Fogolyszökés miatt indult eljárás a debreceni javítóintézetből megszökött fiú ellen

A 17 éves fiatalt, aki ellen rablás bűntette miatt folyik nyomozás, hat óra alatt elfogták és visszaszállították a javítóintézetbe.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 12. 11:46
Fogolyszökés miatt indult eljárás egy rablás miatt letartóztatott fiú ellen, aki megszökött a debreceni javítóintézetből – tájékoztatott a hajdú-bihari főügyészség pénteken.

Budapest Hungary july 15, 2020 View of a traditional Hungarian police car driving through the streets of Budapest the capital and the most populous city of Hungary
Illusztráció. Forrás: Shutterstock

A letartóztatásban lévő 17 éves gyanúsított ellen rablás bűntette miatt folyik nyomozás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. 

A megalapozott gyanú szerint december 10-én kora délután a letartóztatott fiatalkorút orvosi vizsgálatról szállította vissza két rendőr a debreceni javítóintézetbe, amelynek kapuja előtt kiszállt az autóból, kihúzta kezét a bilincsből, és elfutott.

A fiút hat óra múltán a lakóhelyén elfogták, és visszaszállították a debreceni javítóintézetbe.

Az eset kapcsán a fiú ellen fogolyszökés miatt indult nyomozás a debreceni rendőrkapitányságon, az őt kísérő hivatalos személyek eljárásának jogszerűségét parancsnokuk vizsgálja.

A fogolyszökés miatti nyomozás irányítását ellátó Debreceni Járási Ügyészség a gyorsított bírósági eljárás feltételeit mérlegeli az ügyben – írta a főügyészség.

Mint ahogyan azt korábban megírtuk, a fogolyszökés egy nappal az után történt, hogy a rendőrség átvette az ország összes javítóintézetének felügyeletét. A Magyar Közlönyben kihirdetett rendelet szerint az intézmények irányítása és fenntartása a büntetés-végrehajtási szervezethez került, az országos parancsnok felügyelete alatt.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

 

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

