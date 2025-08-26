Na, vajon ehhez mit szól Brüsszel? Zelenszkij próbálja elhallgattatni a kritikus sajtót

Szevgil Muszajeva, az Ukrajinszka Pravda főszerkesztője szerint az elnöki hivatal mindent megtesz, hogy elhallgattassa a kritikus hangokat. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök irodája most a szponzorokra gyakorol nyomást.

A főszerkesztő szerint Zelenszkij mindent megtesz, hogy elhallgattassa őket (Fotó: STR/NurPhoto)

A főszerkesztő a The Sunday Timesnak adott interjújában arról beszélt, hogy egy hónap alatt hat vállalat a legnagyobb támogatók közül kihátrált, miután hívást kaptak az elnöki irodából. Muszajeva szerint ez szinte azonnal meg is érződött a lap költségvetésén. Emellett azonban Zelenszkij máshonnan is nyomást fejt ki a lapra: az elmúlt időszakban a kormányzati tisztviselőknek megtiltották, hogy nyilatkozzanak a portálnak.

Nem tetszik, ami azokkal az emberekkel történik, akik kritizálják a kormányt. Ebben a szörnyű időszakban, amikor ennyi drón csapódott Kijevre, Zelenszkijnek még van ideje nyomást gyakorolni az újságírókra

– fogalmazott a főszerkesztő.

Muszajeva szerint a helyzet egyébként annyira súlyos, hogy októberben már fizetőfalat kell majd bevezetni.

Az újságíró szerint a hat nagyvállalat szinte egy időben kereste meg a hirdetési osztályt azzal, hogy vissza szeretnék vonni támogatásukat, miután az elnöki irodából hívás érkezett, amiben ezt kérték tőlük. Ez nagyságrendileg több tízezer dolláros kiesést jelent a médiavállalatnak.

Az idén 25 éves portál egyébként gyakran közöl mélyreható korrupciós anyagokat, amely, úgy fest, nem kívánatos Zelenszkij szerint.

Zelenszkij nem nyugszik

Nemrégiben a lap például beszámolt az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes ellen indított vizsgálatáról, akinek a felesége a beszámolók szerint Olena Zelenszka közeli barátja.

Muszajeva azt állította, hogy június óta, amikor nyilvánosságra hozták a Csernisov-vizsgálatot, a fegyveres erők, köztük Szirszkij tábornok, a hadsereg főparancsnoka is megtagadta a személyzet részvételét a nem hivatalos eligazításokon.

Az eset azonban azután kapott nagyobb figyelmet, miután a cikk megjelenése után szinte azonnal az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) emberei razziákat tartottak a NABU irodáiban. Később ezt Zelenszkij azzal magyarázta, hogy a hivatal munkatársai között orosz kémek vannak.