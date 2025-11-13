Brüsszel 20 százalékkal vágná meg a gazdák támogatását

Brüsszel javaslata a „jogállamisági”, valójában politikai zsarolási eljárások alkalmazását totálissá tenné, így a jövőben Brüsszel minden korlátozás nélkül, a politikai ízlése szerint osztogathatná az uniós forrásokat. A politikai zsarolást az agrárpénzekre is kiterjesztenék, a jövőben azokat is bármikor zárolhatnák – tette közzé a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja sajtóközleményében. Brüsszel javaslata a Közös Agrárpolitika (KAP) forrásait brutális mértékben, 20 százalékkal kívánja csökkenteni, és a kohéziós politikával közös uniós pénzügyi alapba történő beolvasztását irányozza elő. A brüsszeli javaslat az uniós költségvetési pénzek 20 százalékát Ukrajnához akarja irányítani, további 20 százaléknyi forrást pedig a korábbi közös uniós hitelfelvétel kamat- és tőketörlesztésére kívánja fordítani – írja a közlemény.

Brüsszel javaslata a Közös Agrárpolitika forrásait brutális mértékben, 20 százalékkal kívánja csökkenteni (Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU)