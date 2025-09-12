Miért népszerű az új őrület, amiért világbajnokok adják el a lelküket?

A brit sprinter, Ben Proud az úszósport egyik ismert alakja: 50 méteren gyorsban és pillangón is világbajnok, sokszoros Európa-bajnok, a 2024-es párizsi játékokon olimpiai ezüstérmet is nyert 50 gyorson. Most azonban, miként beszámoltunk róla, 30 évesen úgy döntött, végleg visszavonul a „hagyományos” úszástól, felkészül rá és elindul a 2026-os Enhanced Gamesen, amelyet Las Vegasban rendeznek. Ez a versenyforma kifejezetten arról híres, hogy a résztvevők használhatnak teljesítményfokozó szereket, a doppingellenőrzést pedig teljes egészében eltörlik, csupán két kábítószer, a kokain és a heroin használata tiltott.

Aránytalanul dagadó izmok, torzult arcvonások: így néz ki egy tiszta sportoló? Ben Proud is csatlakozik az Enhanced Gameshez, a „doppingolimpiához” Fotó: MINE KASAPOGLU / ANADOLU AGENCY

Proud indoklása szerint a döntés mögött elsősorban anyagi megfontolások állnak:

– Tizenöt éve dolgozom ezen a pályán, és most végre jött egy lehetőség, amellyel biztonságot teremthetek magamnak és a családomnak. Egy ilyen győzelem több pénzt ér, mint tizenhárom év világbajnoki érmei együttvéve.

Ben Proud döntése egyfajta beismerés…

Bár érthető, hogy a pénz motiválja, a bejelentése egyfajta beismerésként is értelmezhető: sokak szerint ezzel elárulta, hogy eddig sem tisztán érte el az eredményeit.

Hivatalosan soha nem bukott meg doppingellenőrzésen, de nyilatkozataiból kitűnik: tudatosan választotta az utat, ahol a szabályok már nem korlátozzák, és ez erős gyanút vet fel pályafutásának korábbi szakaszára is.

A pénz ígérete: miért vonzó az Enhanced Games?

Az Enhanced Games mindenekelőtt a pénzdíjak miatt vált szenzációvá. Míg a 2022-es vizes vb összdíjazása 2,7 millió dollár volt, futamgyőzelemért pedig mindössze húszezer dollár járt, addig az Enhanced Games egyetlen versenyszámának összdíjazása ötszázezer dollár. Az első helyezett ennek a felét, 250 ezer dollárt vihet haza, míg „világcsúcsért” egymillió dollár jár.

Ez akkora összeg, ami a hagyományos sportban szinte elérhetetlen, főleg az úszásban. Nem csoda, hogy egyre több élsportoló gondolja át a jövőjét. A szervezők ráadásul „fellépti díjakat” is ígérnek, így már a puszta indulásért is komoly összegek járnak. Mindez azonban azzal a veszéllyel jár, hogy a dopping teljesen elszabadulhat, és a sportolók egészsége komoly kockázatoknak lesz kitéve. A szakmai szervezetek – köztük a World Aquatics – máris jelezték: mindenkit kizárnak, aki kapcsolatba lép a doppingolimpiával.