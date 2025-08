Kifakadt a tiszás bérkommentelőkre Menczer Tamás

„A Tisza a lenézés kultúráját, illetve kulturálatlanságát testesíti meg. Magyar Péter vezetésével” – írta közösségi oldalán Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója emlékeztetett: tegnap közzétett egy bejegyzést arról, hogy az idősek 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt kapnak az indokolatlan áremelések miatt.

Mint írta, ezek után meg is jelentek a Tisza Párt szimpatizánsai, akik a kommentszekcióban azt sulykolták: az idősekre már nincs szükség, mert ők a múltat jelentik.

„Tiszások! Miért gondoljátok, hogy lenézhetitek azokat, akik évekkel, évtizedekkel többet éltek, láttak? Miért gondoljátok, hogy ti többet értek, okosabbak vagytok? Nem vagytok. Én úgy tanultam, hogy az időseket tiszteljük. Nem a koruk miatt. A munkájuk, teljesítményük miatt, amit letettek az asztalra. Ugyanis sokat dolgoztak ezért az országért és a következő generációkért. Értünk”

– üzent Magyar Péter híveinek az igazgató.

Menczer Tamás kitért a fiatalokra is. Felhívta a figyelmet arra, hogy a választókerületében is rengeteg fiatal van, akik elkötelezettek a kormánypártok mellett. „Sokan tudják, hogy a történelem nem velük kezdődött, és nem is velük végződik. Sokan érzik úgy, hogy egy buliban menni a tömeg után és ordibálni valamit, az nem nagy teljesítmény. Többre képesek” – írta.

Szerinte a Tisztelet és Szabadság Párt elnevezése egy ugyanolyan hazugság, mint Magyar Péter bármely másik állítása. „Áprilisban az idősek, a középkorúak és a fiatalok szavazataival hajítjuk a Tiszát a magyar politikatörténet szemétdombjára, közvetlenül az SZDSZ és a Momentum mellé.

Még 254 nap” – zárta bejegyzését Menczer Tamás.