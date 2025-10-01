Újra Brüsszel elfoglalására készülnek a gazdák

Rendkívüli

Robbanás és lövöldözés volt Münchenben + fotók

Az európai mezőgazdaság jövőjére vonatkozó javaslatok azonnali visszavonására szólítják fel az Európai Bizottságot a kelet-európai gazdaszervezetek. Ha ez nem történik meg, az agrártermelők hamarosan újra elfoglalják a brüsszeli utcákat.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 9:54
Az elmúlt hónapokban több tiltakozás is volt a brüsszeli agrártervek ellen Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
Elfogadhatatlan a KAP költségvetésének 22 százalékos elvonása, ami reálértéken akár 45 százalékos forráscsökkenésnek felelhet meg – írják az Európai Bizottságnak küldött levelükben a kelet-európai gazdaszervezetek. A dokumentum aláírói készek a közös kiállásra, ősszel újabb brüsszeli agrárdemonstrációt szerveznek – már a nyugat-európai gazdákkal kiegészülve.

A Magyarország, Csehország, Szlovákia, Románia, Lengyelország, Bulgária, Horvátország, Észtország, Lettország és Litvánia mezőgazdasági és élelmiszeripari érdekképviseletei által aláírt közös nyilatkozat elutasítja a közös agrárpolitika átalakítására vonatkozó bizottsági javaslatokat. Arra szólítják fel az Európai Bizottságot, hogy azonnali hatállyal vonja vissza az európai mezőgazdaság és élelmiszeripar jövőjét alapvetően befolyásoló javaslatokat. Az Európa Unió Tanácsától és az Európai Parlamenttől azt kérik, hogy határozottan lépjenek fel a bizottság javaslataival szemben és kötelezzék a bizottságot a tervezetek visszavonására.

A magyar részről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) által aláírt dokumentum szerint 

a KAP jövőjére vonatkozó bizottsági tervezetek nemcsak a mezőgazdasági termelők megélhetését veszélyeztetik, hanem Európa élelmiszer-ellátási függetlenségét ássák alá. 

A bizottsági terv alapján a többéves pénzügyi keret a KAP költségvetésének 22 százalékos nominális csökkentését irányozza elő, az inflációt figyelembe véve ez több mint 45 százalékos csökkenést jelent reálértéken.

Az aláírók azzal érvelnek, hogy egy ilyen mértékű, drasztikus forráselvonás tovább gyengítené az európai mezőgazdaság versenyképességét egy olyan időszakban, amikor az már így is nyomás alatt áll

  • a megnövekedett adminisztratív terhek,
  • a globális piaci kitettség és
  • az éghajlati kihívások 

miatt. Ez veszélyeztetné a környezetvédelmi célkitűzéseket is, amelyeket a múltban részben a KAP finanszírozása kompenzált.

A nyilatkozatot aláíró 23 szervezet is jól jelzi, nem vagyunk egyedül a KAP forrásainak megőrzéséért folytatott harcban, a kelet-európai országok között kialakult szövetség érdemi erőt jelent a brüsszeli politikával szemben

– írta közleményében az agrárkamara.

Az európai gazdaszervezetek azonban nem csak nyilatkozatok szintjén fogtak össze, készek a közös kiállásra is. Hamarosan újra Brüsszel utcáira vonulnak a termelőkkel együtt az ágazat szereplőit összefogó érdekképviseletek. A közelgő demonstrációról a napokban egyeztettek a gazdaszervezeteket összefogó Copa-Cogeca vezetőivel, a szervezés alatt álló demonstráció célja az uniós agrártámogatások megőrzése. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

