Orbán Viktor: Jövőre a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk

Robbie KeanekapitányFradiKevin KilbaneÍrország

Izgulhat a Fradi, már megint Robbie Keane körül zsonganak az írek

Amióta elkezdődtek a világbajnoki selejtezők, és Írország a nagy várakozások ellenére gyengén szerepel – döntetlen hazai pályán a magyarok és vereség idegenben az örmények ellen –, szinte nem telik el nap, hogy ne keressenek új szövetségi kapitányt a válogatott élére. És ezekben a hírekben főszerepet kap Robbie Keane, aki az írek kívánságlistájának élén szerepel. Most éppen Kevin Kilbane, az egykori 110-szeres ír válogatott labdarúgó dobta be a Fradi edzőjének nevét.

Molnár László
2025. 10. 10. 10:35
Az ír szakember boldog a Ferencvárosnál, nem vágyik az ír válogatott élére
Az ír szakember boldog a Ferencvárosnál, nem vágyik az ír válogatott élére Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A korábbi neves ír labdarúgó, Kevin Kilbane kijelentette az Irish Mirrornak : válogatottjuk teljesítménye elfogadhatatlan a Magyarország (2-2) és az Örményország (1-2) elleni eddigi két vb-selejtezőn. És már meg is osztotta a széles nyilvánossággal, hogy az lenne mindenki számára a legjobb: ha a jelenleg még foglalt szövetségi kapitányi állást a Fradi edzője, Robbie Keane kapná meg. Hogy ehhez mit szólna maga az érintett vagy a munkaadója, az nem nagyon érdekli az íreket.

Sokan érzik azt Írországban, hogy csak Robbie Keane hozhatja vissza írek kiszálltak a vb-s álmait
Sokan érzik azt Írországban, hogy csak Robbie Keane hozhatja vissza írek vb-s álmait     Fotó: Bodnár Boglárka / MTI 

Robbie Keane a Fradinál eddig bevált

A Ferencváros ír vezetőedzője még idén januárban csak azért vette át a csapat irányítását, mert a zöld-fehérek előző szakmai vezetője, a holland Pascal Jansen hirtelen távozott a New York City csapatához. Nos, a Fradi nem csinált rossz vásárt Robbie Keane-nel, aki előbb továbbjuttatta az Európa-liga alapszakaszából az FTC-t, majd megnyerte a bajnokságot, végül már a jelenlegi szezonban újra ott van a csapatával az El-alapszakaszban, ahol a zöld-fehérek veretlenül továbbjutó helyen állnak.

Robbie Keane statisztikája a Fradi edzőjeként

2024/25

  • NB I: 16 meccs, 10 győzelem, 4 döntetlen, 2 vereség
  • Magyar Kupa: 4 meccs, 3 győzelem, 1 vereség
  • Európa-liga: 4 meccs 2 győzelem, 2 vereség

2025/26

  • NB I:  8 meccs, 4 győzelem, 3 döntetlen, 1 vereség
  • Magyar Kupa: 1 meccs, 1 győzelem
  • Bajnokok Ligája-selejtező: 6 meccs, 4 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség
  • Európa-liga alapszakasz: 2 meccs, 1 győzelem, 1 döntetlen
  • összesen: 41 meccs, 25 győzelem, 9 döntetlen, 7 vereség

A fenti számok egyértelműen jelzik, az ír szakember eredményes munkát végez eddig a Fradinál, nem csoda, hogy hazájában nagy népszerűségnek örvend, ráadásul szakmailag is elismerik.

Robbie Keane értetlenül áll a játékvezetői döntések előtt
Robbie Keane szinte naponként bukkan fel az ír lapokban mint leendő kapitány   Fotó: Ladóczki Balázs

Ő lehet a megoldás az írek gondjaira?

Kilbane szerint már az is szerencse volt, hogy pontot mentett az ír válogatott Dublinban a magyarokkal szemben. Az Örményország elleni meccs pedig az egyik legrosszabb teljesítmény, amire nemzeti csapat esetében emlékszik, szörnyű volt a jereváni 1-2. Állítja, Heimir Hallgrímsson kapitány napjai megszámláltattak, hiszen a korábbi 101-szeres válogatott úgy véli, ha marad, akkor végeztek a világbajnokságra való kijutással.

– Hacsak valamilyen csoda folytán nem tudjuk legyőzni szombat este Lisszabonban Portugáliát és kedden idehaza az örményeket. A korábbi két teljesítményünk alapján megdöbbennék, ha kijutnánk a világbajnokságra. Mindenki arról beszél, hogy Damien Duff, Chris Hughton, Roy Keane vagy akár Robbie Keane lesz a következő kapitány. 

Azt hiszem, Robbie esetében szerepet játszik a Ferencvárosnál végzett munkája. Nem lennék meglepve, ha megkapná az állást, ha ő is úgy akarja 

– olvasható a Metropolban Kilbane nyilatkozata.

Az írek izlandi kapitánya maradna, a játékosai győzni akarnak Ronaldóék otthonában

Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány másként látja a dolgokat, úgy vélte, játékosaiban megvan a kvalitás ahhoz, hogy ott legyenek a vb-n. Ahhoz a három pont az abszolút minimum az Örményország elleni visszavágón, és egyáltalán nem fontolgatja a lemondását.

Jó esélyünk van a továbbjutásra, ehhez három pontot el kell venni az örményektől idehaza. Ne kezdjünk el most sírni, tekintsük lehetőségnek a Portugália elleni szombati találkozót is, helyre kell állítani az ír méltóságot, büszkeséget 

– fogalmazott az izlandi szakember. 

Játékosai sem osztják a pesszimista véleményeket, például Finn Azaz, a Southampton ír válogatott játékosa még ennél is tovább ment, amikor kijelentette: idegenben nyernek Cristiano Ronaldóék ellen.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

