Lesújtó hírt kapott az éllovas Paks a Fradi elleni NB I-es rangadó előtt

A Paks hátrányból fordítva a hajrában győzte le 3-2-re a Puskás Akadémiát a labdarúgó NB I. 8. fordulójában, ám a listavezető védője, Vas Gábor már a 41. percben kivált a játékból, miután egy szokásos, Németh Andrással való birkózás után azonnal elterült a földön. Az ominózus jelenet itt látható.

Vas Gábor jó ideig nem labdázhat (Fotó: Paksi FC)

Vas Gábor bizakodott

– Egy felpassz érkezett az ellenfél támadójához. Az ütközés és a vele folytatott birkózás során hirtelen azt éreztem, hogy a vállam nincs rendben. Azonnal a földre kerültem, mert egyértelműen láttam és éreztem is, hogy a vállam kiugrott a helyéről. Rövid idő elteltével azonban magától visszacsúszott a helyére, és ezt követően a fájdalom teljesen megszűnt – idézte fel a történteket klubja hivatalos oldalának Vas Gábor, aki azt hitte nem lesz nagyobb baj. Két nap elteltével, pont a 22. születésnapján munkára jelentkezett.

– Hétfőn már a csapattal edzettem, panaszmentes voltam, azonban a kedd esti eredményekből kiderült, komolyabb a probléma.

A lelet szerint tok- és tokszalag-szakadásom, valamint ínszakadásom van, így a következő napokban egy komoly vállműtét vár rám.

Bízom benne, hogy minél hamarabb túlleszek rajta, és utána már csak előre tekintek majd. Az orvosok szerint legkésőbb jövő tavasszal térhetek vissza, ami egy csaknem öt hónapos kihagyást jelent. Ez a gyógyulás menetétől függ a leginkább.

Vas Gábor (balra) nem szokta kímélni magát, a háttérben jelenlegi csapattársa, az akkor a Kecskemétet erősítő Tóth Barna figyeli (Fotó: MTI/Bús Csaba)

Volt előzménye

Vas Gábor azt is elárulta, hogy az elmúlt két évben többször is gondja akadt a vállával, amióta egy szerencsétlen játékhelyzet után ráesett.

Nehéz megmondani, esetleg lehetett-e volna erősíteni a sérült testrészt vagy a szalagok állapotát nem tudta tornával javítani. Azt sem tudjuk, a 2023-as kulcscsonttörése összefüggésbe hozható-e a mostani vállproblémájával. Az viszont tény, hogy nincs szerencséje a sérülésekkel. Tavaly márciusban az orra tört el, majd amikor szeptemberben bekerült a felnőttválogatott keretébe , pár nap után el kellett hagynia Marco Rossi együtesét: beszakadt a jobb combhajlítóizma.

– Ami a válogatottságot illeti, nagyon rosszul éreztem magam, hogy idő előtt el kellett hagynom a tábort, hiszen nagyon nem az volt a célom, hogy három nap után hazatérjek. Úgy érzem, ezt a részét már sikerült feldolgoznom, és kifejezetten csak a következő feladatokra koncentrálok.

Ha egyszer belekóstol az ember a válogatottságba, utána már mindig ott szeretne lenni, így vagyok ezzel természetesen én is

– nyilatkozta 2024 őszén Vas Gábor.