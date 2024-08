A válogatott újoncai a meghívót látva alig hittek a saját szemüknek

Akkor az volt a fő feladat, hogy erős legyek fejben, azt néztem és terveztem, hogy milyen út áll most előttem, hogyan tudok a leggyorsabban újra NB I-ben játszani, újra bizonyítani. Álmomban sem gondoltam volna akkor, hogy most itt állok majd egy válogatottmeghívóval. Minden egyes nap hálát adok most is, hogy egészséges vagyok, azt csinálhatom, amit szeretek.