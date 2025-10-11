Orbán ViktorEurópaháború

Orbán Viktor: Sem katonát, sem pénzt, sem fegyvert nem adunk ebbe a háborúba

Orbán Viktor kormányfő a pesterzsébeti piacon jelentette be, hogy a Fidesz elnöksége elfogadta a javaslatát, amelynek alapján aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 11. 16:16
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy aláírásgyűjtést indítunk a mai napon. Van egy közvetlen veszély, amivel szemben Magyarországnak egységet és erőt kell mutatni. Ez pedig úgy hangzik, hogy Európa elkészítette a saját háborús tervét – jelentette ki Orbán Viktor szombat délelőtt a pesterzsébeti termelői piacon

A kormányfő hangsúlyozta, a legutóbbi uniós csúcson jelentették be, hogy Európának van egy háborús terve, melynek az a lényege, hogy háborúba megyünk az oroszok ellen, Ukrajnának odaadjuk az összes szükéges eszközt és pénzt, és a frontvonalon győzni fogunk, az európai gazdaságot pedig alárendeljük ennek a tervnek. 

A magyarok a háborún nem tudnak nyerni, ezért hiába akar az unió háborúba vinni bennünket, nekünk nem szabad menni

 – közölte Orbán Viktor

Elmondta, minden olyan párt, amely Brüsszel-párti, az háborúpárti is egyben. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a pesterzsébeti piacon (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen

Győzelemre fel: ma is terepen kezdte a napot a miniszterelnök

Aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen 8 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekerdő

Szeretetbugyor

Kárpáti András avatarja

Kalandos alászállás a Tisza Világba a józan ész szellemének kalauzolásával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu