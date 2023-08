Megszületett Serena Williams második gyereke, Venus készül a US Openre

Megszületett a teniszlegenda, Serena Williams és férje, Alexis Ohanian második gyermeke, a pár a közösségi médiában hozta nyilvánosságra Adira River világra jöttét. Serena Williams májusban, a Met Gálán jelentette be második terhességét, most pedig már az örömhírt, hogy világra jött a kislány.

Együtt a család, Alexis Ohanian, Serena Williams és a két lány, Olympia és Adira River (Fotó: Instagram)

„Üdvözöllek, gyönyörű angyalom” – Serena Williams így köszöntette a csöppséget. A pár első lánya, Olympia szeptemberben lesz 6 éves. A 23-szoros Grand Slam-tornagyőztes kiválóság annak idején őszintén beszélt róla, hogy komplikációk merültek fel Olympia születésekor, Adira River érkezése után viszont ragyog a boldogságtól.

Serena az első lánya születése után még visszatért a teniszpályára, de már nem tudta megismételni a korábbi eredményeit. 2018-ban és 2019-ben is bejutott Wimbledon és a US Open döntőjébe, de nyerni már nem tudott, tavaly a legjobb eredményeként a 3. fordulóig ment a US Openen. Tavaly decemberben hivatalosan is bejelentette a visszavonulását.

Serena és Venus más utat jár

Serena és a nővére, Venus Williams annak idején hosszú éveken át közösen uralta a nemzetközi teniszéletet, igaz, Serena a sikeresebb a 23 GS-tornasikerrel, Venus 7 győzelemig jutott. Serena a fiatalabb, ő 41 éves, Venus 43. Utóbbi a mai napig aktív. Noha már alaposan hátracsúszott a világranglistán, jelenleg már csupán a 407., szabadkártyával indult idén Wimbledonban, s ugyanezt tervezi a hétfőn kezdődő US Openen is.

A nagy sikerekért mindketten megszenvedtek, gyerekként az édesapjuk gyakran kemény módszerekkel egyengette a fejlődésüket, miként az a családról készített filmből kiderül.