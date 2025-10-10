Izgulhat a Fradi, már megint Robbie Keane körül zsonganak az írek

A korábbi neves ír labdarúgó, Kevin Kilbane kijelentette az Irish Mirrornak : válogatottjuk teljesítménye elfogadhatatlan a Magyarország (2-2) és az Örményország (1-2) elleni eddigi két vb-selejtezőn. És már meg is osztotta a széles nyilvánossággal, hogy az lenne mindenki számára a legjobb: ha a jelenleg még foglalt szövetségi kapitányi állást a Fradi edzője, Robbie Keane kapná meg. Hogy ehhez mit szólna maga az érintett vagy a munkaadója, az nem nagyon érdekli az íreket.

Sokan érzik azt Írországban, hogy csak Robbie Keane hozhatja vissza írek vb-s álmait Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Robbie Keane a Fradinál eddig bevált

A Ferencváros ír vezetőedzője még idén januárban csak azért vette át a csapat irányítását, mert a zöld-fehérek előző szakmai vezetője, a holland Pascal Jansen hirtelen távozott a New York City csapatához. Nos, a Fradi nem csinált rossz vásárt Robbie Keane-nel, aki előbb továbbjuttatta az Európa-liga alapszakaszából az FTC-t, majd megnyerte a bajnokságot, végül már a jelenlegi szezonban újra ott van a csapatával az El-alapszakaszban, ahol a zöld-fehérek veretlenül továbbjutó helyen állnak.

Robbie Keane statisztikája a Fradi edzőjeként

2024/25

NB I: 16 meccs, 10 győzelem, 4 döntetlen, 2 vereség

Magyar Kupa: 4 meccs, 3 győzelem, 1 vereség

Európa-liga: 4 meccs 2 győzelem, 2 vereség

2025/26

NB I: 8 meccs, 4 győzelem, 3 döntetlen, 1 vereség

Magyar Kupa: 1 meccs, 1 győzelem

Bajnokok Ligája-selejtező: 6 meccs, 4 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség

Európa-liga alapszakasz: 2 meccs, 1 győzelem, 1 döntetlen

összesen: 41 meccs, 25 győzelem, 9 döntetlen, 7 vereség

A fenti számok egyértelműen jelzik, az ír szakember eredményes munkát végez eddig a Fradinál, nem csoda, hogy hazájában nagy népszerűségnek örvend, ráadásul szakmailag is elismerik.

Robbie Keane szinte naponként bukkan fel az ír lapokban mint leendő kapitány Fotó: Ladóczki Balázs

Ő lehet a megoldás az írek gondjaira?

Kilbane szerint már az is szerencse volt, hogy pontot mentett az ír válogatott Dublinban a magyarokkal szemben. Az Örményország elleni meccs pedig az egyik legrosszabb teljesítmény, amire nemzeti csapat esetében emlékszik, szörnyű volt a jereváni 1-2. Állítja, Heimir Hallgrímsson kapitány napjai megszámláltattak, hiszen a korábbi 101-szeres válogatott úgy véli, ha marad, akkor végeztek a világbajnokságra való kijutással.