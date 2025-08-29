Megfosztják a vb-címétől a veretlen bokszlegendát, mert kiáll élete meccsére

A profi boksz rajongói már alig várják szeptember 13-át, amikor végre összecsap egymással Las Vegasban a valamennyi rangsor és szakértő szerint is a súlycsoportoktól függetlenül a legszűkebb elitbe tartozó két legenda, és bármelyikük nyer, az történelmet ír. Az amerikai Terence Crawford (41-0, 31 KO) és a mexikói Saul Canelo Alvarez (62-2-2, 39 KO) csatáját a szaksajtó egyszeri és megismételhetetlen csatának írja le, melynek a tétje nem más, mint utóbbi nagyközépsúlyú vitathatatlan bajnoki címe: azaz a győztesé lesz a WBA, WBC, a WBO és az IBF vb-öve. Mindkét szupersztár külön találkozott a profi bokszot jelenleg meghatározó szaúdi milliárdossal, Turki Alalsihhel, és megállapodtak a feltételekben.

A bokszoló Terence Crawford (jobbra) már négy súlycsoportban szerzett vb-címet, kettőben már vitathatatlan bajnok is volt (Fotó: Anadolu/Tayfun Coskun)

Ha Crawford nyer, ő lesz az első bokszoló, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerez

A 37 éves Crawford igencsak páratlan pályafutást mondhat a magáénak. A rendkívül sokat verekedő amerikai hétévesen kezdett el bokszolni, valamennyi vereségét amatőrben szenvedte el, utoljára még 2007-ben hagyta el vesztesen a ringet, miután a pekingi olimpián való szereplésért küzdve kikapott attól a Szamán Alitól, aki a profik között később szép karriert futott be (27-3, 14 KO).

Crawford amatőr statisztikája: 70 hivatalos meccs

58 győzelem

12 vereség Crawford profi statisztikája: 41 meccs

41 győzelem

31 KO

négy súlycsoportban vb-cím, két súlycsoportban – kisváltóban és váltósúlyban – vitathatatlan bajnoki cím

A 37 éves amerikai volt a sportág történetében az első bunyós, aki két súlycsoportban is begyűjtötte a négy nagy világszervezet világbajnoki címét, és legutóbb, 2024. augusztus 3-án Israil Madrimov legyőzésével WBA nagyváltósúlyú vb-övét is megszerezte. Ő lehet az első, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnok lehet, feltéve, ha legyőzi mexikói ellenfelét.

Canelo (szemben) a kubai William Scull legyőzésével lett a nagyközépsúly vitathatatlan bajnoka (Fotó: AFP/Fayez Nureldine)

A WBA döntött: ahogy Canelo ellen ringbe lép Crawford, megfosztják a világbajnoki címétől

A Secondsout.com szakportál egy különös hírt hozott nyilvánosságra. A WBA – legalábbis a nagyváltósúlyban – egyáltalán nem nézi jó szemmel, hogy Crawford több mint egy év inaktivitás és kemény felkésülés helyett nem védte meg a világbajnoki címét, ugyanakkor a szeptember 13-ai, Canelo elleni szupermeccs esetében természetesen a tétek között hagyja a nagyközépsúlyú vb-övét. Az amerikai két súlycsoportot lép fel a történelmi csata kedvéért, így semmi értelmét nem látta annak, hogy nagyváltósúlyban címvédő meccset bokszoljon. A WBA elnöke erre közölte, ahogy belép Crawford szeptember 13-án a Las Vegas-i ringbe, megszűnik a szervezet világbajnoka lenni.