Zelenszkij felesége és a csendes luxus

Az ukrán first lady már több alkalommal is bekerült a sajtóba luxusélete miatt, ezek közül talán a párizsi vásárlása volt a leghangosabb. Habár Olena Zelenszka szeretné, ha a világ Volodimir Zelenszkij ukrán elnök társaként és az ukrán nép támaszaként látná, sokak szerint viselkedése minimum visszás a háborús helyzet közepette.

Zelenszkij felesége nem veti meg a luxust, hiába a háború

(Fotó: STARPIX / APA-PictureDesk)

Olena Zelenszka ugyanis a háború árnyékában luxus életvitelt folytat. Egy alkalommal állítólag Párizsban költött el több mint 42 500 dollárt, azaz körülbelül 15,6 millió forintnak megfelelő összeget és habár később több sajtótermék is arról írt, hogy ez pusztán orosz propaganda, néha a képek többet érnek a szavaknál.

Igen beszédes volt például, amikor Zelenszka az Európai Parlamentbe tett látogatást egy kézzel hímzett tervezői ruhában.

A fent említett darab az ukrán GASANOVA honlapja szerint alig több mint 2000 euró, cipővel együtt azonban 4-5 ezer euróra rúghatott a szett.

Zelenszkij feleségének ruháiról, viseletéről gyakran folynak eszmecserék a közösségi oldalakon is. Olena Zelenszka gyakran vásárol ukrán tervezőktől is, több alkalommal lehetett már látni az A.M.G. márka ruháiban, amelyek ára körülbelül 380 és 1500 dollár között, 140 ezer forint és félmillió forint között mozog.

Az ukrán elnök felesége nem veti meg a luxust akkor sem, ha ingatlanokról van szó.