A sprintkirály átállt a sötét oldalra! Doppingolimpiára készül a magyar Európa-bajnok riválisa

A világ egyik legjobb sprintúszója meglépte azt, amit normálisan gondolkodó sportoló talán sosem tenne meg. Az 50 méter pillangón és 50 méter gyorson is világbajnok, a tavalyi párizsi olimpián 50 gyorson ezüstérmes Ben Proud néhány héttel ezelőtt, a szingapúri vb-n második lett kedvenc számában, 50 gyorson, 50 pillangón pedig úgy végzett ötödikként, hogy mindössze négy századra volt az egyéni csúcsától. Ki tudja, talán ekkor döntötte el, hogy 30 évesen ideje lenne egy kis pénzt keresnie „nyugdíjas éveire”, és bejelentette, rajthoz áll Las Vegasban 2026. május 21. és 24. között az úgynevezett első doppingolimpián, az Enhanced Gamesen, ahol a sportolók nyíltan használhatnak teljesítménynövelő szereket. Ez viszont azt jelenti, hogy Proud sportolói pályafutásának vége.

Ben Proud döntése mindenkit meglepett, miszerint elindul a 2026-os doppingolimpián (Fotó: MINE KASAPOGLU / Anadolu/AFP)

Proud mindent felad a dopping segítségével elérhető hírnévért

A 30 éves brit úszó egyszerűen megdöbbentette a világot azok után, hogy a BBC cikke szerint pár napja még arról posztolt a közösségi oldalán, hogy büszke arra, hogy zsinórban négy világbajnokságon is dobogós lehetett. Ő volt César Cielo és Florent Manaudou után a harmadik férfi úszó, aki egyszerre rövid és hosszú pályás világbajnoki címet szerzett 50 méteres gyorsúszásban. Ezek után jött a bejelentése, innentől kezdve az Enhanced Gamesre fókuszál.

Visszavonulok a hagyományos úszástól, hogy az Enhanced Games versenyein induljak. Belépek egy olyan rendszerbe, amely minden eddigi, a teljesítményről alkotott elképzelésünket megkérdőjelezi, és esélyt ad arra, hogy korunk eszközeivel és lehetőségeivel az emberi potenciál határait feszegessem. Most kezdődik az életem következő fejezete

– írta az Instagram-oldalán Proud, aki 50 méter pillangón a szám magyar Európa-bajnokának, Szabó Szebasztiánnak a riválisa volt, ám például a 2021-es, rövidpályás vb-n, Abu-Dzabiban nem tudtak összecsapni, mert az úszó és a teljes brit válogatott a Covid miatt visszalépett a versenyektől.

Ben Proud legjobb időeredményei sprintúszóként: