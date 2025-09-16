Ez már őrület: ha botox van, miért ne lehetne doppingolimpia is?

Aron D’Souza az az ember, aki forradalmasítani akarja a sportvilágot. Kitalálta, hogy doppingolimpiát kell rendezni, azaz olyan eseményt, amelyen nincsenek doppingellenőrök. Az indulók azt szednek, amit csak szeretnének, aki pedig ilyen körülmények között világcsúcsot ér el, kap egymillió dollárt. Ismerve a nemzetközi sport világát, ne legyen kétségünk, hogy a doppingolimpia hamarosan megvalósul.

A 2026-os doppingolimpia egyik biztos résztvevője a brit úszó, Ben Proud lehet. Fotó: Anadolu

Doppingolimpia és botox: hogyan kerül a csizma az asztalra?

Aron D’Souza most azt mondta: a doppingolimpia nem küld más üzenetet a gyerekeknek vagy a fiataloknak, mint a világ egyik legismertebb színésznője, Kim Kardashian. Hogy ezt a gondolatot miként sikerült összehozni? A megfejtés nem mindennapos. Az üzletember szerint a fejlesztés és a folyamatos fejlődés az élet és a sport mindennapi része. Ezzel még nem is lenne baj. Mivel a technológiai fejlődés a sportban is megfékezhetetlen, elég az egészet Hollywoodhoz hasonlítani.

Aron D’Souza szerint ha a világ leghíresebb színésznőitől elfogadjuk azt, hogy mesterségesen változtatnak a testükön, akkor mi baj lehet azzal, ha valaki létrehozza a doppingolimpiát.

Kim Kardashian botoxot használ, mert fiatalabb akar maradni. Tehát amit csinál, az nem emberi. Márpedig ha ezek a kozmetikai beavatkozások nem keltenek botrányt, akkor a doppingolásnak sem kellene. Hiszen mi célt szolgál a tiltott teljesítményfokozók használata? Azt, hogy még jobb eredmények, még nagyobb rekordok szülessenek. Azaz a fejlődést szolgálja.

A kör itt bezárult. Azok, akik még hisznek a normalitásban, csak legyintenek egyet, de ennyivel mindezt nem lehet elintézni. Hiszen az olimpiai ezüstérmes úszó, a brit Ben Proud azért vonult vissza a versenysporttól, hogy elindulhasson a doppingolimpián. Ne legyen kétségünk, hogy hamarosan sokan fogják őt követni.

Aron D’Souza óriási pénzt szimatol, s meglehet, neki lesz igaza. Nem töri meg, hogy a világ sportjának jelenlegi vezetői szerint ez az egész idiotizmus, semmi más. Ezen a véleményen volt Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke. Travis Tygart, az Egyesült Államok Doppingellenes Ügynökségének vezérigazgatója pedig veszélyes bohóckodásnak nevezte az eseményt.