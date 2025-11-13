„Zelenszkij és a haverjai ne a magyarok pénzéből építsenek új villát meg arany WC-t maguknak!”

Kocsis Máté a bejegyzésben rámutatott: most épp az energetikai miniszter mondott le, az elsőrendű vádlott pedig elutazott valahova, ahol nincs kiadatás, eltűnt, mint Brüsszelben az önkritika. Milyen meglepő, hogy pont akkor, amikor a kassza már üres – jegyezte meg.

Korrupciós hálózat Ukrajnában: Kocsis Máté leleplezi a mechanizmust Fotó: AFP