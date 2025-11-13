Rendkívüli

Fontos bejelentéseket tesz a kormány, jön a 14. havi nyugdíj – kövesse nálunk élőben! + videó

Európai BizottságtámogatásgazdaEurópai Parlament

Brüsszel 20 százalékkal vágná meg a gazdák támogatását

A többéves pénzügyi kerettervről (MFF) szóló tegnap esti plenáris vitában a Fidesz–KDNP-delegáció világossá tette: az Európai Bizottság és az Európai Parlament négy frakciójának vezetői, az EP nagykoalíciójának részéről a napokban előadottak nem többek üres politikai színjátéknál, a hangzatos megfogalmazások csak a súlyos problémák elfedését szolgálják. Az Európai Bizottságnak, valamint az Európai Parlament Brüsszel birodalomépítő törekvéseit támogató többségének közös politikai szándéka durván szembemegy a szerződésekben rögzített szabályokkal. Brüsszel többéves költségvetési javaslata szerint a gazdák továbbra is 20 százalékkal kevesebb forráshoz jutnának 2028-tól. Ezt sikerült elérnie a Tisza Párt és a DK brüsszeli pártjait is magába foglaló EP-nagykoalíciónak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 8:31
Európai Parlament Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
Brüsszel javaslata a „jogállamisági”, valójában politikai zsarolási eljárások alkalmazását totálissá tenné, így a jövőben Brüsszel minden korlátozás nélkül, a politikai ízlése szerint osztogathatná az uniós forrásokat. A politikai zsarolást az agrárpénzekre is kiterjesztenék, a jövőben azokat is bármikor zárolhatnák – tette közzé a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja sajtóközleményében. Brüsszel javaslata a Közös Agrárpolitika (KAP) forrásait brutális mértékben, 20 százalékkal kívánja csökkenteni, és a kohéziós politikával közös uniós pénzügyi alapba történő beolvasztását irányozza elő. A brüsszeli javaslat az uniós költségvetési pénzek 20 százalékát Ukrajnához akarja irányítani, további 20 százaléknyi forrást pedig a korábbi közös uniós hitelfelvétel kamat- és tőketörlesztésére kívánja fordítani – írja a közlemény.

Brüsszel javaslata a Közös Agrárpolitika (KAP) forrásait brutális mértékben, 20 százalékkal kívánja csökkenteni (Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU)
Brüsszel javaslata a Közös Agrárpolitika forrásait brutális mértékben, 20 százalékkal kívánja csökkenteni (Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU)

Az Európai Bizottságnak és az Európai Parlament brüsszelita többségének közös politikai szándéka a tagállami szuverenitás és a nemzeti érdekeket megjelenítő Európai Tanács szerepének kiiktatása mind a többéves uniós keretköltségvetés, mind pedig az éves uniós költségvetések megalkotásából.

Mindez az uniós szerződések egyértelmű szabályrendszerének radikális megváltoztatását, az Európai Unió „Európai Egyesült Államokká” történő erőszakos átalakítását, a tagállamok jogosítványainak megnyirbálását, Brüsszel birodalmi teljhatalmának kiépítését jelenti.

A bizottság haladéktalanul vonja vissza a tárgyalási alapnak sem elfogadható javaslatát, és nyújtson be egy új javaslatot, amely tiszteletben tartja a szerződéseket, a tagállamok jogosítványait, a versenyképességet, a gazdák és a régiók érdekeit

– idézte a közlemény Győri Enikő felszólalását . „A Tisza Párt és a DK egy követ fújnak a gazdákat eláruló Európai Bizottsággal és az EP nagykoalíciójával. A magyar gazdák csak Magyarország kormányára számíthatnak!” – tette hozzá Győri Enikő.

Borítókép: Az Európai Parlament ülésterme (Forrás: AFP)

