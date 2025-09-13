Rendkívüli

Itt az újabb hanganyag: a Tisza minden brüsszeli parancsot végrehajtana

Az évtized ringháborúja: Canelo vagy Crawford írhat történelmet Las Vegasban

Az évtized ringháborúja: Canelo vagy Crawford írhat történelmet Las Vegasban

Aki csak egy cseppet is szereti a profi ökölvívást, az erre a meccsre várt azóta, hogy bejelentették. A sportág két, sokszorosan koronázott bunyósa, a két súlycsoportban vitathatatlan bajnoki címet szerző kihívó, Terence Crawford és a nagyközépsúlyban valamennyi komoly szervezet világbajnoka, Saul Canelo Alvarez összecsapása igazi csemege. A tét hatalmas, hiszen amennyiben előbbi nyer, ő lesz az első a világon, aki három súlycsoportban is vitathatatlan világbajnok lesz, míg utóbbi sikere esetén egyrészt megvédi vb-öveit, másrészt ő lesz az első, aki 2007 óta először legyőzi a kihívóját.

Molnár László
2025. 09. 13. 6:40
Az évtized bokszmeccsét rendezik meg Canelo és Crawford között
Az évtized bokszmeccsét rendezik meg Canelo és Crawford között Fotó: Getty Images/Steve Marcus
Las Vegas és a profi boksz világa készen áll az „Életben egyszer” nevet viselő, sokak által az évtized ringháborújának nevezett összecsapásra. A hivatalos elnevezés teljesen jogos, hiszen a négy, vagy ahogy sokan már hívják, az öt öves korszakban még soha nem volt összecsapás két vitathatatlan bajnok között: most viszont szembe kerül egymással a mexikói Saul „Canelo” Alvarez (63-2-2, 39 KO) és az amerikai Terence „Bud” Crawford (41-0, 31 KO), és a csata tétje nem más, mind előbbi valamennyi vb-öve. A két bunyós a súlycsoportoktól független világranglista legszűkebb elitjébe tartozik, ugyanakkor azt nem árt tudni, hogy a 37 éves amerikai két súlycsoporttal lép feljebb csak azért, hogy összecsapjon a 35 éves ellenfelével. Mindkét szupersztár – akiknek a meccsét a szaksajtó egyszeri és megismételhetetlen csatának írja le – külön találkozott a profi bokszot jelenleg meghatározó szaúdi milliárdossal, Turki Alalsihhel, és megállapodtak a feltételekben. A csúcsütközet helyszíne a Las Vegas-i ultramodern Allegiant Stadion lesz, amely Las Vegas Raiders NFL csapatnak az otthona. Mivel sikerült valamennyi jegyet eladni – ez egy percig sem volt kérdéses –, így több mint 70 ezren láthatják a két gigász közép-európai idő szerint vasárnap hajnali várva várt csatáját, amit egyébként a Netflix élőben közvetít.

Crawford alaposan beleerősödött a nagyközépsúlyba, győzni akar Canelo ellen
Crawford alaposan beleerősödött a nagyközépsúlyba, győzni akar Canelo ellen (Fotó: AFP/Tayfun Coskun)

Crawford lehet az első, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnok

A 35 éves mexikói és a nála két évvel idősebb amerikai bunyós az amerikai piac két legértékesebb bokszolója, éppen ezért a világ megdöbbent azon a bejelentésen, hogy az egyik nagy világszervezet, a WBA abban a pillanatban megfosztja Terence Crawfordot a nagyváltósúlyú világbajnoki övétől, ahogy szorítóba lép a nagyközépsúlyú vitathatatlan bajnok, Saul Canelo Alvarez ellen. Az amerikai bunyóst vigasztalhatja, ha megveri mexikói ellenfelét, ő lesz a sportág első olyan profi bokszolója, aki három súlycsoportban is képes valamennyi nagy szervezet övét megszerezni.

A Secondsout.com szakportál egy különös hírt hozott nyilvánosságra. A WBA – legalábbis a nagyváltósúlyban – egyáltalán nem nézi jó szemmel, hogy Crawford több mint egy év inaktivitás és kemény felkésülés helyett nem védte meg a világbajnoki címét, ugyanakkor a szeptember 13-ai, Canelo elleni szupermeccs esetében természetesen a tétek között hagyja a nagyközépsúlyú vb-övét. 

Terence Crawford 10 legnagyobb győzelme a profik között:

Crawford igencsak páratlan pályafutást mondhat a magáénak, valamennyi vereségét, szám szerint tizenkettőt amatőrben szenvedte el, utoljára 18 évvel ezelőtt, 2007-ben hagyta el vesztesen a ringet, miután a pekingi olimpián való szereplésért küzdve kikapott attól a Szamán Alitól, aki a profik között később szép karriert futott be (27-3, 14 KO).

Crawford amatőrstatisztikája:

  • 70 hivatalos meccs
  • 58 győzelem
  • 12 vereség

Crawford profistatisztikája:

  • 41 meccs
  • 41 győzelem
  • 31 KO
  • négy súlycsoportban vb-cím, két súlycsoportban – kisváltóban és váltósúlyban – vitathatatlan bajnoki cím.
Crawford tagadja, hogy sérült lenne a válla
Crawford tagadja, hogy sérült lenne a válla (Fotó: Getty Images via AFP/Chris Unger)

Lesérült volna az amerikai kihívó?

A Secondsout.com portál cikke szerint a 37 éves Crawford vállsérülést szenvedett a felkészülés alatt, és úgy fog bunyózni Canelo ellen, hogy az említett testrész nem teljesen gyógyult meg. Ezt az amerikai a lapnak cáfolta, egyenesen hülyeségnek nevezve a sérüléséről szóló állítást.

– Hogy sérült lenne-e a vállam? Az emberek kitalálnak mindenféle hülyeséget, mondván, hogy Terence Crawford vállsérülést szenvedett, Terence Crawford nincsen formában, Terence Crawford lassú. Mindenfélét beszélnek, alap nélkül. 

A felkészülésem jól sikerült, beleerősödtem a nagyközépsúlyba, és erősebbnek is érzem magam. Emiatt abszolút nem nekem kell majd aggódnom a szorítóban

– jelentette ki Crawford.

Az amerikai azzal is tisztában van, hogy ugyan az ő hazájában rendezik a csúcscsatát, a helyszíni szurkolók többsége Alvareznek fog szurkolni. Közölte, abszolút nem érdekli mindez, hiszen a füttyszó elmúlik, viszont neki csak Canelóval kell összecsapnia a ringben. Arra meg készen áll.

LAS VEGAS, NEVADA - MAY 04: Saul 'Canelo' Alvarez (in black & turquoise short) from Guadalajara, Mexico and Jaime Munguia (in gold & white short) from Tijuana, Mexico exchange punches during their super middleweight undisputed world titles of the Premiere Boxing Championship on Saturday night at the T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, United States on May 04, 2024. Tayfun Coskun / Anadolu (Photo by Tayfun Coskun / Anadolu via AFP)
Érdemes lesz követni a magyar idő szerint vasárnap hajnali összecsapást (Fotó: AFP/Tayfun Coskun)

Canelo talán élete legnehezebb meccse előtt áll

A 35 éves mexikói egyébként semmivel sem kisebb név, mint kihívója, hiszen Crawfordhoz hasonlóan már négy súlycsoportban szerzett világbajnoki címet, és 

Floyd Mayweather és Dmitrij Bivol kivételével mindenkit legyőzött, igaz, a statisztikáját két döntetlen is „csúfítja": még profi pályafutása elején 2006-ban egy bizonyos Jorge Juarez, míg 2017-ben a kazah Gennagyij Golovkin elleni meccs végződött döntetlenre, 

bár az utóbbit sokak szerint elveszítette. Ugyan Alvarez már 15 évesen profinak állt, amatőrként is remek eredményeket ért el.

Canelo amatőr statisztikája:

  • 46 hivatalos meccs
  • 44 győzelem, ebből 12 KO
  • 2 vereség

Canelo profi statisztikája:

  • 67 meccs
  • 63 győzelem
  • 2 vereség
  • 2 döntetlen
  • 39 KO
  • négy súlycsoportban vb-cím, egy súlycsoportban – nagyközépben – vitathatatlan bajnoki cím.

A mexikói harcos a világ egyik legjobban fizetett sportolója, 2019-ben, 2022-ben és 2023-ban is felkerült a Forbes világ legjobban fizetett sportolóinak listájára. Ő volt a 2023-as év legjobban kereső bokszolója, a hírek szerint 110 millió dollárt keresett. Ugyan a párharc a szuperközépsúlyban zajlik majd Las Vegasban, ahol Canelo az úr, ő is pontosan tudja, Crawford generációja talán legképzettebb bokszolója, így nagyon kemény csata vár rá.

– Crawford nem egy olyan bunyós, aki futkos a ringben. Van stratégiája, és én az ilyen meccseket szeretem. Biztos vagyok benne, hogy megcsinálta a házi feladatát, a lehető legjobban felkészült, ugyanúgy, ahogy én is. 

Nekem ez egy másfajta harc lesz, de mindenkinek megígérem, fegyelmezetten, koncentráltan lépek ringbe, betartom a csapatom utasításait és nyerek

– mondta el a Marca kérdésére a nagyközépsúly vitathatatlan bajnoka.

Saul Canelo Alvarez legnagyobb kiütéses győzelmei:

A magyar promóter szerint Crawford művészete győzelmet érhet

Rácz Félix elárulta, egyre többször hallja azt, miszerint Canelo ütőereje megkopni látszik. Hazánk legismertebb bokszmenedzsere úgy véli, ez nem igaz, ám a nagyközépsúly legjobbjai felnőttek a mexikóihoz, aki egyre nehezebben nyeri meg a mérkőzéseit.

– Igazából ezt azért látom így, mert amíg Canelo Munguiával is, és Berlangával is, lebokszolta a 12 menetet, addig az egyiket Surace ütötte ki – akire kis túlzással az ellenfelei meccs közben sem tudnak megharagudni, mert akkorát üt, és 26 győzelméből csak öt volt KO – míg a másikat Hamzah Sheeraz ütötte ki, aki azért már kicsivel nagyobb ütőnek számít. 

A mexikói utolsó ellenfele, Scull erősen rávilágított Canelo hiányosságaira, és egy olyan ellenféllel szemben, mint Crawford, akire még Uszik is azt mondta, hogy a világ legjobbja, lesz mire figyelnie Canelónak

– állította Rácz Félix.

Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a súlykülönbség sok esetben döntő lehet. Ám Rácz szerint éppen a Roy Jones Jr. és John Ruiz nehézsúlyú-mérkőzés adta meg erre a mostani meccs előtt elhangzott kérdésre a választ.

– Persze a súly nagyon fontos, nem szabad bagatellizálni, nem véletlenül vannak súlycsoportok és ezért is javasolt óvatosan bánni az ide-oda ugrálásokkal, de 

egy olyan ringművész, mint Crawford, ki fogja tudni húzni ennek a méregfogát. Crawford esetében igazából csak az inaktivitása aggaszt, ugyanis 2021 óta csak egy-egy meccset bokszolt évente.

Persze így kevésbé koptatja magát ütésekkel és a sérülések mértékét is csökkenti, de azért ez a meccsszám nem túl sok… Nem szeretek tippelni és aki ismer, tudja, hogy én a nagyütőket kedveltem és kedvelem, de ebben az esetben valamiért, ha nagyon kellene, inkább Crawfordra tennék, viszont mindkettőt kedvelem és nagyon várom az összecsapásukat – fogalmazott a promóter.

Mexico's boxer Canelo Alvarez gives a press conference in Riyadh on June 20, 2025 ahead of his super-middleweight title fight against Terence Crawford. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)
Saul Canelo Alvarez mind a négy vb-övét kockára teszi Las Vegasban (Fotó: AFP/Fayez Nureldine)

A bokszvilág egykori és jelenlegi sztárjainak tippjei a győztesre

Lassan nem lesz olyan egykori vagy éppen jelenlegi profi ökölvívó, aki ne osztotta volna meg a véleményét a nagyközönséggel a Canelo–Crawford meccsel kapcsolatban. Összeszedtünk egy csokorral a véleményekből, nézzük, ki kinek a győzelmére fogadna.

  • Sugar Ray Leonard: Az nyer, akinek a végén felemelik a kezét. Crawfordnak fájni fognak Canelo bombái
  • Show Porter: Crawford
  • Mike Tyson: Azt akarom, hogy Crawford nyerjen, de úgy tűnik, nem fog megtörténni.
  • Zab Judah: Crawford kiütéses győzelme
  • Fernando Vargas Jr.: Canelo a meccs második felében kiüti az amerikait
  • Keith Thurmann: Canelo Alvarez nem verhetetlen harcos, ráadásul már nem harap annyira a ringben, és ez elég lesz Crawford győzelméhez.
  • Jermell Charlo: Ha Crawford hozza azt, amit tud, akkor nyerni fog. Ha erre nem képes, akkor nem tudja legyőzni Canelót, ilyen egyszerű.

A fenti megszólalók különböző súlycsoportokban voltak világbajnokok, tehát értenek a sportághoz. Ha összegezni akarnánk, akkor Crawfordnak valamivel többen adnak esélyt arra, hogy vasárnap hajnalban történelmet írjon.

