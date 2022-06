Ismét rengeteg látogatót vonzott az éjjeli rendezvény

Az éjszaka összegzése reményt ad arra, hogy a szervezők kijelenthessék: idén nemcsak megközelítették, de látogatószámban felül is múlták a korábbi évek látogatottsági adatait. Az elmúlt esztendőkben, leszámítva a covidos éveket, mintegy 400 ezer látogatói belépést regisztráltak ezen a programon az intézmények. Ezzel az ország legnépszerűbb rendezvényévé vált a Múzeumok éjszakája. A szervezők szerint nincs még egy olyan kulturális esemény hazánkban, amely akár megközelítette volna ezt a számot. A végleges látogatottsági adatokat azonban csak a jövő hét közepén tudják majd közölni.

A rendezvény hivatalos oldalán, a Muzej.hu honlapon helyszín, időpont és program típus szerint is válogathattak az érdeklődők az események között. Ebben az évben az újragombolt hagyományok volt az esemény szlogenje, így számos múzeum programja e köré a fogalom köré épült. A szervezők ezzel arra szerették volna ráirányítani a figyelmet, hogy a klasszikus kultúra képviselői, mint a múzeumok is fel tudják venni a versenyt a fejlett audiovizuális eszközöket kínáló, könnyebben fogyasztható szórakoztató lehetőségekkel. Ezért a hagyományainkat, kulturális örökségünket bemutató intézmények ezen a napon élményszerűbben, minél látványosabban, a modern technikát segítségül híva szóltak az érdeklődőkhöz, különösképpen a következő nemzedékekhez.

Borítókép: Érdeklődők a pécsi Janus Pannonius Múzeum előtt (Fotó: Janus Pannonius Múzeum, Pécs)