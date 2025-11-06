Ellentétes magyar este, veretlenség és mélyrepülés a Konferencialigában
Csütörtök este újabb játéknapot rendeztek az Európa-liga és a Konferencialiga alapszakaszában. A Konferencialiga 3. fordulójában Baráth Péterék megőrizték a veretlenségüket, Bolla Bendegúz együttese viszont ismét kikapott.
A Baráth Pétert foglalkoztató lengyel Raków Czestochowa gól nélküli döntetlent ért el a cseh Sparta Praha vendégeként a Konferencialiga alapszakaszának harmadik fordulós mérkőzésén. A magyar futballista a 62. percben csereként lépett pályára, a csapata pedig megőrizte veretlenségét, egy győzelem mellett ez volt a második döntetlenje.
Bolla csapata a Konferencialiga utolsó helyén
Bolla Bendegúz kezdőként kapott lehetőséget az osztrák Rapid Wienben, amely azonban a harmadik meccsét is elbukta az alapszakaszban, ezúttal a román Universitatea Craiova vitte el a három pontot az 1-0-s sikerrel. A magyar válogatott futballista végig a pályán maradt, az értékelések szerint csapata egyik legjobbja volt, ám ez kevésnek bizonyult a pontszerzéshez.
A hatfordulós alapszakasz után a legjobb nyolc rögtön a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9-24. helyezett csapatokra egy plusz párharc vár a 16 közé kerülésért.
Ami az Európa-ligát illeti, a Ludogorec ellen 3-1-re diadalmaskodó Ferencváros leendő ellenfeli közül egyedül a Panathinaikosz (Malmö, 1-0) tudott nyerni, a Fenerbahce (Plzen, 0-0) és a Nottingham Forest (Sturm Graz, 0-0) egy pontot szerzett, míg a Rangers hazai pályán 2-0-ra kikapott az AS Romától.
EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ:
Aston Villa (angol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 2–0
