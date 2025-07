Fehérváron a helyzet változatlan: kishitű játékosok, élvezet nélküli futball

Nagy múltú, többszörös magyar bajnok klubok összecsapásával zárult a labdarúgó NB II. 1. fordulója, amire több mint hétezer néző volt kíváncsi. A Videoton nevet visszakapó Fehérvár „újoncként" kezdte a ligát a sorozatban a harmadik másodosztályú idényének nekivágó Budapest Honvéd ellen, ugyanakkor mindkét gárda célja, hogy a következő évadot az NB I-ben kezdje. A kispestiek idegenben bizonyították, jóval előrébb járnak a csapatépítésben, mint a negyedszázad után alászálló székesfehérváriak, és a vendégek 3-0-s győzelme akár ébresztőt is jelenthet a Vidi számára, mert ha rövid időn belül nem javulnak fel látványosan, akkor hosszú időre berendezkedhetnek a másodosztályú bajnokságban.

A Fehérvár most már Videoton néven sem tud bajnokin betalálni, ezt folytatva aligha lesz ebből feljutás (Fotó: vidi.hu)

A Fehérvár Videoton néven sem képes elfogadható futballra

A fehérváriak bő két hónappal ezelőtt, május 24-én estek ki az élvonalból. Ekkor nem csak a letargia volt nagy, hanem a gondok is, ugyanis a megszűnés fenyegette a klubot, de

a város önkormányzata ideiglenesen segítséget nyújtott. Természetesen ezért cserébe azt várta el, hogy a csapat fegyelmezett és helyenként látványos játékkal állítsa maga mögé a közönséget, és azonnal jusson vissza az első osztályba.

Nos, ha a hétfő esti meccsből indulunk ki, erre még bőven várniuk kell a szurkolóknak, meg persze az önkormányzatnak is.

– Ez a találkozó megmutatta számunkra, hogy rengeteg munkánk van még. Nekünk most úgy kell fokozatosan csapattá érnünk, hogy közben már tétmeccseket játszunk. Van gond elég, hiszen a játékosok szemében nem láttam az élvezetet, sőt, kishitűség ragadt ránk a mérkőzés elején.

Az első 15 percben a Honvéd teljesen lefocizott minket. Nagyon kijött az, hogy sok játékosunk még nem játszott végig mérkőzést ilyen szinten.

Azok pedig, akik rutinosabbnak számítanak, az utóbbi időszakban kevés játéklehetőséget kaptak, ami most meg is látszódott a játékunkon. A Honvéd sokkal magabiztosabban, sokkal labdabiztosabban futballozott, és sokkal inkább felnőtt a mérkőzés szintjéhez. Nagyon jó csapat benyomását keltették, ezúton is gratulálok nekik a győzelemhez – fogalmazott Boér Gábor, a fehérváriak vezetőedzője a meccset követően.