Serena Williams visszatért, az amerikaiak elsiratták bajnokukat

Serena Williams két éve, a US Open közönsége előtt zárta le pályafutását. Vasárnap visszatért első nagy sikere helyszínére – Serena Williams huszonhárom egyéni Grand Slam-trófeája közül az elsőt 1999-ben hazai pályán szerezte meg –, s fontos szereplője volt az eseményeknek. Az amerikai szurkolók Frances Tiafoe és Taylor Fritz továbbjutásának is örülhettek, a címvédő Coco Gauff viszont példaképe, Serena Williams szeme láttára esett ki.

Nem lesz címvédés: Coco Gauff, a US Open tavalyi női bajnoka idén a negyedik fordulóban példaképe, Serena Williams szurkolása ellenére kikapott (Fotó: AFP/Timothy A. Clary)

Vigasz lehetett a hazai drukkereknek, hogy Gauff egy másik amerikai, Emma Navarro ellen szenvedett vereséget. Gauffnak nagy példaképe Serena Williams, s ki is lett kiáltva az utódjának. Bár a címvédés nem jött össze, valójában Gauff még nincs lemaradva semmiről: húszévesen Williams is ugyanúgy egyszeres Grand Slam-bajnok volt, mint most ő.

Serena Williams tüzelte fel a US Open továbbjutóit

Míg Gauff nem tudott nyerni Serena Williams előtt, Grigor Dimitrov és Frances Tiafoe igen, s mindketten köszönetet mondtak az amerikainak. Dimitrov öt játszmában nyert jó barátja, Andrej Rubljov ellen, majd megkérdezték, hogy nem izgult-e, hogy Serena Williams nézi.

– Előtte valamiért nem. Tegnap jól feltüzelt a meccsre – mondta Dimitrov, aki jó barátja Williamsnek, sőt a pletykák szerint hosszú évekkel ezelőtt ennél szorosabb viszony is fűzte az amerikaihoz.

Living for the Grigor and Serena friendship 🫶 pic.twitter.com/vgAZwTUfW6 — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2024

Dimitrov ellenfele a negyeddöntőben az amerikai Frances Tiafoe lesz, aki Novak Djokovics legyőzője, Alexei Popyrin ellen nyert négy játszmában. Tiafoe szintén Serena Williams szavait használta motivációként.

– Odajött hozzám a mérkőzés előtt, és azt mondta, mindig figyelemmel kísér, mert „olyan jó látni, hogy most én befejeztem, te vagy az a színes bőrű srác, aki jól játszik”. Ez tőle igazán erősen hatott, nagyon menő, hogy így lát engem. Aztán hozzátette, hogy a legjobbamat várja tőlem – mondta Tiafoe, mielőtt úgy döntött, hogy beszélgetés további részét nem osztja meg.

Tiafoe és – félig-meddig – Navarro mellett az amerikaiak Taylor Fritz győzelmének is örülhettek, ő a két évvel ezelőtti döntős Casper Ruud kiejtése után a negyeddöntőben Alexander Zverev ellen játszik, aki vasárnap egy másik amerikai teniszező, Brandon Nakashima ellen győzött.

A nőknél Navarro a spanyol színekben játszó, de New York-i születésűként félig hazai Paula Badosa ellen játszik, míg az Australian Open-bajnok Arina Szabalenka negyeddöntős ellenfele a kínai Cseng Csin-ven lesz, aki az olimpiai döntő után a US Openen is nyert Donna Vekic ellen.