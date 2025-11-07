Írhat bárki bármit, a Fradi szinte mindenben felülmúlta a bolgár bajnokot

Miután a Ferencváros csütörtök este 3-1-re legyőzte az Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában a bolgár Ludogorecet, az FTC tíz ponttal a harmadik helyen áll a sorozat tabelláján. A Fradi tehát egyelőre közvetlenül nyolcaddöntőt érő pozíciót foglal el, az egyenes kieséses szakaszba jutás pedig már-már biztosnak tűnik. Nem véletlenül nyilatkozta Robbie Keane a találkozót követően, hogy érzése szerint ez volt az eddigi legjobb meccse az európai kupaporondon az FTC edzőjeként. A 45 éves ír szakember szerint minden játékos nagyon jó teljesítményt nyújtott, a csereként beállt futballisták is hozzátették a magukét, szóval ez egy igazi csapatmunka volt, és mindannyian jelentős szerepet játszottak a sikerben. Hozzátette, a négy meccsen szerzett tíz pont és a harmadik hely a tabellán nem befolyásolja azt, hogyan készülnek a folytatásra.

Robbie Keane öröme nem véletlen, a Fradi már-már továbbjutott az Európa-liga alapszakaszából. Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

Minden várakozást felülmúl az FTC Európa-liga-szereplése. Robbie Keane együttese szinte már továbbjutónak érezheti magát – az előző kiírásban tíz megszerzett pont néhány csapatnak már az egyenes kieséses szakaszba való jutást jelentette –, és ha a csapat így folytatja, akkor még az sem földtől elrugaszkodott dolog, hogy a tabella első nyolc helyének valamelyikén végezzenek a zöld-fehérek, ami automatikusan a tavaszi nyolcaddöntőt jelentené az El-ben.

A Ferencváros eddigi eredményei az Európa-liga 2025/26-os alapszakaszában:

Viktoria Plzen (otthon) 1-1

Genk (idegenben) 1-0

Salzburg (idegenben) 3-2

Ludogorec (otthon) 3-1

A bolgár bajnok ellen elért hatodik siker végre megtört egy átkot is, ugyanis eddig a Fradi „csak” a Bajnokok Ligája-selejtezőjében és felkészülési meccsen győzte le a Ludogorecet, ám ez végre az Európa-ligában is sikerült.

Az egymás elleni találkozók:

2019. 07. 10. Ferencváros–Ludogorec 2-1 (BL-selejtező)

2019. 07.17. Ludogorec–Ferencváros 2-3 (BL-selejtező)

2019. 10. 03. Ferencváros–Ludogorec 0-3 (El-csoportkör)

2019. 12. 12. Ludogorec–Ferencváros 1-1 (El-csoportkör)

2021. 06. 23. Ferencváros–Ludogorec 3-1 (felkészülési meccs)

2022. 06. 25. Ferencváros–Ludogorec 3-0 (felkészülési meccs)

2025. 08. 06. Ludogorec–Ferencváros 0-0 (BL-selejtező)

2025. 08. 12. Ferencváros–Ludogorec 3-0 (BL-selejtező)

2025. 11. 06. Ferencváros–Ludogorec 3-1 (Európa-liga alapszakasz)

Összesen: kilenc meccs, hat Fradi-győzelem, két döntetlen, egy Ludogorec-győzelem

A vereség jogosságát a Ludogorecet irányító Todor Zsivondov is elismerte, majd kihangsúlyozta, a Ferencváros nagyon erős ellenfél, és nem véletlenül áll ott a tabellán, ahol. Nagy kérdés, hogy négy forduló múlva hol áll majd a Fradi.