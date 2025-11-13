Dömötör Csaba: A Tisza-féle Európai Néppárt végleg beállt von der Leyen költségvetési tervei mögé

Az Európai Parlament e heti plenáris ülésének az uniós agrárpolitikával és a hétéves költségvetéssel foglalkozó témáival kapocsaltban Dömötör Csaba közölte: az EP „nagykoalíciója” bejelentette, hogy nincsenek fenntartásaik, támogatni fogják az Európai Bizottság költségvetési előterjesztését, ami azt is jelenti, hogy támogatják az agrártámogatások „brutális leépítését”.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Fotó: MTI/Balázs Attila

Elmondta, az uniós bizottság júliusban hozta nyilvánosságra az új hétéves költségvetési terveket, mely alapján – mint közölte – az elmúlt évtizedek legnagyobb átalakítását hajtanák végre az uniós költségvetésben. Lényege, hogy mindent alá akarnak rendelni a háborús politikának és Ukrajna támogatásának – magyarázta. Ennek a célnak 100 milliárd eurót szánnának közvetlenül – hívta fel a figyelmet.

Búzatáblák helyett rakéták, ez a terv lényege

– fogalmazott. Közölte: mivel saját döntéseik miatt az európai gazdaság stagnál és gyengélkedik, a szükséges összegeket csak máshonnan lehet elvenni: a gazdákat szemelték ki az áldozat szerepére – jelentette ki. Az agrártámogatásokat 20 százalékkal akarják csökkenteni, a mostani 386 milliárd euró helyett 300 milliárd eurót akarnak szánni erre a területre.

A Magyarországra vonatkozó úgynevezett nemzeti boríték összege 21 százalékkal csökkenne.

A területalapú támogatásokat megvágnák, ezen belül pedig eltörölnék a 65 év felettieknek járó alaptámogatásokat. Összevonnák a meglévő alapokat azért, hogy ne látszódjon, hogy milyen nagymértékben csökkennek a támogatási összegek – részletezte. Az európai rekordinflációt is figyelembe véve pár év alatt 50 százalékkal csökkenhet az agrártámogatások értéke. Ilyen vágás még nem volt – jelentette ki a politikus.