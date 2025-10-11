Vadász Digitális Polgári KörOrszágos VadásznapKovács Zoltán

Megalakult a Vadász Digitális Polgári Kör

Kovács Zoltán közösségi oldalán jelentette be, hogy az új dpk-s közösség a teremtett környezetünk tiszteletét, a felelős vadgazdálkodás fontosságát, valamint a magyar vadászati kultúra megőrzéséért tett erőfeszítést tűzi zászlajára.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 11. 15:20
A Vadász Digitális Polgári Kör – amely az Országos Vadásznapon alakult meg – a magyar vadászati hagyományok és a felelős vadgazdálkodás elkötelezett közössége. Tagjai hisznek abban, hogy a vadászat érték, felelősség és szolgálat: a természet egyensúlyának védelme és a jövő nemzedékek örökségének megőrzése – olvasható a Digitális Polgári Körök oldalán, ahol csatlakozni is lehet a körhöz.

Örömmel jelentem be, hogy a mai napon elindult a Vadász Digitális Polgári Kör! – írta közösségi oldalán Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. 

Hangsúlyozta: 

Közösségünk a teremtett környezetünk tiszteletét, a felelős vadgazdálkodás fontosságát, valamint a magyar vadászati kultúra megőrzéséért tett erőfeszítést tűzi zászlajára.

A politikus kijelentette, olyan emberek csatlakozását várják, akik nagy szavak és a zöld ideológiák helyett a tudomány, a józan ész és a hagyományaink megőrzése mentén gondolkodnak a felelős természetvédelemről.

A kör tagjai között van például Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Zambó Péter államtitkár, Bors Richárd, a Nimród Vadászújság lapigazgatója, főszerkesztő-helyettes, Csejtei Tamás vadász- és természetfilmes, Lajos Tamás producer, Reviczky Gábor színművész és Varga Tamás olimpiai bajnok.

Borítókép: Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár (Forrás: Facebook)


