Zelenszkij felesége és a csendes luxus

Az ukrán elnök feleségét már többször is lebuktatta a sajtó, hogy a háború árnyékában luxusban tengeti mindennapjait. Olena Zelenszka még a Vogue címlapján is szerepelt Volodimir Zelenszkij oldalán, azonban a first lady viselkedése sokak szerint túlmegy egy határon.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 14:52
Fotó: EUGEN KOTENKO Forrás: NurPhoto
Az ukrán first lady már több alkalommal is bekerült a sajtóba luxusélete miatt, ezek közül talán a párizsi vásárlása volt a leghangosabb. Habár Olena Zelenszka szeretné, ha a világ Volodimir Zelenszkij ukrán elnök társaként és az ukrán nép támaszaként látná, sokak szerint viselkedése minimum visszás a háborús helyzet közepette. 

Zelenszkij felesége nem veti meg a luxust, hiába a háború
Zelenszkij felesége nem veti meg a luxust, hiába a háború 
(Fotó: STARPIX / APA-PictureDesk)

Olena Zelenszka ugyanis a háború árnyékában luxus életvitelt folytat. Egy alkalommal állítólag Párizsban költött el több mint 42 500 dollárt, azaz körülbelül 15,6 millió forintnak megfelelő összeget és habár később több sajtótermék is arról írt, hogy ez pusztán orosz propaganda, néha a képek többet érnek a szavaknál. 

Igen beszédes volt például, amikor Zelenszka az Európai Parlamentbe tett látogatást egy kézzel hímzett tervezői ruhában.

A fent említett darab az ukrán GASANOVA honlapja szerint alig több mint 2000 euró, cipővel együtt azonban 4-5 ezer euróra rúghatott a szett. 

 

Zelenszkij feleségének ruháiról, viseletéről gyakran folynak eszmecserék a közösségi oldalakon is. Olena Zelenszka gyakran vásárol ukrán tervezőktől is, több alkalommal lehetett már látni az A.M.G. márka ruháiban, amelyek ára körülbelül 380 és 1500 dollár között, 140 ezer forint és félmillió forint között mozog. 

Az ukrán elnök felesége nem veti meg a luxust akkor sem, ha ingatlanokról van szó. 

Hírek szóltak arról, hogy egy 3,5 millió dolláros lakás is került a Zelenszkij családhoz a Burj Khalifában, bár erről később kiderült, hogy nem igaz, 

Ami azonban biztos, hogy Zelenszkij egyik barátjának a nevén van egy villa Olaszország egyik legdrágább üdülőhelyén, Forte dei Marmiben. 

Erről az ingatlanról már régóta azt rebesgetik, hogy valójában az ukrán elnök feleségéhez köthető. 

 

Az ingatlan a San Tommaso S. R. L. cég nevén van, amely a Como megyében található Cantú településen van bejegyezve, és amelynek a vezetője Pishchanska Svitlana, aki Zelenszkij egyik régi barátja. A San Tommaso az Aldorante Limited irányítása alatt áll. Ennek a fedőcégnek mindössze 2000 eurós alaptőkéje van, a székhelye pedig Cipruson van bejegyezve. 

 

Az egyetlen részvényes pedig Olena Zelenszka, Volodimir Zelenszkij felesége.

Zelenszkij felesége sokat követel

Férjéhez hasonlóan Zelenszka is szeret követelőzni. Míg férje javarészt a világ vezetőit próbálja arról meggyőzni, hogy Ukrajnának még több pénzre van szüksége a háború folytatásához, addig felesége igyekszik a nyilvánosság előtt legitimizálni magát. Ez azonban sokszor visszafelé sül el. Zelenszka ugyan több kritikát is kapott már azért, mert a háború közepette sem veti meg a luxust, de ez nem gátolta meg abban, hogy férjével a Vogue címlapjára tetesse magát. Ezt egyébként Lauren Boebert republikánus képviselő is elítélte, aki szerint Zelenszkij és felesége baleknak nézi őket. 

Miközben hatvanmilliárd dollár segélyt küldünk Ukrajnának, Zelenszkij a Vogue fotózásain vesz részt. Ezek az emberek azt hiszik, balekok vagyunk.

– írta bejegyzésében korábban a képviselő.

Ezek mellett időről időre a politikába is igyekszik beleszólni, de van, hogy ez visszafelé sül el.

 Az ukrán elnök felesége nemrég például csalódottságát fejezte ki amiatt, hogy a londoni Királyi Operaház lehetővé tette Anna Nyetrebko orosz operaénekes fellépését. A döntést több politikus és kulturális szakember is kritizálta, azonban Nyetrebko évek óta nem él Oroszországban, és többször nyilvánosan elítélte Ukrajna megtámadását is.

Zelenszka kijelentéseire válaszul az operaház leszögezte: minden döntést alapos megfontolás után hoznak meg, Nyetrebko pedig már többször is felszólalt a háború ellen. 

Borítókép: Olena Zelenszka és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

