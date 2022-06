A Volbeat ősszel turnéra indul, Budapestre is eljön + videó

A Volbeat tagjai alig várták, hogy bejelenthessék Servant Of The Road névre keresztelt világkörüli turnéjuk 32 állomásos európai szakaszát, melyen a Skindred és a Bad Wolves melegíti majd be a közönséget – olvasható a Live Nation közleményében.

A Volbeat tagjai megjegyezték:

Végre, ennyi távollét után, nagyon örülünk, hogy egy igazán jó kis Volbeat turnéval lephetjük meg a rajongókat Európában és az Egyesült Királyságban. Nagyon izgatottak vagyunk, és alig várjuk, hogy mindenkivel találkozhassunk! Rendkívül hálásak vagyunk, hogy magunkkal vihetjük a Skindred-et és a Bad Wolves-t is az útra, és megoszthatjuk az élményt ezekkel a fantasztikus zenekarokkal, akiket van szerencsénk a barátainknak nevezni.

A Louder magazine szerint a Volbeat zenéjében „titán heavy metal riffek ütköznek rock 'n' roll groove-okkal”, mindemellett a rajongók a banda klasszikus nótáinak, és a rajongók kedvenceinek keverékére számíthatnak a koncerteken, kiegészítve az új album dalaival.

Az európai turné jegyértékesítése július 1-én 10 órakor indul. A budapesti koncert belépői a www.livenation.hu, a www.funcode.hu és a www.rock1.hu oldalakon keresztül szerezhetők be. A koncertre VIP csomag is kapható, a banda által biztosított elővásárlási lehetőségek részleteivel együtt erről további információ a www.volbeat.dk oldalon található.