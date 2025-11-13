Rendkívüli

Bevezeti a kormány jövőre a 14. havi nyugdíjat – kövesse nálunk élőben! + videó

EU Közös AgrárpolitikaagrártámogatásokEU költségvetés

Dömötör Csaba: Botrányos a Von der Leyen-terv, vissza kell vonni

Semmi érdemi előrelépés nem történt a gazdák szempontjából az Európai Bizottság által előterjesztett hétéves költségvetési tervben, a néppárt ezzel kapcsolatban hazugságot állított – mutatott rá Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Az európai mezőgazdaságot ráadásul nemcsak a támogatáscsökkenés, hanem a piacnyitások is veszélyeztetik.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 11:53
Fotó: JONATHAN NACKSTRAND Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ez egy előre kitervelt merénylet a közös agrárpolitika ellen, amivel tönkreteszik a kontinens mezőgazdaságát és veszélyeztetik az élelmiszer-ellátás biztonságát – fejtette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője az Origónak adott interjújában az Európai Bizottság mezőgazdasággal kapcsolatos terveiről. A sajtóban elterjedt a hír, miszerint a Bizottság megegyezett az Európai Parlament néppárti frakciójával és a gazdák javára módosítja a költségvetést. A képviselő szerint ugyanakkor ez csak egy egy politikai színjáték volt. – Az Európai Néppárt bejelentetése, hogy a Bizottság a gazdák javára módosította a terveit, egy nagy hazugság – jelentette ki.

Az agrártámogatások 20 százalékos tervezett visszavágása reálértéken néhány év alatt már 50 százalékos csökkenés. Közben pedig megnyitják az uniós piacokat a sok esetben több százezer hektáros ukrán nagyvállalatok előtt. A Bizottság ezzel komolyan veszélyezteti a közösség mezőgazdaságát és így a biztonságos élelmiszerrel való ellátását – hangsúlyozta.

A Fidesz EP-képviselője szerint Ursula von der Leyen már nem is ígér semmit a gazdáknak. Az európai parlamenti beszédeiben leginkább arról van szó, hogy Európának hogyan kellene áttérnie háborús üzemmódra. 

Amit elvonnának az agrártámogatásoktól, azt átcsoportosítanák a hadi kiadásokra, így egyértelmű: az áldozat szerepét szánják a mezőgazdaságnak, és az abban dolgozóknak

– szögezte le.

A Fidesz álláspontja ugyancsak világos, aszerint a hétéves költségvetési tervezet ebben a formában veszélyes, botrányos, elfogadhatatlan és ezért vissza kell vonni. Dömötör Csaba emlékeztetett: a Tisza brüsszeli pártja – vagyis az Európai Néppárt – jelölte Ursula von der Leyent, és ők adják az agrárbiztost is. Magyar Péter ugyanakkor még a létezését is tagadja ezeknek a megszorító terveknek. – Ő a gazdatüntetéseken sem volt ott, mi viszont mindig részt vettünk, együtt a magyar gazdaszervezetekkel – jelezte, hogy a magyar gazdák kire számíthatnak, és kire sohasem.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza Párt

A szent tehén szektavezér

Megyeri Dávid avatarja

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.