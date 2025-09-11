Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen

Ben ProuddoppingolimpiaLas Vegaspénzvilágrekordúszás

A sprintkirály átállt a sötét oldalra! Doppingolimpiára készül a magyar Európa-bajnok riválisa

Noha a sprintszámokban a világ egyik legjobb úszója, most mégis mindent feladva 30 évesen azt a döntést hozta, hogy rajthoz áll 2026 májusában az úgynevezett „doppingolimpián”, ahol olyan sportolók versenyeznek egymással, akik nyíltan használhatják a teljesítménynövelő szereket. A brit Ben Proud 50 méteres gyorsúszásban a világ harmadik úszója, aki nagymedencében és rövid pályán is vb-címet szerzett, ezüstérmes volt a párizsi olimpián, míg 50 pillangón a vb-arany mellett kétszer is megnyerte a Nemzetközösségi Játékokat. Azonban úgy tűnik, a pénz mindennél fontosabb a számára.

Molnár László
2025. 09. 11. 11:00
A sprintkirály brit úszó, Ben Proud végleg átállt a sötét oldalra
A sprintkirály brit úszó, Ben Proud végleg átállt a sötét oldalra Fotó: MINE KASAPOGLU Forrás: Anadolu/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A világ egyik legjobb sprintúszója meglépte azt, amit normálisan gondolkodó sportoló talán sosem tenne meg. Az 50 méter pillangón és 50 méter gyorson is világbajnok, a tavalyi párizsi olimpián 50 gyorson ezüstérmes Ben Proud néhány héttel ezelőtt, a szingapúri vb-n második lett kedvenc számában, 50 gyorson, 50 pillangón pedig úgy végzett ötödikként, hogy mindössze négy századra volt az egyéni csúcsától. Ki tudja, talán ekkor döntötte el, hogy 30 évesen ideje lenne egy kis pénzt keresnie „nyugdíjas éveire”, és bejelentette, rajthoz áll Las Vegasban 2026. május 21. és 24. között az úgynevezett első doppingolimpián, az Enhanced Gamesen, ahol a sportolók nyíltan használhatnak teljesítménynövelő szereket. Ez viszont azt jelenti, hogy Proud sportolói pályafutásának vége.

Ben Proud úszó BUDAPEST, HUNGARY - OCTOBER 20: Ben Proud of Great Britain competes in the 50 freestyle event at the Swimming World Cup in Budapest, Hungary on October 20, 2023. Mine Kasapoglu / Anadolu (Photo by Mine Kasapoglu / Anadolu via AFP)
Ben Proud döntése mindenkit meglepett, miszerint elindul a 2026-os doppingolimpián (Fotó: MINE KASAPOGLU /  Anadolu/AFP)

Proud mindent felad a dopping segítségével elérhető hírnévért

A 30 éves brit úszó egyszerűen megdöbbentette a világot azok után, hogy a BBC cikke szerint pár napja még arról posztolt a közösségi oldalán, hogy büszke arra, hogy zsinórban négy világbajnokságon is dobogós lehetett. Ő volt César Cielo és Florent Manaudou után a harmadik férfi úszó, aki egyszerre rövid és hosszú pályás világbajnoki címet szerzett 50 méteres gyorsúszásban. Ezek után jött a bejelentése, innentől kezdve az Enhanced Gamesre fókuszál.

Visszavonulok a hagyományos úszástól, hogy az Enhanced Games versenyein induljak. Belépek egy olyan rendszerbe, amely minden eddigi, a teljesítményről alkotott elképzelésünket megkérdőjelezi, és esélyt ad arra, hogy korunk eszközeivel és lehetőségeivel az emberi potenciál határait feszegessem. Most kezdődik az életem következő fejezete

– írta az Instagram-oldalán Proud, aki 50 méter pillangón a szám magyar Európa-bajnokának, Szabó Szebasztiánnak a riválisa volt, ám például a 2021-es, rövidpályás vb-n, Abu-Dzabiban nem tudtak összecsapni, mert az úszó és a teljes brit válogatott a Covid miatt visszalépett a versenyektől.

Ben Proud legjobb időeredményei sprintúszóként:

  • hagyományos medencében
  • 50 méteres gyors: 21.11 (brit rekord)
  • 50 méteres pillangó: 22.75 (brit rekord)
  • 100 méteres gyors: 48.52
  • rövidpályás medencében
  • 50 méteres gyors: 20.18 (brit rekord)
  • 50 méteres pillangó: 22.18 (brit rekord)
  • 100 méteres gyors: 45.97

A sprintkirály számára immár a dollármilliók és a semmit nem érő világcsúcsok a fontosak

Persze azt senki se higgye el, hogy Proud csak az emberi potenciál határait akarja feszegetni. Ugyanis a doppingolimpia szervezői elképesztő pénzeket adnak azon sportolóknak, akik megdöntik a fennálló hivatalos világrekordot egy adott sportágban. 

Például a görög színekben versenyző Kristian Gkolomejev 1 millió dolláros díjazásban részesült, miután februárban az Egyesült Államokban megdöntötte az 50 méteres gyorsúszás világrekordját –  az 50 pillangó rekordjáért 250 ezer dollár a bónusz –, amelyet a fentebb említett brazil Cielo még 2009-ben cápadresszben úszott. 

A görög 2 századdal úszott gyorsabban – az ideje 20,89 másodperc –, de miután Gkolomejev már nem ad mintát a versenyei után, mert ő is ott lesz a 2026-os doppingolimpián, az idejét a nemzetközi szövetség, a World Aquatics nem ismeri el.

– Amikor láttam, hogy valaki megdönti a világcsúcsot, teljesen megváltoztatta a nézőpontomat. 

Ugyanis a leggyorsabb úszó immár nem a hagyományos versenysportban indul. Ez arra késztetett, hogy elgondolkodjak magamon, az életemen, a karrieremen, és azon, hogy mit is akarok valójában ebből az egészből. 

Nagyon érdekesnek találom, hogy mit tudok kezdeni ezzel az új lehetőséggel, és úgy érzem, hogy jelenleg én vagyok a legalkalmasabb ember arra, hogy megdöntsem a világrekordot – fogalmazott Proud.

Ben Proud eladta a lelkét, 30 évesen dopping segítségével akar a leggyorsabb maradni
Ben Proud eladta a lelkét, 30 évesen dopping segítségével akar a leggyorsabb maradni ( Fotó: MINE KASAPOGLU / ANADOLU AGENCY)

Már nem példakép a döntése miatt

A 30 éves úszó tisztában volt vele, hogy a normál sporttól azonnal vissza kell vonulnia, hiszen az, 

aki bármilyen formában is csatlakozik az Enhanced Gameshez vagy támogatja az elveit, egy életre el- és kitiltják mindenféle úszással kapcsolatos tevékenységtől. 

Ugyanakkor azzal is szembesülnie kellett igen rövid időn belül, hogy rengetegen fogadták a bejelentését hatalmas felháborodással. Már senki sem tekinti ő a gyerekek példaképének, ugyanis azt, amit eddig felépített, a mostani, pénzcentrikus váltásával teljesen lerombolta.
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.