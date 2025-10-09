Kitört a botrány: boltból loptak az úszók, nem lehetnek ott az Eb-n

A FIN közölte, hogy a lopáson ért két úszó, Benedetta Pilato és Chiara Tarantino felelősségvállalása és együttműködő magatartása figyelembevételével szabták ki a büntetést, amelynek következményeként egyikük sem indulhat a lengyelországi Lublinban december elején rendezendő rövid pályás Európa-bajnokságon.

Chiara Tarantino nagy árat fizet a bolti lopásért (Fotó: Oli Scarff/AFP)

Bolti lopáson érték a két úszót

Olasz médiaértesülések szerint a bolti lopás augusztus végén történt, amikor a páros a Balin töltött nyaralásáról hazafelé tartott. A két sportolót a helyi hatóságok rövid időre őrizetbe vették, majd olasz diplomáciai tisztviselők segítségével szabadon engedték őket.

A 20 éves Pilato, a női 50 méteres mellúszás korábbi világcsúcstartója, augusztus 3-án bronzérmet nyert a szingapúri világbajnokságon.