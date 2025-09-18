Rendkívüli

Ruszin-Szendi Romulusz egy erőszakmániás hazaáruló

doppingolimpiaFred Kerleyatlétika

Bűnözőt ünnepel, meghökkentő a doppingolimpia narratívája

A doppingolimpia jelenti a jövőt Fred Kerley szerint. A 2022-es atlétikai vb 100 méteres bajnoka eltiltása letöltése helyett csatlakozik az Enhanced Games projekthez. Fred Kerley az utóbbi hónapokban többször is összetűzésbe keveredett a törvénnyel, a doppingolimpia szervezői azonban büszkén ünneplik a projekt új arcaként.

Koczó Dávid
2025. 09. 18. 7:25
Fred Kerley éve eseménydús: letartóztatások és eltiltás után a 2022-es atlétikai vb 100 méteres bajnoka a doppingolimpia mellett döntött Fotó: NurPhoto via AFP/Domenico Cippitelli
Fred Kerley esetében egyáltalán nem meglepő, hogy a doppingolimpia (Enhanced Games) mellett tette le a voksát. Az amerikai sportoló mélyszegénységben nőtt fel, innen jutott fel a csúcsra, amikor 2022-ben a 100 méteres síkfutás aranyérmese lett a eugene-i atlétikai vb-n. Kerley azonban a csúcsról gyorsan lefelé vette az irányt: idén már háromszor is letartóztatták, majd augusztusban eltiltották a hagyományos atlétikai versenyektől, mert egy éven belül háromszor sem találták meg a doppingellenőrök az általa megjelölt helyen. Bár a futó első lendületből fellebbezést ígért, végül inkább a doppingolimpia mellett döntött.

Amikor Fred Kerley még tényleg pályafutása csúcsán volt: a 2022-es atlétikai vb dobogóján, a 100 méteren nyert aranyéremmel a nyakában, most irány a doppingolimpia
Amikor Fred Kerley még tényleg pályafutása csúcsán volt: a 2022-es atlétikai vb dobogóján, a 100 méteren nyert aranyéremmel a nyakában (Fotó: AFP/Andrej Isakovic)

Az interneten olyan híresztelések is keringenek, hogy Kerley éppen azzal érvelt volna az eltiltása ellen, hogy a fogdában volt, amikor keresték a doppingellenőrök.

Fred Kerley: A doppingolimpia a szabadságot és a jövőt jelenti

Mindennek tudatában különösen érdekesen csengenek Kerley szavai, akit a Sports Illustrated idéz.

Olyan, mintha eddig börtönben lettem volna, még azt is korlátozták, hogy milyen vény nélküli gyógyszert vehetek be.

– jellemezte a doppingszabályokat Kerley, amelyek immár nem kötik.

Kerley szerint a hagyományos atlétákat alulfizetik, míg a doppingolimpiában billió (!) dolláros üzletet lát, szerinte ez a jövő. A könnyű pénz ígérete pedig könnyen elcsábítja a futót, aki ellen a már említett balhék egyikében rablás a vád.

Figyelmeztető jel lehet neki, hogy Michael Johnson idei projektje, amely szintén alaposan megnövelte volna a futók bevételeit, csúfos kudarcba fulladt, s az atléták aligha látnak majd bármit is a megígért nyereményükből.

Doppingolimpia: hazudik az átláthatóság jegyében a társalapító

Hogy a 2026-ra tervezett doppingolimpia is bukás lesz-e, azt ma még nehéz megjósolni. Az azonban már most nyilvánvaló, hogy a szervezők meghökkentő érvekkel próbálják támogatni az őrült ötletüket.

– Őszinte modellt építünk: szabályozott teljesítményfokozás orvosi ellenőrzés alatt. Nincs bujkálás, nincs képmutatás – igyekezett az egekig emelni Maximilian Martin társalapító a doppingolimpiát.

Aztán az átláthatóság jegyében hazudott egy óriásit Kerley-ről, akit a volt felesége azzal vádol, hogy fojtogatta, januárban pedig összeverekedett a rendőrökkel.

– Fred képviseli, hogyan nézhet ki a sport új korszaka. Egy sikeres sprinter a pályafutása csúcsán úgy döntött, hogy transzparensen versenyez – mondta Martin, jótékonyan elfeledkezve Kerley eltiltásának tényéről is.

Ami pedig Fred Kerley pályafutása csúcsát illeti: a sprinter eltiltása bejelentése előtt is egyértelműen a leggyengébb idényét teljesítette azóta, hogy 2021-ben a 400 méter helyett a 100-ra és a 200-ra helyezte a hangsúlyt.

 

Csépányi Balázs
idezojelekLengyel Tamás

Lengyel Tamás borította a bilit, leleplezte Magyar Pétert, Hernádi Judit is képbe került

Csépányi Balázs avatarja

Az RTL sztárja vészjósló dolgokat mondott.

