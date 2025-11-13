Dömötör Csaba: A Tisza-féle Európai Néppárt végleg beállt von der Leyen költségvetési tervei mögé

Az Európai Parlament e heti plenáris ülésének az uniós agrárpolitikával és a hétéves költségvetéssel foglalkozó témáival kapocsaltban Dömötör Csaba közölte: az EP „nagykoalíciója” bejelentette, hogy nincsenek fenntartásaik, támogatni fogják az Európai Bizottság költségvetési előterjesztését, ami azt is jelenti, hogy támogatják az agrártámogatások „brutális leépítését”.
Elmondta, az uniós bizottság júliusban hozta nyilvánosságra az új hétéves költségvetési terveket, mely alapján – mint közölte – az elmúlt évtizedek legnagyobb átalakítását hajtanák végre az uniós költségvetésben. Lényege, hogy mindent alá akarnak rendelni a háborús politikának és Ukrajna támogatásának – magyarázta. Ennek a célnak 100 milliárd eurót szánnának közvetlenül – hívta fel a figyelmet.
Búzatáblák helyett rakéták, ez a terv lényege
– fogalmazott. Közölte: mivel saját döntéseik miatt az európai gazdaság stagnál és gyengélkedik, a szükséges összegeket csak máshonnan lehet elvenni: a gazdákat szemelték ki az áldozat szerepére – jelentette ki. Az agrártámogatásokat 20 százalékkal akarják csökkenteni, a mostani 386 milliárd euró helyett 300 milliárd eurót akarnak szánni erre a területre.
A Magyarországra vonatkozó úgynevezett nemzeti boríték összege 21 százalékkal csökkenne.
A területalapú támogatásokat megvágnák, ezen belül pedig eltörölnék a 65 év felettieknek járó alaptámogatásokat. Összevonnák a meglévő alapokat azért, hogy ne látszódjon, hogy milyen nagymértékben csökkennek a támogatási összegek – részletezte. Az európai rekordinflációt is figyelembe véve pár év alatt 50 százalékkal csökkenhet az agrártámogatások értéke. Ilyen vágás még nem volt – jelentette ki a politikus.