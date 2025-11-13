Dömötör Csaba: Botrányos a Von der Leyen-terv, vissza kell vonni

– Ez egy előre kitervelt merénylet a közös agrárpolitika ellen, amivel tönkreteszik a kontinens mezőgazdaságát és veszélyeztetik az élelmiszer-ellátás biztonságát – fejtette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője az Origónak adott interjújában az Európai Bizottság mezőgazdasággal kapcsolatos terveiről. A sajtóban elterjedt a hír, miszerint a Bizottság megegyezett az Európai Parlament néppárti frakciójával és a gazdák javára módosítja a költségvetést. A képviselő szerint ugyanakkor ez csak egy egy politikai színjáték volt. – Az Európai Néppárt bejelentetése, hogy a Bizottság a gazdák javára módosította a terveit, egy nagy hazugság – jelentette ki.

Az agrártámogatások 20 százalékos tervezett visszavágása reálértéken néhány év alatt már 50 százalékos csökkenés. Közben pedig megnyitják az uniós piacokat a sok esetben több százezer hektáros ukrán nagyvállalatok előtt. A Bizottság ezzel komolyan veszélyezteti a közösség mezőgazdaságát és így a biztonságos élelmiszerrel való ellátását – hangsúlyozta.

A Fidesz EP-képviselője szerint Ursula von der Leyen már nem is ígér semmit a gazdáknak. Az európai parlamenti beszédeiben leginkább arról van szó, hogy Európának hogyan kellene áttérnie háborús üzemmódra.

Amit elvonnának az agrártámogatásoktól, azt átcsoportosítanák a hadi kiadásokra, így egyértelmű: az áldozat szerepét szánják a mezőgazdaságnak, és az abban dolgozóknak

– szögezte le.

A Fidesz álláspontja ugyancsak világos, aszerint a hétéves költségvetési tervezet ebben a formában veszélyes, botrányos, elfogadhatatlan és ezért vissza kell vonni. Dömötör Csaba emlékeztetett: a Tisza brüsszeli pártja – vagyis az Európai Néppárt – jelölte Ursula von der Leyent, és ők adják az agrárbiztost is. Magyar Péter ugyanakkor még a létezését is tagadja ezeknek a megszorító terveknek. – Ő a gazdatüntetéseken sem volt ott, mi viszont mindig részt vettünk, együtt a magyar gazdaszervezetekkel – jelezte, hogy a magyar gazdák kire számíthatnak, és kire sohasem.