Brüsszel javaslata a „jogállamisági”, valójában politikai zsarolási eljárások alkalmazását totálissá tenné, így a jövőben Brüsszel minden korlátozás nélkül, a politikai ízlése szerint osztogathatná az uniós forrásokat. A politikai zsarolást az agrárpénzekre is kiterjesztenék, a jövőben azokat is bármikor zárolhatnák – tette közzé a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja sajtóközleményében. Brüsszel javaslata a Közös Agrárpolitika (KAP) forrásait brutális mértékben, 20 százalékkal kívánja csökkenteni, és a kohéziós politikával közös uniós pénzügyi alapba történő beolvasztását irányozza elő. A brüsszeli javaslat az uniós költségvetési pénzek 20 százalékát Ukrajnához akarja irányítani, további 20 százaléknyi forrást pedig a korábbi közös uniós hitelfelvétel kamat- és tőketörlesztésére kívánja fordítani – írja a közlemény.
Brüsszel 20 százalékkal vágná meg a gazdák támogatását
A többéves pénzügyi kerettervről (MFF) szóló tegnap esti plenáris vitában a Fidesz–KDNP-delegáció világossá tette: az Európai Bizottság és az Európai Parlament négy frakciójának vezetői, az EP nagykoalíciójának részéről a napokban előadottak nem többek üres politikai színjátéknál, a hangzatos megfogalmazások csak a súlyos problémák elfedését szolgálják. Az Európai Bizottságnak, valamint az Európai Parlament Brüsszel birodalomépítő törekvéseit támogató többségének közös politikai szándéka durván szembemegy a szerződésekben rögzített szabályokkal. Brüsszel többéves költségvetési javaslata szerint a gazdák továbbra is 20 százalékkal kevesebb forráshoz jutnának 2028-tól. Ezt sikerült elérnie a Tisza Párt és a DK brüsszeli pártjait is magába foglaló EP-nagykoalíciónak.
Az Európai Bizottságnak és az Európai Parlament brüsszelita többségének közös politikai szándéka a tagállami szuverenitás és a nemzeti érdekeket megjelenítő Európai Tanács szerepének kiiktatása mind a többéves uniós keretköltségvetés, mind pedig az éves uniós költségvetések megalkotásából.
Mindez az uniós szerződések egyértelmű szabályrendszerének radikális megváltoztatását, az Európai Unió „Európai Egyesült Államokká” történő erőszakos átalakítását, a tagállamok jogosítványainak megnyirbálását, Brüsszel birodalmi teljhatalmának kiépítését jelenti.
További Külföld híreink
A bizottság haladéktalanul vonja vissza a tárgyalási alapnak sem elfogadható javaslatát, és nyújtson be egy új javaslatot, amely tiszteletben tartja a szerződéseket, a tagállamok jogosítványait, a versenyképességet, a gazdák és a régiók érdekeit
– idézte a közlemény Győri Enikő felszólalását . „A Tisza Párt és a DK egy követ fújnak a gazdákat eláruló Európai Bizottsággal és az EP nagykoalíciójával. A magyar gazdák csak Magyarország kormányára számíthatnak!” – tette hozzá Győri Enikő.
Borítókép: Az Európai Parlament ülésterme (Forrás: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Itt a bejelentés a német sorkatonaságról
A német kormány szerint az Oroszország jelentette fenyegetés indokolja a hadsereg megerősítését.
Menczer Tamás: Zelenszkij újra megfenyegette Magyarországot
Készülhet a negyedik csapás.
Az ukrán háborús maffia uniós energetikai támogatásokra is rátehette a kezét
Egyre durvább méreteket ölt a korrupció Ukrajnában.
Zelenszkij így rántja magával Ukrajnát az arany vécébe
Óriási a korrupciós botrány.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Itt a bejelentés a német sorkatonaságról
A német kormány szerint az Oroszország jelentette fenyegetés indokolja a hadsereg megerősítését.
Menczer Tamás: Zelenszkij újra megfenyegette Magyarországot
Készülhet a negyedik csapás.
Az ukrán háborús maffia uniós energetikai támogatásokra is rátehette a kezét
Egyre durvább méreteket ölt a korrupció Ukrajnában.
Zelenszkij így rántja magával Ukrajnát az arany vécébe
Óriási a korrupciós botrány.