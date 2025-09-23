  • Magyar Nemzet
  Ellenáll Magyarország a közös agrárpolitikát átszabni kívánó brüsszeli tervezetnek
Ellenáll Magyarország a közös agrárpolitikát átszabni kívánó brüsszeli tervezetnek

Magyarország számára elfogadhatatlan a közös agrárpolitika rendszerének módosítása és büdzséjének csökkentése – fogalmazott az agrárminiszter a legfrissebb Facebook-bejegyzésében. Nagy István a brüsszeli tárgyalásai után leszögezte, hogy az élelemezés-biztonságot nem fenyegetheti semmi.

2025. 09. 23. 16:17
Nagy István agrárminiszter Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
Meg fogjuk védeni a magyar gazdák érdekeit – jelentette ki Nagy István agrárminiszter a Facebook-videójában a mezőgazdasági miniszterek tanácsának ülése után kedden. Mint kiemelte, magyar szempontból a két legfontosabb napirendi pont a közös agrárpolitika (KAP) 2027 utáni jövőjéről szóló javaslat, valamint a kereskedelmi kérdésekről szóló vita volt. 

A miniszter kiábrándítónak nevezte az Európai Bizottság által hétfőn bemutatott KAP-javaslatot és a tagállamoknak szánt nemzeti borítékokat. Azt, hogy helyzetértékelésével nem áll egyedül, jelzi a tagállamok rég nem tapasztalt mértékű elégedetlensége.

Mint emlékeztetett, tavaly ilyenkor szivárogtak ki az első hírek arról, hogy Brüsszel az összes uniós alapot egy egységes kalapba tenné. Az azóta eltelt időszakban a gazdaszervezetek folyamatosan tiltakoztak ez ellen. Az agrárminiszterek is egyértelművé tették a magyar EU-elnökség alatt tavaly decemberben egyhangúan elfogadott következtetéseikben, hogy a kétpilléres KAP-ot meg kell őrizni. Nagy István szerint egészen elképesztő, hogy a bizottság sem a gazdák, sem a tagállamok véleményére nem volt tekintettel a javaslata kidolgozásakor.

A költségvetéssel kapcsolatban kijelentette: elfogadhatatlan a különálló KAP-büdzsé és a két meglévő KAP-alap megszüntetése. Külön kiemelte, hogy a Magyarországnak javasolt összeg több mint húsz százalékkal alacsonyabb a jelenlegi időszakéhoz képest. Ha pedig ezt az inflációval korrigáljuk, akkor még elkeserítőbb a helyzet – tette hozzá. Az pedig egyenesen vérlázító, hogy Brüsszel az agrárpénzek kifizetését is politikai feltételekhez kötné – jelentette ki.

A miniszter azt is elmondta, hogy a javasolt támogatási intézkedések nagyjából megegyeznek a jelenlegiekkel, ez azonban mit sem változtat azon a tényen, hogy a bizottság az évtizedek óta jól működő kétpilléres szerkezet megszüntetését javasolja, amit Magyarország nem tud elfogadni.

Ráadásul a bizottság az agrárpolitika végrehajtását egységesítené. A magyar álláspont szerint ez roppant súlyos következményekkel járna a KAP végrehajtásában, hiszen a területalapú kifizetések alapvetően más logika szerint működnek, mint a többi alap kifizetései. Nagy István úgy fogalmazott: „Ha megkapargatjuk a felszínt, jól látszik, hogy Brüsszel a különböző alapok egységesítésével akarja leplezni a KAP költségvetésének jelentős csökkentését.” Nem tisztességes a különböző alapok egymás elleni versenyeztetése a forrásokért, mert ezzel a bizottság áttolja a forráscsökkenés miatti politikai felelősséget a tagállamokra.

Nagy István szerint különösen visszatetsző, hogy mindezeket úgy teszi, hogy közben az európai gazdák érdekeit mellőzve köt szabadkereskedelmi megállapodásokat. Ukrajna esetében Brüsszel jóval nagyobb importkvótákban egyezett meg, mint az előzetesen jelzett, tíz-húsz százalék közötti növekedés. A miniszter leszögezte, hogy a cukor, a baromfi, a tojás, a búza, a kukorica vagy a méz esetén ez elfogadhatatlan. Ezzel szerinte a bizottság ismét az ukrán érdekeket helyezte előtérbe, és sokadszor árulta el a határ menti tagállamok gazdálkodóit. 

