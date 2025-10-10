  • Magyar Nemzet
  Gyilkosoknak bélyegzett futballisták, akik büszkén képviselik a hazájukat
Gyilkosoknak bélyegzett futballisták, akik büszkén képviselik a hazájukat

Manor Solomon, az izraeli válogatott sztárja a spanyolországi tapasztalatairól, a hazája iránti büszkeségéről és a közelgő, norvégok elleni vb-selejtezőről beszélt. A csapat sajtófőnöke szerint nem szabad politikát keverni a sportba, ám ez nem változtat azon, hogy Izrael és Norvégia roppant feszült mérkőzésre készül egymás ellen szombaton Oslóban.

2025. 10. 10. 6:02
Az izraeli válogatott hosszú idő után edzhetett együtt Tel-Avivban Forrás: Shahar Gross/one.co.il
Valószínűleg Manor Solomon az izraeli válogatott leghíresebb játékosa. A Villarreal légiósa az elmúlt hetekben több nehéz pillanatot élt meg. Amikor például a La Ligában a Sevilla elleni idegenbeli mérkőzésen gólt szerzett, a hazai szurkolók válogatott szidalmakat vágtak hozzá, „gyilkosnak” nevezték. Az elmúlt hetek eseményei, az Izrael-ellenes tüntetések közepette nem kell magyarázni, hogy miért. A 25 éves szélső próbálja kizárni a sértéseket.

Manor Solomon, a Villarreal és az izraeli válogatott középpályása nem törődik a szidalmakkal, büszkén képviseli a hazáját
Manor Solomon, a Villarreal és az izraeli válogatott középpályása nem törődik a szidalmakkal, büszkén képviseli a hazáját Fotó: AFP/Kisbenedek Attila / AFP

Solomon nem törődik a sértésekkel

– Ez manapság minden izraeli játékos számára megszokott dolog. Tudtam, hogy idegenben előfordulhat, igyekszem nem törődni vele – mondta Solomon.

A játékosnak különösen sokat jelent, hogy e napokban, az életüket örökre megváltoztató, 2023. október 7-i Hamász-támadás évfordulóján a válogatott színeiben léphet pályára. 

Büszke vagyok arra, hogy izraeli és zsidó vagyok, aki a hazáját képviselheti ezekben a nehéz időkben

– fogalmazott a Villarreal játékosa.

Izrael óhaja: ne keverjék össze a sportot a politikával!

A norvég VG lapnak adott interjúban Shlomi Barzel, az izraeli válogatott sajtófőnöke hangsúlyozta: a csapat a futballra akar koncentrálni, és arra kéri a szurkolókat, hogy ne vigyenek politikát a stadionokba.

– Ha norvég szurkoló lennék, a huszonnyolc év utáni első világbajnoki részvétel lehetőségére figyelnék. A csapatomat támogatnám, hogy győzzön Izrael ellen – mondta Barzel.

Barzel reagált arra is, hogy norvég részről felmerült Izrael kizárása a FIFA és UEFA rendezvényeiről.

– Ha valaki meg tud győzni arról, hogy a felfüggesztés mire lenne jó, beszélhetünk róla logikusan. De ha ezt csupán büntetésnek szánják, akkor kérem, nézzék az objektív tényeket: 2023. október 7-én 1200 embert öltek meg Izraelben – mondta, hozzátéve, a sportnak nem feladata, hogy a politikával foglalkozzon.

A Norvégia–Izrael vb-selejtező tétje

A Norvégia–Izrael világbajnoki selejtező nem csupán politikai felhangjai miatt különleges, hanem sporttörténeti szempontból is.

Norvégia legutóbb az 1998-as franciaországi vb-n szerepelt világbajnokságon, ahol a nyolcaddöntőig jutott. Az izraeli válogatott pedig mindeddig csupán egyszer, 1970-ben jutott ki a világbajnokságra, azóta hiába próbálkozik, 1991 óta az UEFA égisze alatt. S most attól is retteghet, az európai szövetség vajon kizárja-e soraiból.

Mindkét nemzet számára tehát óriási a tét: a norvégok hazai pályán életben tarthatják történelmi esélyüket, míg Izraelnek minden pont létfontosságú a továbbjutási reményekhez.

A mérkőzés azonban nem mentes a kockázatoktól. Bár Barzel szerint Norvégia nem tartozik a legveszélyesebb helyszínek közé, az izraeli válogatott minden külföldi fellépését szigorú biztonsági intézkedések kísérik. A csapat biztonsági emberei folyamatosan együttműködnek a helyi hatóságokkal, hogy megelőzzék az esetleges incidenseket.

Ran Ben Shimon szövetségi kapitány mindenesetre igyekszik kizárni a külső tényezőket: – Számunkra csak a mérkőzés számít, és semmi más.

Biztonság mindenekelőtt

Korábban a Jerusalem Post számolt be arról, miszerint a norvég hatóságok közölték az izraeli szövetséggel, hogy a válogatott küldöttsége legkorábban 24 órával a kezdés előtt léphet be Norvégiába, ezt azóta sem erősítették meg.

Oslóban továbbá különleges biztonsági intézkedéseket foganatosítanak az izraeli válogatott érkezése miatt, ahol az előre bejelentett tömegközlekedési sztrájk is bonyolítja a helyzetet. Háromezer fővel csökkentették Oslóban az Ullevaal-stadion kapacitását, parkolási tilalmat vezetnek be a stadion környékén, előre kijelölt demonstrációs zónákat alakítanak ki, miután palesztinpárti szervezetek nagy tüntetéseket jeleztek.

A Debrecenben játszott Izrael–Olaszország mérkőzés összefoglalója:

 

