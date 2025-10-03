Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem akarunk meghalni Ukrajnáért + videó

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • „Nem tudom, hogy mi ennek az oka” – rejtély a Fradinál, keresik a megoldást
FerencvárosFradieurópa-ligaNagy BarnabásTóth AlexÖtvös BenceKristoffer ZachariassenFTC

„Nem tudom, hogy mi ennek az oka” – rejtély a Fradinál, keresik a megoldást

Összességében elégedetten nyilatkoztak a Ferencváros labdarúgócsapatának részéről, miután a magyar bajnok Varga Barnabás góljával 1-0-ra nyerni tudott a Genk otthonában az Európa-liga alapszakaszának második fordulójában. A lefújást követően Nagy Barnabás, Tóth Alex, Ötvös Bence és Kristoffer Zachariassen értékelt az FTC játékosai közül az interjúzónában.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 7:03
Az első sikerének örülhetett a magyar csapat az Európa-liga új idényében (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagy Barnabás a második félidő elején szállt be az FTC-be, de így is akadt bőven dolga a Genk ellen 1-0-ra megnyert Európa-liga-mérkőzésen: – Azzal küldött fel a mester, hogy figyeljünk a hosszú labdákra, a beívelt labdákra a védelem mögé, mert az első fél időben voltak ebből gondjaink. Azt gondolom, hogy a második félidőben jobban játszottunk, jobban kontrolláltuk a mérkőzést, mint az elsőben tettük. Az első 45 perc az nem igazán úgy sikerült, ahogy szerettük volna, mert a Genk jobban kontrollált – mondta az immáron négypontos Fradi magyar játékosa az Origo helyszíni tudósítójának. – Szóba került az öltözőben ez a négy pont, hogy az egy egész masszív, jó kezdet. Szerettük volna kapott gól nélkül lehozni ezt a mérkőzést, mert tudtuk, ha ez sikerül, akkor meglesznek a lehetőségeink, be is találtunk és ezzel nyertünk. Azt gondolom, hogy két forduló alatt négy pontot szerezni pozitívum, főleg itt szerezni pontokat Genkben. Nem hiszem, hogy olyan sokan el fognak innen vinni pontot, pontokat, úgyhogy ahogy mondtam, ez egy jó kezdés volt.

Az FTC nagyot küzdött Belgiumban, meg is lett az eredménye
Az FTC nagyot küzdött Belgiumban, meg is lett az eredménye (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Az FTC jó kezdése az Európa-liga főtábláján

Tóth Alex szerint is jó eredményt ért el a Ferencváros: – Kemény meccsen vagyunk túl, de értékes három ponttal távozunk Belgiumból. 

Nyilván a hat pont lett volna a cél a két meccsen, de nem lehetünk elégedetlenek ezzel.

Fegyelmezetten kellett védekezni, és mindenkinek a fejét lehajtva kellett küzdeni azért, hogy megnyerjen minden párharcot.

Ötvös Bence a hajrában szállt be, elmondása szerint szeretné visszanyerni a formáját, hogy ismét rendszeresen kezdő lehessen Robbie Keane vezetőedzőnél: – Nyilván még korai erről beszélni, de ez a négy pont azért nem néz ki rosszul. Nyilván az első meccsben lehetett volna több, de ahogy alakult az a mérkőzés, be kellett érnünk az egy ponttal. Most ez a meccsünk, azért már beszédes, hogy innen elvisszük a három pontot. Úgyhogy így kell folytatni tovább.

Azt gondolom, hogy egy kicsit hanyatlott a formám, nem tudom, hogy mi ennek az oka, de dolgozom nagyon komolyan, hogy ugyanúgy kiharcoljam a helyem a csapatban, ahogy az elején tettem.

Zachariassen a felkészültséget emelte ki

A gólszerző Varga Barnabást a találkozó végéhez közeledve váltó Kristoffer Zachariassen szerint nagyszerűen kezdett a Fradi: – Nagy eredmény a mai idegenben egy nagyon erős csapat ellen. Szóval lenyűgöző az itteni győzelem. Amikor beküldött Keane, azt mondta előtte, hogy fel kell készülnünk a párharcokra. Tudtuk, hogy nehéz 10–20 perc vár ránk. Tudtuk, hogy nehéz lesz, ezért fel kellett készülnünk a küzdelemre, a futásra és a második labdákra, és kompaktnak kellett lennünk, közelebb kellett maradnunk egymáshoz... 

Két meccs, négy pont. Mit mondhatnék erről? Nagyszerű kezdés, tényleg.

Főleg, hogy a Plzen elleni meccsen tíz emberrel értük el az egy pontot.

Az FTC legközelebb október 23-án, az osztrák Salzburg otthonában lép pályára az Európa-ligában.

Meddig jut a Fradi?
A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? Az alapszakaszban már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelektitkosszolgálat

Horváth József: James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Horváth József avatarja

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu