Kitört a botrány: boltból loptak az úszók, nem lehetnek ott az Eb-n

Benedetta Pilatót és Chiara Tarantinót kilencven napra eltiltotta az Olasz Úszószövetség (FIN). Az ok a szingapúri repülőtéren történt bolti lopás, a büntetésük pedig egyúttal azt jelenti, hogy a két úszó kihagyja a decemberi rövid pályás Európa-bajnokságot.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 18:42
Benedetta Pilato ezúttal nem a sportteljesítményével hívta fel magára a figyelmet Fotó: Domenico Cippitelli Forrás: NurPhoto/AFP
A FIN közölte, hogy a lopáson ért két úszó, Benedetta Pilato és Chiara Tarantino felelősségvállalása és együttműködő magatartása figyelembevételével szabták ki a büntetést, amelynek következményeként egyikük sem indulhat a lengyelországi Lublinban december elején rendezendő rövid pályás Európa-bajnokságon.

Az egyik úszó, Chiara Tarantino nagy árat fizet a bolti lopásért
Chiara Tarantino nagy árat fizet a bolti lopásért (Fotó: Oli Scarff/AFP)

Bolti lopáson érték a két úszót

Olasz médiaértesülések szerint a bolti lopás augusztus végén történt, amikor a páros a Balin töltött nyaralásáról hazafelé tartott. A két sportolót a helyi hatóságok rövid időre őrizetbe vették, majd olasz diplomáciai tisztviselők segítségével szabadon engedték őket.

A 20 éves Pilato, a női 50 méteres mellúszás korábbi világcsúcstartója, augusztus 3-án bronzérmet nyert a szingapúri világbajnokságon. 

 

