Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha valaha volt aranykora a magyar–amerikai kapcsolatoknak, az most van + videó

FerencvárosLudogorecpárharcgyőzelemszámok

Írhat bárki bármit, a Fradi szinte mindenben felülmúlta a bolgár bajnokot

Az Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában a magyar bajnok Ferencváros hazai pályán 3-1-re nyert a Ludogorec ellen, s a harmadik helyen áll az El-tabellán. Noha vannak olyanok, akik nem tartják megérdemeltnek a Fradi győzelmét, a számok, a statisztikai adatok ezúttal is igazolják: abszolút nem érdemtelen a zöld-fehérek sikere. Végre a második számú nemzetközi kupasorozatban is sikerült legyőzni a bolgár bajnokot.

Molnár László
2025. 11. 07. 8:48
Joggal ünnepelt a Fradi, jól játszva, simán legyőzte a Ludogorec csapatát
Joggal ünnepelt a Fradi, jól játszva, simán legyőzte a Ludogorec csapatát Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miután a Ferencváros csütörtök este 3-1-re legyőzte az Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában a bolgár Ludogorecet, az FTC tíz ponttal a harmadik helyen áll a sorozat tabelláján. A Fradi tehát egyelőre közvetlenül nyolcaddöntőt érő pozíciót foglal el, az egyenes kieséses szakaszba jutás pedig már-már biztosnak tűnik. Nem véletlenül nyilatkozta Robbie Keane a találkozót követően, hogy érzése szerint ez volt az eddigi legjobb meccse az európai kupaporondon az FTC edzőjeként. A 45 éves ír szakember szerint minden játékos nagyon jó teljesítményt nyújtott, a csereként beállt futballisták is hozzátették a magukét, szóval ez egy igazi csapatmunka volt, és mindannyian jelentős szerepet játszottak a sikerben. Hozzátette, a négy meccsen szerzett tíz pont és a harmadik hely a tabellán nem befolyásolja azt, hogyan készülnek a folytatásra.

Robbie Keane öröme nem véletlen, a Fradi már-már továbbjutott az Európa-liga alapszakaszából
Robbie Keane öröme nem véletlen, a Fradi már-már továbbjutott az Európa-liga alapszakaszából. Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

Minden várakozást felülmúl az FTC Európa-liga-szereplése. Robbie Keane együttese szinte már továbbjutónak érezheti magát – az előző kiírásban tíz megszerzett pont néhány csapatnak már az egyenes kieséses szakaszba való jutást jelentette –, és ha a csapat így folytatja, akkor még az sem földtől elrugaszkodott dolog, hogy a tabella első nyolc helyének valamelyikén végezzenek a zöld-fehérek, ami automatikusan a tavaszi nyolcaddöntőt jelentené az El-ben.

A Ferencváros eddigi eredményei az Európa-liga 2025/26-os alapszakaszában:

  • Viktoria Plzen (otthon) 1-1
  • Genk (idegenben) 1-0
  • Salzburg (idegenben) 3-2
  • Ludogorec (otthon) 3-1

A bolgár bajnok ellen elért hatodik siker végre megtört egy átkot is, ugyanis eddig a Fradi „csak” a Bajnokok Ligája-selejtezőjében és felkészülési meccsen győzte le a Ludogorecet, ám ez végre az Európa-ligában is sikerült.

Az egymás elleni találkozók:

  • 2019. 07. 10. Ferencváros–Ludogorec 2-1 (BL-selejtező)
  • 2019. 07.17. Ludogorec–Ferencváros 2-3 (BL-selejtező)
  • 2019. 10. 03. Ferencváros–Ludogorec 0-3 (El-csoportkör)
  • 2019. 12. 12. Ludogorec–Ferencváros 1-1 (El-csoportkör)
  • 2021. 06. 23. Ferencváros–Ludogorec 3-1 (felkészülési meccs)
  • 2022. 06. 25. Ferencváros–Ludogorec 3-0 (felkészülési meccs)
  • 2025. 08. 06. Ludogorec–Ferencváros 0-0 (BL-selejtező)
  • 2025. 08. 12. Ferencváros–Ludogorec 3-0 (BL-selejtező)
  • 2025. 11. 06. Ferencváros–Ludogorec 3-1 (Európa-liga alapszakasz)
  • Összesen: kilenc meccs, hat Fradi-győzelem, két döntetlen, egy Ludogorec-győzelem

A vereség jogosságát a Ludogorecet irányító Todor Zsivondov is elismerte, majd kihangsúlyozta, a Ferencváros nagyon erős ellenfél, és nem véletlenül áll ott a tabellán, ahol. Nagy kérdés, hogy négy forduló múlva hol áll majd a Fradi.

Az FTC három érvényes gólt is ünnepelt a Ludogorec elleni El-meccsen, itt éppen Cadu találatához gratulálnak a többiek
Az FTC három érvényes gólt is ünnepelt a Ludogorec elleni El-meccsen, itt éppen Cadu találatához gratulálnak a többiek. Fotó: Csudai Sándor

A számok nem hazudnak, a Fradi jobb volt, mint a Ludogorec

Természetesen ismét kíváncsiak voltunk arra, vajon a találkozó statisztikai adatai is alátámasztják-e a két edző véleményét, miszerint teljesen megérdemelt volt az FTC sikere csütörtök este. Nos, ahogy eddig sem, a számok most sem hazudnak, ugyanakkor az is tény, hogy ha kevéssel is, de a Ludogorec birtokolta többet a labdát, ám a többi mutatóban ferencvárosi siker született.

Ferencváros–Ludogorec 3-1

  • várható gólok (xG) 1.98 – 0.66
  • labdabirtoklás: 49% – 51%
  • összes lövés/kaput eltaláló: 19/7 – 14/2
  • nagy helyzetek: 3 – 0
  • szögletek: 7 – 5
  • passzok: 85%-os hatékonyság (423-ből 385 jó) – 85% (446/379)
  • szabálytalanságok: 13 – 9
  • szerelések: 47%-os hatékonyság (8 sikeres 17 kísérletből) – 92% (12/13)
  • beívelések: 24%-os hatékonyság (6 sikeres 25 kísérletből) – 28% (5/18)
  • megnyert párharcok: 48 – 51
  • labdaszerzés: 4 – 7
  • védések: 1 – 4

Todor Zsivondov elmondta, a tervükben benne volt, hogy előbb vagy utóbb kockáztatniuk kell a meccs folyamán.

Ezért volt a második félidőben az a 15-20 perc, amelynek során jobban erőltettük a támadásokat. Azt ugyanakkor nem gondolom, hogy mi készen állunk arra, hogy így tudjunk játszani az első perctől az utolsóig. A Ferencváros kihasználta azokat a lehetőségeit, amelyek adódtak, így meglepetést nem okoztak

– fogalmazott a Ludogorec vezetőedzője.

Mi csak annyit tehetünk hozzá, hogy ezekkel a statisztikai mutatókkal a legközelebbi, november 27-én, a Fenerbache elleni idegenben vívandó meccs után is kiegyeznénk.

Meddig jut a Fradi?

A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? Az alapszakaszban már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekOrbán Balázs

Orbán kőkeményen kiosztotta Pottyondy Edinát, az influenszer köpni-nyelni nem tudott

Csépányi Balázs avatarja

Ezt nem teszi zsebre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.