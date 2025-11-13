Kocsis Máté a bejegyzésben rámutatott: most épp az energetikai miniszter mondott le, az elsőrendű vádlott pedig elutazott valahova, ahol nincs kiadatás, eltűnt, mint Brüsszelben az önkritika. Milyen meglepő, hogy pont akkor, amikor a kassza már üres – jegyezte meg.
„Zelenszkij és a haverjai ne a magyarok pénzéből építsenek új villát meg arany WC-t maguknak!”
Ukrajnában dübörög a korrupció a maffia világa körül. Képzeljük el azt, hogy van egy gazdasági szervezet, ahol Zelenszkij az igazgatótanács elnöke, a miniszterek a részvényesek, a brüsszeliek pedig a befektetők – magyarázta legújabb Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.
És ekkor jön Brüsszel, meg a bábjaik, hogy nem baj, majd küldünk még pénzt. Persze, mert nekik nem számít, hova folynak az eurók.
Hát, kösz! Mi ebből inkább kimaradunk. A magyar emberek pénzét nem küldjük Ukrajnába! Nem adunk pénzt arra, hogy amit nem lőnek el a fronton, azt ellopja a háborús maffia.
Zelenszkij és a haverjai ne a magyarok pénzéből építsenek új villát meg arany WC-t maguknak
– szögezte le.
Kocsis Máté odaszólt Magyar Péternek: A báb mindig csak báb marad
Korábban Kocsis Máté kijelentette: ha Magyarországon a háborúpártiak kapnának többséget, akkor beállnánk azon európai országok sorába, amelyek támogatják és finanszírozzák a háborút.
A báb mindig csak báb marad
– fűzte hozzá Kocsis Máté a kommentszekcióban.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
