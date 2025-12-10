Tízmilliárdokat aprítanak a tejbe – óriási pénzesővel menti a kormány a bajba jutott gazdákat

Az államkincstár december 3-án megkezdte a termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás kifizetésének második ütemét, így több mint háromezer termelő jutott 7,5 milliárd forinthoz. Az előlegfizetés első ütemében 16 milliárd forint támogatást fizettek ki az érintetteknek. A november elején nemzeti forrásból finanszírozott átmeneti nemzeti tejtámogatás 8,4 milliárdos összegével együtt, így ősz óta az ágazati szereplők, így a tejtermelés célzott támogatására fordított összeg meghaladta a 32 milliárd forintot – közölte közösségi oldalán Nagy István.

A tejtermelés támogatása jelentős források jutnak

Fotó: JUSTINE BONNERY / Hans Lucas

Az agrárminiszter hangsúlyozta, hogy ezek a kifizetések különösen fontosak jelenleg, amikor az európai tejpiac kedvezőtlen helyzetben van. Az Európai Unió belső termelése idén növekedett, ugyanakkor az exportlehetőségei beszűkültek, erősödő nyomást gyakorolva többek között a hazai termelőkre. Mint hozzátette. annak érdekében, hogy pontos információval rendelkezzenek a piaci folyamtokról, és különösen a beérkező mennyiségekről, az importregisztrációs rendeletet kiegészítették

a folyadék tejjel,

a gouda és edami sajtokkal, valamint

a vajjal.

Nagy István szerint és határozott kormányzati beavatkozás vált szükségessé, melynek nyomán a kormány tárgyalásokat kezdeményezett az Agrárminisztériumban az ágazati szereplőkkel, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumban a termelők és a tejfeldolgozók mellett a kereskedelem szereplőivel is.

A cél a magyar termelők fizetőképességének és versenyképességének megtartása, illetve termékeik polci jelenlétének erősítése.

A Magyar Élelmiszerkönyvben hatályba lépett a tejtermékekről szóló előírás módosítása, amely minőségi követelményként tartalmazza többek között, hogy a trappista sajt kerek. Ez az intézkedés elősegíti a Magyarországon gyártott sajtok áruházi részarányának növelését – tette hozzá.

A hazai és az uniós támogatások mellett 50 milliárd forintos elkülönített hitelkeret áll a tejfeldolgozók rendelkezésére a Demján Sándor Programon keresztül. A kormányzati figyelem kiterjed a tejtermelők és a feldolgozók közötti szerződések tartalmára és lejáratára is, azért, hogy minden termelő biztonságosan értékesíthesse a megtermelt tejet. A legfontosabb az, hogy minden egyes gazdálkodó megtalálja szerződéses partnerét, és stabil felvevőpiaca legyen – szögezte le a tárcavezető.



