A kórházból hazafelé szökött meg a debreceni javítóintézetből egy 16 éves fiú

Megszökött egy 16 éves fiú a debreceni javítóintézetből. Információk szerint a fiatal azzal ment oda az intézethez kivezényelt egyenruhásokhoz, hogy megverték.

2025. 12. 11. 6:42
Egy 16 éves javítóintézeti nevelt szökött meg szerdán a debreceni intézményből, nem sokkal azután, hogy egy új rendelet értelmében rendőrök vették az intézmény ellenőrzését. A fiú azzal fordult a rendőrökhöz, hogy bántalmazták – adta hírül a Mandiner az RTL Híradóra hivatkozva.

A rendőrök a fiatalt kórházba vitték kivizsgálásra, ám a visszaúton – közvetlenül a javítóintézet mellett – megszökött a kisbuszból.

A fiú rablás miatt került az intézménybe. A rendőrség megerősítette a fogolyszökés tényét, és délután kutatóegységek érkeztek a környékre, amelyek a közeli erdőt is átvizsgálták.

Az eset egy nappal az után történt, hogy a rendőrség átvette az ország összes javítóintézetének felügyeletét. A Magyar Közlönyben kihirdetett rendelet szerint az intézmények irányítása és fenntartása a büntetés-végrehajtási szervezethez kerül, az országos parancsnok felügyelete alatt. A szabályozás szerdán 11 órakor lépett hatályba.

A Belügyminisztérium közlése szerint a rendőrség folyamatos bűnmegelőzési jelenlétet biztosít a javítóintézetekben. A felügyeletet ellátó rendőrökhöz a neveltek közvetlenül fordulhatnak, ha jogsértést tapasztalnak, és rendszeres tájékoztatást tartanak majd a dolgozóknak a jogszerű bánásmódról és az alkalmazható intézkedésekről.

 

