Gulyás Gergely: Semmilyen nyomásra nem fogadunk be migránsokat – Kövesse nálunk élőben! + videó

Tízmilliárdokat aprítanak a tejbe – óriási pénzesővel menti a kormány a bajba jutott gazdákat

A hazai tejágazat működésének stabilitásához több tízmilliárd forintos segítséget kapnak a termelők – jelentette be Nagy István agrárminiszter. A tejtermelés kulcsfontosság ágazat, és az ősz kezdete óta összesen több mint 32 milliárd forint célzott támogatás érkezett az ágazatban tevékenykedők munkájának segítésére.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 9:10
Tűámogatják a tejtermelőket Fotó: ROMAIN DOUCELIN Forrás: NurPhoto
Az államkincstár december 3-án megkezdte a termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás kifizetésének második ütemét, így több mint háromezer termelő jutott 7,5 milliárd forinthoz. Az előlegfizetés első ütemében 16 milliárd forint támogatást fizettek ki az érintetteknek. A november elején nemzeti forrásból finanszírozott átmeneti nemzeti tejtámogatás 8,4 milliárdos összegével együtt, így ősz óta az ágazati szereplők, így a tejtermelés célzott támogatására fordított összeg meghaladta a 32 milliárd forintot – közölte közösségi oldalán Nagy István.

France, Bezenet, 08.10.25, Montbeliarde dairy cows on a farm in Allier. Photograph by Justine Bonnery / Hans Lucas.France, Bezenet, 2025-08-10, des vaches laitieres de race Montbeliarde, dans une ferme de l Allier. Photographie de Justine Bonnery / Hans Lucas. (Photo by Justine Bonnery / Hans Lucas via AFP), tejtermelés
A tejtermelés támogatása jelentős források jutnak 
Fotó: JUSTINE BONNERY / Hans Lucas

Az agrárminiszter hangsúlyozta, hogy ezek a kifizetések különösen fontosak jelenleg, amikor az európai tejpiac kedvezőtlen helyzetben van. Az Európai Unió belső termelése idén növekedett, ugyanakkor az exportlehetőségei beszűkültek, erősödő nyomást gyakorolva többek között a hazai termelőkre. Mint hozzátette. annak érdekében, hogy pontos információval rendelkezzenek a piaci folyamtokról, és különösen a beérkező mennyiségekről, az importregisztrációs rendeletet kiegészítették

  • a folyadék tejjel,
  • a gouda és edami sajtokkal, valamint
  • a vajjal.
    Nagy István szerint és határozott kormányzati beavatkozás vált szükségessé, melynek nyomán a kormány tárgyalásokat kezdeményezett az Agrárminisztériumban az ágazati szereplőkkel, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumban a termelők és a tejfeldolgozók mellett a kereskedelem szereplőivel is.

A cél a magyar termelők fizetőképességének és versenyképességének megtartása, illetve termékeik polci jelenlétének erősítése.

A Magyar Élelmiszerkönyvben hatályba lépett a tejtermékekről szóló előírás módosítása, amely minőségi követelményként tartalmazza többek között, hogy a trappista sajt kerek. Ez az intézkedés elősegíti a Magyarországon gyártott sajtok áruházi részarányának növelését – tette hozzá.
A hazai és az uniós támogatások mellett 50 milliárd forintos elkülönített hitelkeret áll a tejfeldolgozók rendelkezésére a Demján Sándor Programon keresztül. A kormányzati figyelem kiterjed a tejtermelők és a feldolgozók közötti szerződések tartalmára és lejáratára is, azért, hogy minden termelő biztonságosan értékesíthesse a megtermelt tejet. A legfontosabb az, hogy minden egyes gazdálkodó megtalálja szerződéses partnerét, és stabil felvevőpiaca legyen – szögezte le a tárcavezető.


 

