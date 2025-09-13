Az évtized ringháborúja: Canelo vagy Crawford írhat történelmet Las Vegasban

Las Vegas és a profi boksz világa készen áll az „Életben egyszer” nevet viselő, sokak által az évtized ringháborújának nevezett összecsapásra. A hivatalos elnevezés teljesen jogos, hiszen a négy, vagy ahogy sokan már hívják, az öt öves korszakban még soha nem volt összecsapás két vitathatatlan bajnok között: most viszont szembe kerül egymással a mexikói Saul „Canelo” Alvarez (63-2-2, 39 KO) és az amerikai Terence „Bud” Crawford (41-0, 31 KO), és a csata tétje nem más, mind előbbi valamennyi vb-öve. A két bunyós a súlycsoportoktól független világranglista legszűkebb elitjébe tartozik, ugyanakkor azt nem árt tudni, hogy a 37 éves amerikai két súlycsoporttal lép feljebb csak azért, hogy összecsapjon a 35 éves ellenfelével. Mindkét szupersztár – akiknek a meccsét a szaksajtó egyszeri és megismételhetetlen csatának írja le – külön találkozott a profi bokszot jelenleg meghatározó szaúdi milliárdossal, Turki Alalsihhel, és megállapodtak a feltételekben. A csúcsütközet helyszíne a Las Vegas-i ultramodern Allegiant Stadion lesz, amely Las Vegas Raiders NFL csapatnak az otthona. Mivel sikerült valamennyi jegyet eladni – ez egy percig sem volt kérdéses –, így több mint 70 ezren láthatják a két gigász közép-európai idő szerint vasárnap hajnali várva várt csatáját, amit egyébként a Netflix élőben közvetít.

Crawford alaposan beleerősödött a nagyközépsúlyba, győzni akar Canelo ellen (Fotó: AFP/Tayfun Coskun)

Crawford lehet az első, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnok

A 35 éves mexikói és a nála két évvel idősebb amerikai bunyós az amerikai piac két legértékesebb bokszolója, éppen ezért a világ megdöbbent azon a bejelentésen, hogy az egyik nagy világszervezet, a WBA abban a pillanatban megfosztja Terence Crawfordot a nagyváltósúlyú világbajnoki övétől, ahogy szorítóba lép a nagyközépsúlyú vitathatatlan bajnok, Saul Canelo Alvarez ellen. Az amerikai bunyóst vigasztalhatja, ha megveri mexikói ellenfelét, ő lesz a sportág első olyan profi bokszolója, aki három súlycsoportban is képes valamennyi nagy szervezet övét megszerezni.

A Secondsout.com szakportál egy különös hírt hozott nyilvánosságra. A WBA – legalábbis a nagyváltósúlyban – egyáltalán nem nézi jó szemmel, hogy Crawford több mint egy év inaktivitás és kemény felkésülés helyett nem védte meg a világbajnoki címét, ugyanakkor a szeptember 13-ai, Canelo elleni szupermeccs esetében természetesen a tétek között hagyja a nagyközépsúlyú vb-övét.