Gyilkosoknak bélyegzett futballisták, akik büszkén képviselik a hazájukat

Valószínűleg Manor Solomon az izraeli válogatott leghíresebb játékosa. A Villarreal légiósa az elmúlt hetekben több nehéz pillanatot élt meg. Amikor például a La Ligában a Sevilla elleni idegenbeli mérkőzésen gólt szerzett, a hazai szurkolók válogatott szidalmakat vágtak hozzá, „gyilkosnak” nevezték. Az elmúlt hetek eseményei, az Izrael-ellenes tüntetések közepette nem kell magyarázni, hogy miért. A 25 éves szélső próbálja kizárni a sértéseket.

Manor Solomon, a Villarreal és az izraeli válogatott középpályása nem törődik a szidalmakkal, büszkén képviseli a hazáját Fotó: AFP/Kisbenedek Attila / AFP

Solomon nem törődik a sértésekkel

– Ez manapság minden izraeli játékos számára megszokott dolog. Tudtam, hogy idegenben előfordulhat, igyekszem nem törődni vele – mondta Solomon.

A játékosnak különösen sokat jelent, hogy e napokban, az életüket örökre megváltoztató, 2023. október 7-i Hamász-támadás évfordulóján a válogatott színeiben léphet pályára.

Büszke vagyok arra, hogy izraeli és zsidó vagyok, aki a hazáját képviselheti ezekben a nehéz időkben

– fogalmazott a Villarreal játékosa.

Izrael óhaja: ne keverjék össze a sportot a politikával!

A norvég VG lapnak adott interjúban Shlomi Barzel, az izraeli válogatott sajtófőnöke hangsúlyozta: a csapat a futballra akar koncentrálni, és arra kéri a szurkolókat, hogy ne vigyenek politikát a stadionokba.

– Ha norvég szurkoló lennék, a huszonnyolc év utáni első világbajnoki részvétel lehetőségére figyelnék. A csapatomat támogatnám, hogy győzzön Izrael ellen – mondta Barzel.

Barzel reagált arra is, hogy norvég részről felmerült Izrael kizárása a FIFA és UEFA rendezvényeiről.

– Ha valaki meg tud győzni arról, hogy a felfüggesztés mire lenne jó, beszélhetünk róla logikusan. De ha ezt csupán büntetésnek szánják, akkor kérem, nézzék az objektív tényeket: 2023. október 7-én 1200 embert öltek meg Izraelben – mondta, hozzátéve, a sportnak nem feladata, hogy a politikával foglalkozzon.

A Norvégia–Izrael vb-selejtező tétje

A Norvégia–Izrael világbajnoki selejtező nem csupán politikai felhangjai miatt különleges, hanem sporttörténeti szempontból is.

Norvégia legutóbb az 1998-as franciaországi vb-n szerepelt világbajnokságon, ahol a nyolcaddöntőig jutott. Az izraeli válogatott pedig mindeddig csupán egyszer, 1970-ben jutott ki a világbajnokságra, azóta hiába próbálkozik, 1991 óta az UEFA égisze alatt. S most attól is retteghet, az európai szövetség vajon kizárja-e soraiból.

Mindkét nemzet számára tehát óriási a tét: a norvégok hazai pályán életben tarthatják történelmi esélyüket, míg Izraelnek minden pont létfontosságú a továbbjutási reményekhez.