OLena ZelenszkaUkrajnaZelenszkijoperaénekesnő

Zelenszkij felesége megint követelőzött, de most helyretették

Olena Zelenszka, az ukrán elnök felesége csalódottságát fejezte ki amiatt, hogy a londoni Királyi Operaház lehetővé tette Anna Nyetrebko, orosz operaénekes fellépését. A döntést több politikus és kulturális szakember is kritizálta, azonban Nyetrebko évek óta nem él Oroszországban, és többször nyilvánosan elítélte Ukrajna megtámadását is. Az operaház üzent Zelenszkij nejének.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 3:03
Anna Nyetrebko miatt ideges Zelenszkij neje (Fotó: AFP)
Anna Nyetrebko miatt ideges Zelenszkij neje (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Olena Zelenszka, Ukrajna first ladyje csalódottságát fejezte ki a londoni Királyi Operaház döntésével kapcsolatban, amely lehetővé tette, hogy az orosz opera-énekesnő, Anna Nyetrebko fellépjen Londonban – először azóta, hogy Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát – írja a The Telegraph. Nyetrebko – akit egyesek a világ legjobb szopránjának tartanak – Tosca címszerepét énekli majd el, és még idén visszatér a londoni színpadra. 

Zelenszkij és az ukrán first lady
Zelenszkij és az ukrán first lady. Fotó: Brazil Photo Press/William Volcov 

Az ukrán first lady azt mondta, negatívan érintette a Királyi Opera döntése.

Nyetrebko 2022 óta nem él és nem lép fel Oroszországban, és korábban elítélte Ukrajna megtámadását. Azonban kritikák érték az orosz elnökhöz, Vlagyimir Putyinhoz fűződő korábbi kapcsolata miatt. Az opera-énekesnő fellépéseit a Királyi Operaházban Ukrajna támogatóinak tiltakozása kísérte, akik közül néhányan egy molinót tartottak fel:

Miközben Nyetrebko énekel, Ukrajna vérzik.

Nyetrebko egyébként évek óta Ausztriában él, az orosz–ukrán háború kezdete óta nem tért vissza hazájába. Ennek ellenére az opera-énekesnőt továbbra is kísérti múltja, mint volt Kreml-kedvencet. 2008-ban például Putyintól kapta meg a „népi művész” tiszteletbeli címet. Nyetrebko korábban többször is elutasította azokat a feltételezéseket, hogy „közel állt” Putyinhoz, és azt állította, hogy csak néhányszor találkozott vele.

Zelenszkij nejének kijelentéseire reagált az Operaház is

Minden döntést arról, hogy ki léphet fel a színpadunkon, nagy körültekintéssel és alapos mérlegeléssel hozunk meg. Anna Nyetrebko többször is világossá tette álláspontját

 – közölték. 

Miközben Ukrajnában tovább tart a háború, más európai operaházak is elkezdték megnyitni kapuikat Nyetrebko előtt. A következő két hónapban Nápolyban és Zürichben lép majd fel, mielőtt decemberben visszatérne a londoni Királyi Operaházba. Januárban a Párizsi operában Az álarcosbál (Un ballo in maschera) előadásában, februárban Bécsben, márciusban pedig Berlinben szerepel majd.

Borítókép: Anna Nyetrebko miatt ideges Zelenszkij neje (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekizraeli

Terrortámogatás

Odrobina Kristóf avatarja

Van valami ordítóan felháborító a világsajtó balliberális ágának kalimpálásában, amely a Hamász terrorszervezettel karöltve most új okot talált Izrael démonizálására.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu