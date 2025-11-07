Sokkoló hír a Fradi következő ellenfelének, a Fenerbahce három játékosát is eltiltotta az UEFA

Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarország teljes szankciómentességet kapott

Bosszúsak lehetnek a Fenerbahce szurkolói. A török csapat a labdarúgó Európa-liga ötödik fordulójában a Ferencváros együttesét fogadja, és november 27-én három játékosa sem léphet pályára a Fradi ellen. Csütörtökön a Viktoria Plzen ellen Ismail Yüksek, Jayden Oosterwolde és Fred sem kapott piros lapot, de az eltiltáshoz olykor elég a sárga is.

2025. 11. 07. 20:01
A Fenerbahce egy ponot szerzett Plzenben, de három játékosát is elveszítette Forrás: ANADOLU
A labdarúgó Európa-ligában – miként a Bajnokok Ligájában is – az a játékos, aki összegyűjt három sárga lapot, egymeccses eltiltást kap. Ezt követően minden második sárga lap után eltiltás jár. Ezeket a lapokat a negyeddöntő után eltörlik, a játékosok az elődöntőben „tiszta lappal” indulnak. Az El-ben csütörtökön a Fenerbahce három játékosa is beleszaladt ebbe a csapdába. A török csapat az alapszakasz 4. fordulójában a Viktoria Plzen vendége volt, és 0-0-t játszott a csehekkel. A meccsen a 44. percben Ismail Yüksek, a második félidő elején a 48. percben Jayden Oosterwolde szabálytalansága ért sárga lapot, a 99. percben pedig a Yüksel helyére beállt Fred kapott sárgát reklamálásért. S mindhárman kénytelenek lesznek kihagyni az ötödik fordulóban a Fenerbahce hazai meccsét – a Ferencváros ellen. Érdekesség, hogy több török médium csak Ismail Yüksek és Jayden Oosterwolde eltiltásáról ír, de ezt is sokkolónak nevezik. Fred már a lefújás után bűnhődött, de ez is ott van a jegyzőkönyvben.

A Fenerbahce így állt fel a Viktoria Plzen otthonában. A Ferencváros ellen biztosan leszenek változások
A Fenerbahce így állt fel a Viktoria Plzen otthonában. A Ferencváros ellen biztosan lesznek változások

November 27-én csap össze a Ferencváros és a Fenerbahce

Az Európa-ligában a Ferencváros remekül szerepel, négy meccsen tíz pontot gyűjtött, csütörtökön hazai pályán 3-1-re nyert a bolgár Ludogorec ellen. Robbie Keane együttese a 36 csapat között a harmadik helyen áll a tabellán, csak a dán Midtjylland (12 pont), valamint jobb gólkülönbségével a német Freiburg (10 pont) előzi meg. A Fenerbahce hét pontjával a 14. helyet foglalja el. 

Ami az említett, a november 27-én, Isztambulban sorra kerülő, Ferencváros elleni meccset kihagyni kényszerülő három játékost illeti, Ismail Yüksek 28-szoros török válogatott középpályás, a piaci értéke 11 millió euró. A holland Jayden Oosterwolde középső védő, az ő piaci értéke 16 millió euró. A már 32 éves Fred neve mellett csak kilencmillió euró áll a Transfermarktnál, de volt ott 50 millió is, és a 32-szeres brazil válogatott középpályás még most is jól bánik a labdával. Domenico Tedesco, a Fenerbahce vezetőedzője kétségkívül három meghatározó játékosára nem számíthat a Ferencváros ellen. Ami a zöld-fehéreknek nem rossz hír, lássuk be.

