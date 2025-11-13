Rendkívüli

Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

Kocsis MátéBrüsszelUkrajnakorrupcióMagyar Péter

„Zelenszkij és a haverjai ne a magyarok pénzéből építsenek új villát meg arany WC-t maguknak!”

Ukrajnában dübörög a korrupció a maffia világa körül. Képzeljük el azt, hogy van egy gazdasági szervezet, ahol Zelenszkij az igazgatótanács elnöke, a miniszterek a részvényesek, a brüsszeliek pedig a befektetők – magyarázta legújabb Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 16:26
Van egy gazdasági szervezet, ahol Zelenszkij az igazgatótanács elnöke, a miniszterek a részvényesek, a brüsszeliek pedig a befektetők Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kocsis Máté a bejegyzésben rámutatott: most épp az energetikai miniszter mondott le, az elsőrendű vádlott pedig elutazott valahova, ahol nincs kiadatás, eltűnt, mint Brüsszelben az önkritika. Milyen meglepő, hogy pont akkor, amikor a kassza már üres – jegyezte meg.

Korrupciós hálózat Ukrajnában: Kocsis Máté leleplezi a mechanizmust
Korrupciós hálózat Ukrajnában: Kocsis Máté leleplezi a mechanizmust Fotó: AFP

És ekkor jön Brüsszel, meg a bábjaik, hogy nem baj, majd küldünk még pénzt. Persze, mert nekik nem számít, hova folynak az eurók. 

Hát, kösz! Mi ebből inkább kimaradunk. A magyar emberek pénzét nem küldjük Ukrajnába! Nem adunk pénzt arra, hogy amit nem lőnek el a fronton, azt ellopja a háborús maffia. 

Zelenszkij és a haverjai ne a magyarok pénzéből építsenek új villát meg arany WC-t maguknak

– szögezte le.

Kocsis Máté odaszólt Magyar Péternek: A báb mindig csak báb marad

Korábban Kocsis Máté kijelentette: ha Magyarországon a háborúpártiak kapnának többséget, akkor beállnánk azon európai országok sorába, amelyek támogatják és finanszírozzák a háborút.

A báb mindig csak báb marad

– fűzte hozzá Kocsis Máté a kommentszekcióban.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

add-square Korrupciós botrány Ukrajnában

Elképesztő, amit Zelenszkij mondott a korrupt, vécés haverjáról

Korrupciós botrány Ukrajnában 16 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza Párt

A szent tehén szektavezér

Megyeri Dávid avatarja

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu