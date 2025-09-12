Rendkívüli

Ez történhetett volna Magyarországon is, mondta lengyelországi drón-incidensről Orbán Viktor

Enhanced GamesBen Prouddoppingolimpiadollár

Miért népszerű az új őrület, amiért világbajnokok adják el a lelküket?

Újabb neves sportoló csatlakozott az új őrülethez. A többszörös világbajnok, olimpiai érmes brit úszó, Ben Proud hivatalosan is bejelentette: csatlakozik az Enhanced Gameshez (amit szabatosan doppingolimpiának fordíthatunk), a világ első olyan versenyéhez, ahol nem lesz doppingellenőrzés, tehát a versenyzők teljesítményfokozó szerek használatával készülnek fel. A brit olimpiai ezüstérmes ezzel a döntéssel – társaihoz hasonlóan – kételyeket ébreszt korábbi eredményeivel kapcsolatban, a tiszta sport hitelességét is próbára teszi.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 7:00
James Magnussen még az olimpiai ötkarikát is megára varratta, az Enhanced Games, a doppingolimpia kedvéért most mindent eldob Fotó: LACHLAN CUNNINGHAM Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A brit sprinter, Ben Proud az úszósport egyik ismert alakja: 50 méteren gyorsban és pillangón is világbajnok, sokszoros Európa-bajnok, a 2024-es párizsi játékokon olimpiai ezüstérmet is nyert 50 gyorson. Most azonban, miként beszámoltunk róla, 30 évesen úgy döntött, végleg visszavonul a „hagyományos” úszástól, felkészül rá és elindul a 2026-os Enhanced Gamesen, amelyet Las Vegasban rendeznek. Ez a versenyforma kifejezetten arról híres, hogy a résztvevők használhatnak teljesítményfokozó szereket, a doppingellenőrzést pedig teljes egészében eltörlik, csupán két kábítószer, a kokain és a heroin használata tiltott.

Aránytalanul dagadó izmok, torzult arcvonások: így néz ki egy tiszta sportoló? Ben Proud is csatlakozik az Enhanced gameshez, a "doppingolimpiához"
Aránytalanul dagadó izmok, torzult arcvonások: így néz ki egy tiszta sportoló? Ben Proud is csatlakozik az Enhanced Gameshez, a „doppingolimpiához” Fotó: MINE KASAPOGLU / ANADOLU AGENCY

Proud indoklása szerint a döntés mögött elsősorban anyagi megfontolások állnak:

– Tizenöt éve dolgozom ezen a pályán, és most végre jött egy lehetőség, amellyel biztonságot teremthetek magamnak és a családomnak. Egy ilyen győzelem több pénzt ér, mint tizenhárom év világbajnoki érmei együttvéve.

Ben Proud döntése egyfajta beismerés…

Bár érthető, hogy a pénz motiválja, a bejelentése egyfajta beismerésként is értelmezhető: sokak szerint ezzel elárulta, hogy eddig sem tisztán érte el az eredményeit.

Hivatalosan soha nem bukott meg doppingellenőrzésen, de nyilatkozataiból kitűnik: tudatosan választotta az utat, ahol a szabályok már nem korlátozzák, és ez erős gyanút vet fel pályafutásának korábbi szakaszára is.

A pénz ígérete: miért vonzó az Enhanced Games?

Az Enhanced Games mindenekelőtt a pénzdíjak miatt vált szenzációvá. Míg a 2022-es vizes vb összdíjazása 2,7 millió dollár volt, futamgyőzelemért pedig mindössze húszezer dollár járt, addig az Enhanced Games egyetlen versenyszámának összdíjazása ötszázezer dollár. Az első helyezett ennek a felét, 250 ezer dollárt vihet haza, míg „világcsúcsért” egymillió dollár jár.

Ez akkora összeg, ami a hagyományos sportban szinte elérhetetlen, főleg az úszásban. Nem csoda, hogy egyre több élsportoló gondolja át a jövőjét. A szervezők ráadásul „fellépti díjakat” is ígérnek, így már a puszta indulásért is komoly összegek járnak. Mindez azonban azzal a veszéllyel jár, hogy a dopping teljesen elszabadulhat, és a sportolók egészsége komoly kockázatoknak lesz kitéve. A szakmai szervezetek – köztük a World Aquatics – máris jelezték: mindenkit kizárnak, aki kapcsolatba lép a doppingolimpiával.

 

Kik követik Proud példáját Las Vegasba?

Ben Proud nem egyedül tért rá erre a veszélyes útra. Több ismert úszó is bejelentette, hogy részt vesz az Enhanced Gamesen:

  • Kristian Gkolomeev – görög Európa-bajnok sprinter, aki már egy „privát eseményen” világcsúcsról számolt be.
  • James Magnussen – ausztrál világbajnok, korábbi olimpiai érmes.
  • Andrii Govorov – ukrán gyorsúszó, Európa-bajnok.
  • Josif Miladinov – bolgár úszó, aki fiatal kora ellenére nemzetközi döntőket úszott.
  • Megan Romano – amerikai válogatott úszó, világbajnoki szintű eredményekkel.

A lista azt mutatja, hogy egyre több, korábban világszínvonalú sportoló adja nevét a vitatott eseményhez. Bár jelenleg elsősorban az úszók körében terjed a csatlakozási kedv, nem kizárt, hogy más sportágakból – atlétikából, súlyemelésből – is érkeznek nagy nevek.

Vereséget szenved a tiszta sport?

Az Enhanced Games nem csupán egy új sportesemény: veszélyes precedenst teremthet. Ha a doppingot intézményesítik, azzal a tiszta sport hitelessége, a fair play és a sportolók egészsége is súlyosan sérülhet. Ben Proud döntése mérföldkő – de nem biztos, hogy olyan irányba viszi a sportvilágot, amire a nézők és a tisztán versenyzők vágynak.

 

