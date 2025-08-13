Útinformbalesetautópálya

Kamion és két személyautó ütközött össze, elesett az M1-es autópálya Biatorbágy közelében

Hét kilométeres a torlódás, az 1-es főút felé sem érdemes kerülni.

Munkatársunktól
2025. 08. 13. 9:15
Jelentős a torlódás egy baleset miatt az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalán Biatorbágy közelében – olvasható az Útinform oldalán. 

A tájékoztatás szerint

több jármű karambolozott, a 17-es kilométernél csak a legbelső sáv járható, a torlódás 7 kilométeres.

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy egy kamion és két személyautó ütközött össze az említett sztrádaszakaszon.

Az Otthonunk Biatorbágy Facebook-csoportban azt írták: a karambol miatt sokan kerülnek az 1-es főúton, emiatt ott is feltorlódott a kocsisor.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

