Ellenáll Magyarország a közös agrárpolitikát átszabni kívánó brüsszeli tervezetnek

Meg fogjuk védeni a magyar gazdák érdekeit – jelentette ki Nagy István agrárminiszter a Facebook-videójában a mezőgazdasági miniszterek tanácsának ülése után kedden. Mint kiemelte, magyar szempontból a két legfontosabb napirendi pont a közös agrárpolitika (KAP) 2027 utáni jövőjéről szóló javaslat, valamint a kereskedelmi kérdésekről szóló vita volt.

A miniszter kiábrándítónak nevezte az Európai Bizottság által hétfőn bemutatott KAP-javaslatot és a tagállamoknak szánt nemzeti borítékokat. Azt, hogy helyzetértékelésével nem áll egyedül, jelzi a tagállamok rég nem tapasztalt mértékű elégedetlensége.

Mint emlékeztetett, tavaly ilyenkor szivárogtak ki az első hírek arról, hogy Brüsszel az összes uniós alapot egy egységes kalapba tenné. Az azóta eltelt időszakban a gazdaszervezetek folyamatosan tiltakoztak ez ellen. Az agrárminiszterek is egyértelművé tették a magyar EU-elnökség alatt tavaly decemberben egyhangúan elfogadott következtetéseikben, hogy a kétpilléres KAP-ot meg kell őrizni. Nagy István szerint egészen elképesztő, hogy a bizottság sem a gazdák, sem a tagállamok véleményére nem volt tekintettel a javaslata kidolgozásakor.

A költségvetéssel kapcsolatban kijelentette: elfogadhatatlan a különálló KAP-büdzsé és a két meglévő KAP-alap megszüntetése. Külön kiemelte, hogy a Magyarországnak javasolt összeg több mint húsz százalékkal alacsonyabb a jelenlegi időszakéhoz képest. Ha pedig ezt az inflációval korrigáljuk, akkor még elkeserítőbb a helyzet – tette hozzá. Az pedig egyenesen vérlázító, hogy Brüsszel az agrárpénzek kifizetését is politikai feltételekhez kötné – jelentette ki.

A miniszter azt is elmondta, hogy a javasolt támogatási intézkedések nagyjából megegyeznek a jelenlegiekkel, ez azonban mit sem változtat azon a tényen, hogy a bizottság az évtizedek óta jól működő kétpilléres szerkezet megszüntetését javasolja, amit Magyarország nem tud elfogadni.

Ráadásul a bizottság az agrárpolitika végrehajtását egységesítené. A magyar álláspont szerint ez roppant súlyos következményekkel járna a KAP végrehajtásában, hiszen a területalapú kifizetések alapvetően más logika szerint működnek, mint a többi alap kifizetései. Nagy István úgy fogalmazott: „Ha megkapargatjuk a felszínt, jól látszik, hogy Brüsszel a különböző alapok egységesítésével akarja leplezni a KAP költségvetésének jelentős csökkentését.” Nem tisztességes a különböző alapok egymás elleni versenyeztetése a forrásokért, mert ezzel a bizottság áttolja a forráscsökkenés miatti politikai felelősséget a tagállamokra.