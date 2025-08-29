vitathatatlan bajnokbokszCrawfordCaneloLas VegasWBAökölvívás

Megfosztják a vb-címétől a veretlen bokszlegendát, mert kiáll élete meccsére

Taln az idei esztendő legjobban várt ringháborújára kerül sor Las Vegasban, ahol a profi ökölvívás napjaink legszűkebb elitjébe tartozó két bokszoló csap össze szeptember 13-án, hogy történelmet írhasson. Ám az egyik nagy világszervezet, a WBA bejelentette, abban a pillanatban megfosztja Terence Crawfordot a nagyváltósúlyú világbajnoki övétől, ahogy szorítóba lép a nagyközépsúlyú vitathatatlan bajnok, Saul Canelo Alvarez ellen. Az amerikai bunyóst vigasztalhatja, ha megveri mexikói ellenfelét, ő lesz a sportág első olyan profi bokszolója, aki három súlycsoportban is képes valamennyi nagy szervezet övét megszerezni.

Molnár László
2025. 08. 29. 11:59
Terence Crawford és Saul Canelo Alvarez történelmi meccsére szeptember 13-án, Las Vegasban kerül sor (Fotó: AFP/Fayez Nureldine)
A profi boksz rajongói már alig várják szeptember 13-át, amikor végre összecsap egymással Las Vegasban a valamennyi rangsor és szakértő szerint is a súlycsoportoktól függetlenül a legszűkebb elitbe tartozó két legenda, és bármelyikük nyer, az történelmet ír. Az amerikai Terence Crawford (41-0, 31 KO) és a mexikói Saul Canelo Alvarez (62-2-2, 39 KO) csatáját a szaksajtó egyszeri és megismételhetetlen csatának írja le, melynek a tétje nem más, mint utóbbi nagyközépsúlyú vitathatatlan bajnoki címe: azaz a győztesé lesz a WBA, WBC, a WBO és az IBF vb-öve. Mindkét szupersztár külön találkozott a profi bokszot jelenleg meghatározó szaúdi milliárdossal, Turki Alalsihhel, és megállapodtak a feltételekben.

A bokszoló Terence Crawford (jobbra) már négy súlycsoportban szerzett vb-címet, kettőben már vitathatatlan bajnok is volt
A bokszoló Terence Crawford (jobbra) már négy súlycsoportban szerzett vb-címet, kettőben már vitathatatlan bajnok is volt (Fotó: Anadolu/Tayfun Coskun)

Ha Crawford nyer, ő lesz az első bokszoló, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerez

A 37 éves Crawford igencsak páratlan pályafutást mondhat a magáénak. A rendkívül sokat verekedő amerikai hétévesen kezdett el bokszolni, valamennyi vereségét amatőrben szenvedte el, utoljára még 2007-ben hagyta el vesztesen a ringet, miután a pekingi olimpián való szereplésért küzdve kikapott attól a Szamán Alitól, aki a profik között később szép karriert futott be (27-3, 14 KO).

Crawford amatőr statisztikája:

  • 70 hivatalos meccs
  • 58 győzelem
  • 12 vereség

Crawford profi statisztikája:

  • 41 meccs
  • 41 győzelem
  • 31 KO
  • négy súlycsoportban vb-cím, két súlycsoportban – kisváltóban és váltósúlyban – vitathatatlan bajnoki cím

A 37 éves amerikai volt a sportág történetében az első bunyós, aki két súlycsoportban is begyűjtötte a négy nagy világszervezet világbajnoki címét, és legutóbb, 2024. augusztus 3-án Israil Madrimov legyőzésével WBA nagyváltósúlyú vb-övét is megszerezte. Ő lehet az első, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnok lehet, feltéve, ha legyőzi mexikói ellenfelét.

Cuba's William Scull (R) and Mexico's Canelo Alvarez fight during their super middleweight boxing match at The Venue in Riyadh on May 4, 2025. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)
Canelo (szemben) a kubai William Scull legyőzésével lett a nagyközépsúly vitathatatlan bajnoka (Fotó: AFP/Fayez Nureldine)

A WBA döntött: ahogy Canelo ellen ringbe lép Crawford, megfosztják a világbajnoki címétől

A Secondsout.com szakportál egy különös hírt hozott nyilvánosságra. A WBA – legalábbis a nagyváltósúlyban – egyáltalán nem nézi jó szemmel, hogy Crawford több mint egy év inaktivitás és kemény felkésülés helyett nem védte meg a világbajnoki címét, ugyanakkor a szeptember 13-ai, Canelo elleni szupermeccs esetében természetesen a tétek között hagyja a nagyközépsúlyú vb-övét. Az amerikai két súlycsoportot lép fel a történelmi csata kedvéért, így semmi értelmét nem látta annak, hogy nagyváltósúlyban címvédő meccset bokszoljon. A WBA elnöke erre közölte, ahogy belép Crawford szeptember 13-án a Las Vegas-i ringbe, megszűnik a szervezet világbajnoka lenni.

– Amikor Crawford ringbe lép Canelo ellen, elveszíti a WBA vb-övét nagyváltósúlyban. Abass Baraou, aki ideiglenes vb-címet szerzett Tellez ellen, kerül a helyére, és friss világbajnokként kötelező lesz kiállnia Jermell Charlo ellen – jelentette ki Gilberto Mendoza, a WBA elnöke.

Crawford nagy pillanatai a ringben:

