Az ukrán first lady azt mondta, negatívan érintette a Királyi Opera döntése.

Nyetrebko 2022 óta nem él és nem lép fel Oroszországban, és korábban elítélte Ukrajna megtámadását. Azonban kritikák érték az orosz elnökhöz, Vlagyimir Putyinhoz fűződő korábbi kapcsolata miatt. Az opera-énekesnő fellépéseit a Királyi Operaházban Ukrajna támogatóinak tiltakozása kísérte, akik közül néhányan egy molinót tartottak fel:

Miközben Nyetrebko énekel, Ukrajna vérzik.

Nyetrebko egyébként évek óta Ausztriában él, az orosz–ukrán háború kezdete óta nem tért vissza hazájába. Ennek ellenére az opera-énekesnőt továbbra is kísérti múltja, mint volt Kreml-kedvencet. 2008-ban például Putyintól kapta meg a „népi művész” tiszteletbeli címet. Nyetrebko korábban többször is elutasította azokat a feltételezéseket, hogy „közel állt” Putyinhoz, és azt állította, hogy csak néhányszor találkozott vele.