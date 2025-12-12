iskolatej programágazatintézményóvoda

Iskolatejet minden gyereknek, könnyebb szerződéskötést az iskoláknak!

A tejpiaci folyamatokra reagálva újabb intézkedéssel segíti az ágazat szereplőit az Agrárminisztérium. Nagy István tárcavezető bejelentése szerint a jövőben az oktatási intézményeknek lehetőségük nyílik a tanév közbeni csatlakozásra az óvoda- és iskolatej programhoz. Ez a lépés tovább bővíti a termelők értékesítési csatornáit.

2025. 12. 12. 12:42
Forrás: /NurPhoto
Átlagos esetben az Iskolatej programban az oktatási intézmények és a tejbeszállítók egész tanévre szóló szerződéseket kötnek egymással. A jelenlegi  helyzet azonban indokolttá tette a szabályozás felülvizsgálatát. Az iskolatej rendelet módosításával megnyílik a lehetőség a felek számára az év közbeni szerződéskötésre. Az intézkedésnek köszönhetően az érintettek rugalmasabban tudják kezelni a piac változásait és könnyebben tudnak alkalmazkodni az aktuális helyzethez.

 Egyszerűbb lesz az iskolatejről szóló szerződések kötése. A kép illusztráció (Fotó: Somogyi Hírlap/Lang Róbert)

Könnyeb lesz az intézményeknek iskolatejhez jutniuk

Az agrártárca idén ősszel már tett egy fontos lépést a rendszer gördülékenyebbé tétele érdekében. Akkor lehetővé tették új szereplők belépését a már megkötött szerződésekbe a tanév során, amennyiben egy beszállító nem tudott teljesíteni. A mostani döntés további könnyítéseket tartalmaz. A cél az, hogy teljesen új iskolák és óvodák is köthessenek szerződést, úgy, hogy ne kelljen megvárniuk a következő tanévkezdést. A gyakorlati megvalósítás a teljes tanévre vonatkozó eljáráshoz hasonlóan történik majd. Az intézmények fenntartóinak feladata lesz az ajánlattételi felhívás közzététele, majd ezt követően a kiválasztási eljárás lefolytatása. A szükséges rendeletmódosítás már folyamatban van. Ez az intézkedés nemcsak az iskolatejprogram végrehajtását teszi hatékonyabbá, az egész ágazat számára is hasznosnak bizonyul.

Nagy István agrárminiszter a program finanszírozási hátteréről is tájékoztatást adott. A kormány a 2025–2026-os tanévben jelentős összeget, mintegy 7,4 milliárd forintot fordít az iskolatej- és iskolagyümölcs-programra. A zavartalan működés biztosítása érdekében a minisztérium folyamatos párbeszédet folytat a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanáccsal, valamint rajtuk keresztül az ágazat minden szereplőjével.

A közös munka eredménye a számokban is megmutatkozik. A gazdasági nehézségek ellenére a jelenlegi tanévben tíz tejipari vállalkozás látja el az intézményeket. A program részeként a diákok összesen mintegy 7,6 millió liter tejet és tejterméket fogyaszthatnak el. A lefedettség országos szinten is jelentős. Összesen 2777 oktatási intézmény vesz részt az óvoda- és iskolatej programban, amely így 454 ezer gyermeket ér el.

 Ez a szám több mint a két és félszerese a 2010–2011-es tanévben regisztrált adatoknak.
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Nur Photo)

