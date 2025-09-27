Teljesen kiakadt az úszószövetség az Európa-bajnok felháborító döntése miatt

Az Enhanced Games csillagászati összegekkel csábítja a sportolókat, hogy doppingolva döntsék meg a jelenleg ismert világcsúcsokat. A sokak felháborodását kiváltó kezdeményezés sorra halássza le az ismert sportolókat, az úszók közül korábban már csatlakozott a doppingolimpia mezőnyéhez az olimpai érmes brit Ben Proud, az ugyancsak olimpiai érmes ausztrál James Magnussen vagy a vb-érmes ukrán Andrij Hovorov. A sort a németek Európa-bajnok és vb-érmes úszója, Marius Kusch folytatta, aki ezzel rendesen kiakasztotta az úszószövetséget.

Marius Kusch is csatlakozott a doppingolimpia mezőnyéhez. Fotó: CHRISTOPHE GATEAU / DPA

Jövő májusban, Las Vegasban rendezik meg az Enhanced Games első versenyét, ahol Kusch 50 és 100 pillangón próbálja megdönteni a jelenlegi világcsúcsokat (22,27 és 49,45 másodperc). Mindkét számban 250 ezer dollár, nagyjából 83 millió forint üthetné a markát ezért. Természetesen a doppingolimpián elért eredményeket nem ismerik majd el hivatalosan, sőt azokat, akik indulnak ezen a versenyen, a vizes sportok világszövetsége örökre eltiltja. Így tehát Kusch döntése – ahogy társaié is – a hagyományos sportolói pályafutásuk végét jelenti.

Reagált az úszószövetség, és elítéli Marius Kusch döntését

A német úszószövetség közleményt adott ki Marius Kusch doppingolimpiás bejelentése után, amelyben nevén sem nevezte a renitens úszót, ám egyértelműen neki szól az üzenet. Mélységesen elítélik a döntését, íme a felháborodott közlemény:

„Az Enhanced Games szöges ellentétben áll azzal, amit a sport képvisel. A doppingolimpia gúnyt űz a sportból, a sport létezéséből és céljából, a tisztességből, az egészségből.

Nemcsak tolerálják a doppingolást, hanem úgy mutatják be az egészet, mint egy állítólagos autonóm önoptimalizálási lehetőséget. A német úszószövetség ezt a lehető leghatározottabban elítéli.

Számunkra a tisztesség, az esélyegyenlőség mellett a dopping bármilyen formájának egyértelmű elutasítása megingathatatlan és alapvető érték. A sportolóknak – legyenek aktívak vagy már visszavonultak – különleges szerepük van: példaképek.

Bárki, aki tudatosan elfordul ezektől az értékektől, búcsút int az úszósportunknak. Emellett komoly egészségi kockázatoknak teszi ki magát, olyanoknak, amiket soha nem lehet teljes mértékben előre látni.”