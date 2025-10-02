Olena Zelenszka, Ukrajna first ladyje csalódottságát fejezte ki a londoni Királyi Operaház döntésével kapcsolatban, amely lehetővé tette, hogy az orosz opera-énekesnő, Anna Nyetrebko fellépjen Londonban – először azóta, hogy Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát – írja a The Telegraph. Nyetrebko – akit egyesek a világ legjobb szopránjának tartanak – Tosca címszerepét énekli majd el, és még idén visszatér a londoni színpadra.
Zelenszkij felesége megint követelőzött, de most helyretették
Olena Zelenszka, az ukrán elnök felesége csalódottságát fejezte ki amiatt, hogy a londoni Királyi Operaház lehetővé tette Anna Nyetrebko, orosz operaénekes fellépését. A döntést több politikus és kulturális szakember is kritizálta, azonban Nyetrebko évek óta nem él Oroszországban, és többször nyilvánosan elítélte Ukrajna megtámadását is. Az operaház üzent Zelenszkij nejének.
Az ukrán first lady azt mondta, negatívan érintette a Királyi Opera döntése.
Nyetrebko 2022 óta nem él és nem lép fel Oroszországban, és korábban elítélte Ukrajna megtámadását. Azonban kritikák érték az orosz elnökhöz, Vlagyimir Putyinhoz fűződő korábbi kapcsolata miatt. Az opera-énekesnő fellépéseit a Királyi Operaházban Ukrajna támogatóinak tiltakozása kísérte, akik közül néhányan egy molinót tartottak fel:
Miközben Nyetrebko énekel, Ukrajna vérzik.
Nyetrebko egyébként évek óta Ausztriában él, az orosz–ukrán háború kezdete óta nem tért vissza hazájába. Ennek ellenére az opera-énekesnőt továbbra is kísérti múltja, mint volt Kreml-kedvencet. 2008-ban például Putyintól kapta meg a „népi művész” tiszteletbeli címet. Nyetrebko korábban többször is elutasította azokat a feltételezéseket, hogy „közel állt” Putyinhoz, és azt állította, hogy csak néhányszor találkozott vele.
Zelenszkij nejének kijelentéseire reagált az Operaház is
Minden döntést arról, hogy ki léphet fel a színpadunkon, nagy körültekintéssel és alapos mérlegeléssel hozunk meg. Anna Nyetrebko többször is világossá tette álláspontját
– közölték.
Miközben Ukrajnában tovább tart a háború, más európai operaházak is elkezdték megnyitni kapuikat Nyetrebko előtt. A következő két hónapban Nápolyban és Zürichben lép majd fel, mielőtt decemberben visszatérne a londoni Királyi Operaházba. Januárban a Párizsi operában Az álarcosbál (Un ballo in maschera) előadásában, februárban Bécsben, márciusban pedig Berlinben szerepel majd.
Borítókép: Anna Nyetrebko miatt ideges Zelenszkij neje (Fotó: AFP)
