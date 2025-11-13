Rendkívüli

Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

Dömötör CsabaFideszEurópai BizottságEurópai Néppártorosz-ukrán háborútagállamok

Dömötör Csaba: A Tisza-féle Európai Néppárt végleg beállt von der Leyen költségvetési tervei mögé

Az Európai Parlament „nagykoalíciója”, benne a Tisza-féle Európai Néppárttal végleg beállt az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen agrártámogatások „brutális leépítését" tartalmazó költségvetési tervei mögé – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője Brüsszelben csütörtökön.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 16:16
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Fotó: MTI/Balázs Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Parlament e heti plenáris ülésének az uniós agrárpolitikával és a hétéves költségvetéssel foglalkozó témáival kapocsaltban Dömötör Csaba közölte: az EP „nagykoalíciója” bejelentette, hogy nincsenek fenntartásaik, támogatni fogják az Európai Bizottság költségvetési előterjesztését, ami azt is jelenti, hogy támogatják az agrártámogatások „brutális leépítését”.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Fotó: MTI/Balázs Attila

Elmondta, az uniós bizottság júliusban hozta nyilvánosságra az új hétéves költségvetési terveket, mely alapján – mint közölte – az elmúlt évtizedek legnagyobb átalakítását hajtanák végre az uniós költségvetésben. Lényege, hogy mindent alá akarnak rendelni a háborús politikának és Ukrajna támogatásának – magyarázta. Ennek a célnak 100 milliárd eurót szánnának közvetlenül – hívta fel a figyelmet. 

Búzatáblák helyett rakéták, ez a terv lényege

 – fogalmazott. Közölte: mivel saját döntéseik miatt az európai gazdaság stagnál és gyengélkedik, a szükséges összegeket csak máshonnan lehet elvenni: a gazdákat szemelték ki az áldozat szerepére – jelentette ki. Az agrártámogatásokat 20 százalékkal akarják csökkenteni, a mostani 386 milliárd euró helyett 300 milliárd eurót akarnak szánni erre a területre. 

A Magyarországra vonatkozó úgynevezett nemzeti boríték összege 21 százalékkal csökkenne.

 A területalapú támogatásokat megvágnák, ezen belül pedig eltörölnék a 65 év felettieknek járó alaptámogatásokat. Összevonnák a meglévő alapokat azért, hogy ne látszódjon, hogy milyen nagymértékben csökkennek a támogatási összegek – részletezte. Az európai rekordinflációt is figyelembe véve pár év alatt 50 százalékkal csökkenhet az agrártámogatások értéke. Ilyen vágás még nem volt – jelentette ki a politikus. 

Emlékeztetett: az elmúlt hónapokban egyre nagyobb lett a tiltakozás a gazdák részéről, három nagy gazdatüntetés is volt Brüsszelben, illetve Strasbourgban. Ezért a „nagykoalíció” az uniós bizottsággal együttműködve „megtévesztő manővereket” indított. Azzal nyugtatják a gazdákat, hogy az új összevont támogatási alap 10 százalékát el lehet majd költeni vidékfejlesztésre.

A helyzet az, hogy ez nem jelent új pénzt, és hiába ez a 10 százalékos arány, hogyha az agrártámogatások teljes összege mindeközben csökken, amint említettem 20 százalékkal

 – fogalmazott. Tájékoztatása szerint a „néppárti-baloldali nagykoalíció” leveleket váltott Ursula von der Leyennel, a többi között azt kérve, hogy az Európai Parlamentnek legyen nagyobb beleszólása az agrártámogatásokkal kapcsolatos eljárásokba. „Ez mindent elmond róluk” – fogalmazott Dömötör, majd úgy folytatta: nem az a bajuk, hogy 20 százalékkal csökkentik a gazdák támogatását, hanem az, hogy ők nem szólhatnak eléggé bele ezekbe az eljárásokba. Ennél is fontosabb, hogy ezt „brutális megszorító, gazdasanyargató csomagot” a Tisza-féle Európai Néppárt hozta össze – jelentette ki.

Emlékeztetett: Ursula von der Leyen az Európai Néppártból érkezett. Christophe Hansen uniós agrárbiztos az Európai Néppártból érkezik, és az a román képviselő, aki bejelentette, hogy a „nagykoalíció” támogatja a költségvetési terveket, szintén az Európai Néppártból érkezik. Szépen „elbábozzák”, hogy minden rendben, a Brüsszelből finanszírozott sajtó pedig segít nekik ebben – jelentette ki a fideszes politikus, majd úgy fogalmazott: 

mióta én itt vagyok, láttam már pár politikai színjátékot, de ennél álságosabbat még nem.

 A Tisza párti képviselők a szokásos módon tagadják ezeket a terveket. Magyar Péter még a létezését is letagadta a megszorító terveknek. Az EP szakbizottsági ülésein június óta meg sem jelent, ahogy a szavazásokon sem – mondta. Gerzsenyi Gabriella és Kollár Kinga képviselőtársai „szépen beszállnak a néppárti kórusba”, és azt állítják, hogy megvédték a gazdák pénzét, ami – szavai szerint – „egész egyszerűen egy ordas valótlanság, hogy ennél durvább kifejezést ne használjak”. 

Az Európai Parlament, valamint az Európai Bizottság eldöntötte, hogy merényletet követnek el a közös agrárpolitika ellen. A tiszások ebben tettestársak. Ezért beszélnek belső fórumokon arról, hogy bele kell nyúlni az agrártámogatási rendszerbe, noha erről a választásokig nem beszélnek

 – közölte. Dömötör Csaba hangsúlyozta: a mezőgazdaság elleni merényletet a tagállamok kormányai és maguk a gazdák tudják megakadályozni. Eddig tüntetések voltak, de mostantól lázadásra van szükség – jelentette ki. „Ezért arra biztatom a magyar gazdákat, hogy hallassák a hangjukat, írjanak, tiltakozzanak, síppal, dobbal, hogyha kell, akkor traktorokkal. A mezőgazdaság, az európai együttműködés szívtájéka. Ebben a vitában, ebben a politikai küzdelemben ránk számíthatnak, csak ránk számíthatnak” – fogalmazott a Fidesz EP-képviselője.

Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI)

add-square Orosz–ukrán háború

Kritikus helyzet Kupjanszknál: ukrán összeomlás lehet a vége

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza Párt

A szent tehén szektavezér

Megyeri Dávid avatarja

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu