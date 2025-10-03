„Nem tudom, hogy mi ennek az oka” – rejtély a Fradinál, keresik a megoldást

Nagy Barnabás a második félidő elején szállt be az FTC-be, de így is akadt bőven dolga a Genk ellen 1-0-ra megnyert Európa-liga-mérkőzésen: – Azzal küldött fel a mester, hogy figyeljünk a hosszú labdákra, a beívelt labdákra a védelem mögé, mert az első fél időben voltak ebből gondjaink. Azt gondolom, hogy a második félidőben jobban játszottunk, jobban kontrolláltuk a mérkőzést, mint az elsőben tettük. Az első 45 perc az nem igazán úgy sikerült, ahogy szerettük volna, mert a Genk jobban kontrollált – mondta az immáron négypontos Fradi magyar játékosa az Origo helyszíni tudósítójának. – Szóba került az öltözőben ez a négy pont, hogy az egy egész masszív, jó kezdet. Szerettük volna kapott gól nélkül lehozni ezt a mérkőzést, mert tudtuk, ha ez sikerül, akkor meglesznek a lehetőségeink, be is találtunk és ezzel nyertünk. Azt gondolom, hogy két forduló alatt négy pontot szerezni pozitívum, főleg itt szerezni pontokat Genkben. Nem hiszem, hogy olyan sokan el fognak innen vinni pontot, pontokat, úgyhogy ahogy mondtam, ez egy jó kezdés volt.

Az FTC nagyot küzdött Belgiumban, meg is lett az eredménye (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Az FTC jó kezdése az Európa-liga főtábláján

Tóth Alex szerint is jó eredményt ért el a Ferencváros: – Kemény meccsen vagyunk túl, de értékes három ponttal távozunk Belgiumból.

Nyilván a hat pont lett volna a cél a két meccsen, de nem lehetünk elégedetlenek ezzel.

Fegyelmezetten kellett védekezni, és mindenkinek a fejét lehajtva kellett küzdeni azért, hogy megnyerjen minden párharcot.

Ötvös Bence a hajrában szállt be, elmondása szerint szeretné visszanyerni a formáját, hogy ismét rendszeresen kezdő lehessen Robbie Keane vezetőedzőnél: – Nyilván még korai erről beszélni, de ez a négy pont azért nem néz ki rosszul. Nyilván az első meccsben lehetett volna több, de ahogy alakult az a mérkőzés, be kellett érnünk az egy ponttal. Most ez a meccsünk, azért már beszédes, hogy innen elvisszük a három pontot. Úgyhogy így kell folytatni tovább.

Azt gondolom, hogy egy kicsit hanyatlott a formám, nem tudom, hogy mi ennek az oka, de dolgozom nagyon komolyan, hogy ugyanúgy kiharcoljam a helyem a csapatban, ahogy az elején tettem.

Zachariassen a felkészültséget emelte ki

A gólszerző Varga Barnabást a találkozó végéhez közeledve váltó Kristoffer Zachariassen szerint nagyszerűen kezdett a Fradi: – Nagy eredmény a mai idegenben egy nagyon erős csapat ellen. Szóval lenyűgöző az itteni győzelem. Amikor beküldött Keane, azt mondta előtte, hogy fel kell készülnünk a párharcokra. Tudtuk, hogy nehéz 10–20 perc vár ránk. Tudtuk, hogy nehéz lesz, ezért fel kellett készülnünk a küzdelemre, a futásra és a második labdákra, és kompaktnak kellett lennünk, közelebb kellett maradnunk egymáshoz...

Két meccs, négy pont. Mit mondhatnék erről? Nagyszerű kezdés, tényleg.

Főleg, hogy a Plzen elleni meccsen tíz emberrel értük el az egy pontot.