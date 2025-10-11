Orbán Viktor: Sem katonát, sem pénzt, sem fegyvert nem adunk ebbe a háborúba

Egy aláírásgyűjtést indítunk a mai napon. Van egy közvetlen veszély, amivel szemben Magyarországnak egységet és erőt kell mutatni. Ez pedig úgy hangzik, hogy Európa elkészítette a saját háborús tervét – jelentette ki Orbán Viktor szombat délelőtt a pesterzsébeti termelői piacon.

A kormányfő hangsúlyozta, a legutóbbi uniós csúcson jelentették be, hogy Európának van egy háborús terve, melynek az a lényege, hogy háborúba megyünk az oroszok ellen, Ukrajnának odaadjuk az összes szükéges eszközt és pénzt, és a frontvonalon győzni fogunk, az európai gazdaságot pedig alárendeljük ennek a tervnek.

A magyarok a háborún nem tudnak nyerni, ezért hiába akar az unió háborúba vinni bennünket, nekünk nem szabad menni

– közölte Orbán Viktor

Elmondta, minden olyan párt, amely Brüsszel-párti, az háborúpárti is egyben.