Ellentétes magyar este, veretlenség és mélyrepülés a Konferencialigában

Csütörtök este újabb játéknapot rendeztek az Európa-liga és a Konferencialiga alapszakaszában. A Konferencialiga 3. fordulójában Baráth Péterék megőrizték a veretlenségüket, Bolla Bendegúz együttese viszont ismét kikapott.

2025. 11. 06. 22:55
Baráth Péter sem tudta győzelemhez segíteni a Raków Czestochowát Fotó: Martin Divisek Forrás: MTI/EPA
A Baráth Pétert foglalkoztató lengyel Raków Czestochowa gól nélküli döntetlent ért el a cseh Sparta Praha vendégeként a Konferencialiga alapszakaszának harmadik fordulós mérkőzésén. A magyar futballista a 62. percben csereként lépett pályára, a csapata pedig megőrizte veretlenségét, egy győzelem mellett ez volt a második döntetlenje.

Bolla Bendegúzék a Konferencialiga alapszakaszában továbbra is szerzett pont nélkül állnak az utolsó helyen
Bolla Bendegúzék a Konferencialiga alapszakaszában továbbra is szerzett pont nélkül állnak az utolsó helyen (Fotó: Heinz-Peter Bader/MTI/AP)

Bolla csapata a Konferencialiga utolsó helyén

Bolla Bendegúz kezdőként kapott lehetőséget az osztrák Rapid Wienben, amely azonban a harmadik meccsét is elbukta az alapszakaszban, ezúttal a román Universitatea Craiova vitte el a három pontot az 1-0-s sikerrel. A magyar válogatott futballista végig a pályán maradt, az értékelések szerint csapata egyik legjobbja volt, ám ez kevésnek bizonyult a pontszerzéshez.

A hatfordulós alapszakasz után a legjobb nyolc rögtön a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9-24. helyezett csapatokra egy plusz párharc vár a 16 közé kerülésért.

Ami az Európa-ligát illeti, a Ludogorec ellen 3-1-re diadalmaskodó Ferencváros leendő ellenfeli közül egyedül a Panathinaikosz (Malmö, 1-0) tudott nyerni, a Fenerbahce (Plzen, 0-0) és a Nottingham Forest (Sturm Graz, 0-0) egy pontot szerzett, míg a Rangers hazai pályán 2-0-ra kikapott az AS Romától.

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ:

  • Aston Villa (angol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 2–0
  • Bologna (olasz)–Brann Bergen (norvég) 0–0
  • Viktoria Plzen (cseh)–Fenerbahce (török) 0–0
  • PAOK (görög)–Young Boys (svájci) 4–0
  • Rangers (skót)–Roma (olasz) 0–2
  • Real Betis (spanyol)–Lyon (francia) 2–0
  • Braga (portugál)–Genk (belga) 3–4
  • VfB Stuttgart (német)–Feyenoord (holland) 2–0
  • Ferencváros–Ludogorec (bolgár) 3–1
  • Salzburg (osztrák)–Go Ahead Eagles (holland) 2–0
  • Basel (svájci)–FCSB (román) 3–1
  • Midtjylland (dán)–Celtic (skót) 3–1
  • Utrecht (holland)–Porto (portugál) 1–1
  • Crvena zvezda (szerb)–Lille (francia) 1–0
  • Dinamo Zagreb (horvát)–Celta Vigo (spanyol) 0–3
  • Malmö (svéd)–Panathinaikosz (görög) 0–1
  • Nice (francia)–Freiburg (német) 1–3
  • Sturm Graz (osztrák)–Nottingham Forest (angol) 0–0

Az El-alapszakasz állását itt tekintheti meg!

KONFERENCIALIGA, ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ:

  • Mainz (német)–Fiorentina (olasz) 2–1
  • Sparta Praha (cseh)–Raków (lengyel) 0–0
  • AEK Athén (görög)–Shamrock Rovers (ír) 1–1
  • AEK Larnaca (ciprusi)–Aberdeen (skót) 0–0
  • Sahtar Doneck (ukrán)–Breidablik (izlandi) 2–0
  • Noa (örmény)–Sigma Olomouc (cseh) 1–2
  • Kuopio (finn)–Slovan Bratislava (szlovák) 3–1
  • Celje (szlovén)–Legia Warszawa (lengyel) 2–1
  • Samsunspor (török)–Hamrun Spartans (máltai) 3–0
  • Häcken (svéd)–Strasbourg (francia) 1–2
  • Crystal Palace (angol)–AZ (holland) 3–1
  • Lausanne (svájci)–Omonia (ciprusi) 1–1
  • Dinamo Kijev (ukrán)–Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai) 6–0
  • Skendija (északmacedón)–Jagiellonia (lengyel) 1–1
  • Lincoln Red Imps (gibraltári)–Rijeka (horvát) 1–1
  • Rayo Vallecano (spanyol)–Lech Poznan (lengyel) 2–2
  • Shelbourne (ír)–Drita (koszovói) 0–1
  • Rapid Wien (osztrák)–Universitatea Craiova (román) 0–1

A Kl-alapszak állását itt tekintheti meg!

 

