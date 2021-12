Városháza-gate: menekülnek a vizsgálat elől Bajnaiék + videó

A fővárosi közgyűlés által fideszes kezdeményezésre létrehozott vizsgálóbizottság első ülésén már kiderült, hogy nem lesz egyszerű érdemi munkát végezni, hiszen már a vizsgálat tárgyában is eltérőek az álláspontok. A baloldal pártpolitikai szempontokat vetett fel, sőt a szerintük a jövő tavaszi országgyűlési választásokat érintő állítólagos külföldi – elsősorban orosz – titkosszolgálati befolyásolási kísérletet vizsgálná. Az Anonymus által nyilvánosságra hozott hangfelvételek valódiságát is kétségbe vonták, illetve az elmúlt évek fővárosi ingatlanügyletei mögött a Fidesz szerepét is firtatnák.

A történtek érdemi vizsgálatához elengedhetetlen meghallgatásokra ugyanakkor szinte semmi esély nincs, mivel Gansperger Gyula, Bajnai Gordon és Berki Zsolt a jelek szerint nem kíván eleget tenni a bizottsági meghívásnak. A baloldali üzletember és harcostársa, a volt miniszterelnök az Anonymus által közzétett felvételeken beszélt többek között a Városháza lehetséges értékesítésének módjáról, valamint a fővárosi ingatlanügyleteknél működő „jutalékos” rendszerről, vagyis a korrupciós pénzekről. Berki Zsolt pedig a kulcsfigura a rendszerben, ő az, aki hivatali pozíció nélkül gyakorlatilag irányítja a fővárosi vagyonkezelő céget, intézi az ingatlaneladásokra kiírt pályázatokat, beszedi és szétosztja a korrupciós pénzeket – mindez szintén a hangfelvételeken, Gansperger Gyula szavaiból derült ki.

– Meghívtam a meghallgatásra Gansperger Gyulát, Bajnai Gordont és Berki Zsoltot. Közülük a legkonstruktívabb Gansperger volt, aki előzetesen jelezte, hogy nem kíván részt venni a bizottsági meghallgatáson. Bajnai megtagadta a tértivevényes levelem átvételét, kénytelen voltam a Facebook-oldalán írni neki, erre még nem érkezett reakció. Berki sem válaszolt, és még a tértivevény sem jött vissza, ezért e-mailt küldtem neki – mondta lapunknak Kovács Péter, a Városháza-gate vizsgálóbizottságának elnöke.

– Ha hallgatnak és meg sem jelennek, úgy veszem, hogy az beleegyezésnek számít, azaz nem cáfolják a hangfelvételen hallható állításaikat. A bizottság abból tud kiindulni, ami előtte van, ezért készpénznek kell venni azt, ami az Anonymus által nyilvánosságra került videón hallható – szögezte le a vizsgálóbizottság elnöke, aki tervezi, hogy a vizsgálati anyagba bekerüljön: a hangfelvételeken elhangzottakat nem cáfolták meg.

Bajnai Gordon „vélhetően nem tudna érthető, értelmezhető és elfogadható magyarázatot adni az ebben az ügyben eddig már a közvélemény által is megismert tevékenységére” – kommentálta a volt miniszterelnök távolmaradását Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.

Kovács Péter vizsgálóbizottsági elnök lapunknak kiemelte: a testületben a baloldal van többségben, ezért a szavazásnál az ő véleményük lesz a mérvadó. Ha esetleg úgy gondolják, hogy bizonyos dolgokat nem kellene beleírni a vizsgálati jelentésbe, akkor csak hoznak egy határozatot. Ez esetben viszont kisebbségi véleményt fogok csatolni a döntésük mellé – hangsúlyozta. A fideszes politikus leszögezte: mindenkinek az az érdeke, hogy kiderüljön az igazság, ezért az első ülésen meghallgatták az összes kiszivárgott hangfelvételt, majd az ezekre adott főpolgármesteri válaszokat is felolvasták, és ebből kiderült, e két álláspont elég távol áll egymástól. Karácsony kezdetben tagadta, majd mostanra beismerte, hogy volt javaslat a városháza eladására. Egyelőre azt állítja, hogy az eladási javaslatot nem fogadták el, bár meglepő módon majd fél évvel később a vagyonkezelő vezetője mégis komoly befektetői körökkel tárgyalt az értékesítésről – magyarázta lapunknak Kovács Péter, aki aláhúzta, hogy a bizottság a következő hetekben megpróbálja meghallgatni a fővárosi vagyongazdálkodási cég vezetőjét, Barts Balázst, és Karácsony Gergelyt is beidézhetik.

– Egy biztos, az előre tervezett kéthetes határidő alatt nem fogjuk tudni lefolytatni a vizsgálatot, ehhez több idő kell – mondta Kovács Péter. Kitért rá, hogy a fővárosi vagyonkezelőtől két lépcsőben kaptak adatokat, több ezer oldalt, amit csak a jövő hétre fognak tudnak áttanulmányozni.

Kovács Péter szerint bár az első vizsgálóbizottsági ülés kezdetén mindenki konstruktív volt, az ülés hangneme a későbbiekben eldurvult, Szaniszló Sándor (DK) XVIII. kerületi és Soproni Tamás (Momentum) VI. kerületi polgármester a nagypolitikát is belekeverték hozzászólásaikba. – Ez nem tett jót a légkörnek, de remélem, hogy a jövőben visszatér a konstruktív hozzáállásuk – jegyezte meg a vizsgálóbizottság elnöke, hozzátéve: a kért dokumentumok közül nem mindent kapott meg a bizottság, vannak még további kérdések.