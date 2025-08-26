Rendkívüli

Szja-emelés: kiszivárgott Magyar Péterék terve, ez mindenkinek fájna

Zelenszkijkorrupciómédia

Na, vajon ehhez mit szól Brüsszel? Zelenszkij próbálja elhallgattatni a kritikus sajtót

Az Ukrajinszka Pravda főszerkesztője szerint komoly nyomást helyezett az elnök a médiára. Volodimir Zelenszkij hivatala a hírek szerint a szponzorokat próbálja megfélemlíteni. Nem kér az elnök a kritikából.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 6:55
Ursula von der Leyen, az EB elnöke (B) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen, az EB elnöke (B) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szevgil Muszajeva, az Ukrajinszka Pravda főszerkesztője szerint az elnöki hivatal mindent megtesz, hogy elhallgattassa a kritikus hangokat. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök irodája most a szponzorokra gyakorol nyomást. 

A főszerkesztő szerint Zelenszkij mindent megtesz, hogy elhallgattassa őket
A főszerkesztő szerint Zelenszkij mindent megtesz, hogy elhallgattassa őket (Fotó: STR/NurPhoto)

A főszerkesztő a The Sunday Timesnak adott interjújában arról beszélt, hogy egy hónap alatt hat vállalat a legnagyobb támogatók közül kihátrált, miután hívást kaptak az elnöki irodából. Muszajeva szerint ez szinte azonnal meg is érződött a lap költségvetésén. Emellett azonban Zelenszkij máshonnan is nyomást fejt ki a lapra: az elmúlt időszakban a kormányzati tisztviselőknek megtiltották, hogy nyilatkozzanak a portálnak. 

Nem tetszik, ami azokkal az emberekkel történik, akik kritizálják a kormányt. Ebben a szörnyű időszakban, amikor ennyi drón csapódott Kijevre, Zelenszkijnek még van ideje nyomást gyakorolni az újságírókra

– fogalmazott a főszerkesztő. 

Muszajeva szerint a helyzet egyébként annyira súlyos, hogy októberben már fizetőfalat kell majd bevezetni. 

Az újságíró szerint a hat nagyvállalat szinte egy időben kereste meg a hirdetési osztályt azzal, hogy vissza szeretnék vonni támogatásukat, miután az elnöki irodából hívás érkezett, amiben ezt kérték tőlük. Ez nagyságrendileg több tízezer dolláros kiesést jelent a médiavállalatnak. 

Az idén 25 éves portál egyébként gyakran közöl mélyreható korrupciós anyagokat, amely, úgy fest, nem kívánatos Zelenszkij szerint. 

Zelenszkij nem nyugszik 

Nemrégiben a lap például beszámolt az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes ellen indított vizsgálatáról, akinek a felesége a beszámolók szerint Olena Zelenszka közeli barátja.

Muszajeva azt állította, hogy június óta, amikor nyilvánosságra hozták a Csernisov-vizsgálatot, a fegyveres erők, köztük Szirszkij tábornok, a hadsereg főparancsnoka is megtagadta a személyzet részvételét a nem hivatalos eligazításokon.

Az eset azonban azután kapott nagyobb figyelmet, miután a cikk megjelenése után szinte azonnal az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) emberei razziákat tartottak a NABU irodáiban. Később ezt Zelenszkij azzal magyarázta, hogy a hivatal munkatársai között orosz kémek vannak. 

Ugyan az ukrán elnök megpróbálta beszántani a NABU-t, azonban az erre a célra elfogadott törvény óriási felháborodást váltott ki nem csak az ukrán társadalom, de a nemzetközi partnerek részéről is. Később az elnöknek ezek miatt visszavonulót kellett fújni, azonban úgy fest, továbbra sem tett le róla, hogy kritikusait elhallgattassa.  

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekUkrajna

Szánalmas „hősiesség” a Barátság kőolajvezeték elleni támadás

Bánó Attila avatarja

A két nagyhatalom békéhez fűződő érdekei véget vetnek az ukrán elnök pünkösdi királyságának.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.