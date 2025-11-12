gazdaDömötör CsababaloldalEurópai BizottságEurópai NéppártMagyar Péterék

Azt hazudja Brüsszel, hogy védelmet hozott, pedig valójában megszorításokat

Dömötör Csaba szerint semmi sem változott: az Európai Bizottság és az Európai Néppárt által kidolgozott, hétéves uniós költségvetési javaslat húsz százalékkal vágja meg az agrártámogatásokat, miközben a brüsszeli nagykoalíció azt állítja, hogy minden rendeződött. A Fidesz EP-képviselője a brüsszeli vitában álságos bábszínháznak nevezte a néppárt és a baloldal közös fellépését, miközben Magyar Péter a bizottságban ülve asszisztál a gazdák pénzének elvételéhez.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 20:35
Dömötör Csaba a közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy miként védi a baloldal a telefontolvaj Magyar Pétert
Dömötör Csaba a közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy miként védi a baloldal a telefontolvaj Magyar Pétert Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: AFP
– Pár színjátékot láttam már ebben a házban, de ennyire álságosat nem – fogalmazott brüsszeli felszólalásában Dömötör Csaba, utalva arra a sajtóban megjelent hírre, miszerint az Európai Néppárt (EPP) és a baloldal közti levélváltás után a nagykoalíció bejelentette: elhárult az akadály a Bizottság hétéves költségvetési terve elől, és sikerült megvédeni a gazdák pénzét. A fideszes EP-képviselő azonban leszögezte, hogy ez színtiszta megtévesztés, ugyanis semmi, de semmi nem változott az eredeti, megszorító javaslatban:


 

Közel 20 százalékkal akarják megvágni az agrártámogatásokat, össze akarják vonni a meglévő alapokat, hogy a csökkentés mértéke ne látszódjon, ugyanakkor megvágnák a területalapú támogatásokat, amelyek a magyar gazdák számára is létfontosságúak, és a 65 év felettiek alaptámogatását is teljesen megszüntetnék.


Dömötör Csaba szerint ami most Brüsszelben történik, az az agrárpolitika lebontása. „Eddig csak nyesegették, most pedig fejszével esnek neki a törzsének. De ez nemcsak egy gazdasági ágazat törzse, hanem az egész európai együttműködésé is”.

Elbábozzák, hogy minden rendben van

A fideszes politikus élesen bírálta a nagykoalíció eljárását, amely szándékosan próbálja elfojtani az érdemi vitát erről a sok ezermilliárdos kérdésről. Kiemelte: 

a költségvetési terveket nyáron szándékosan az utolsó ülésnapon hozták nyilvánosságra, a mostani vitát pedig szándékosan estére rakták, hogy gyér legyen a részvétel.

Ursula von der Leyen (R), a nominee for a second term as president of the European Commission speaks with EU Parliament's political group European People's Party (EPP) President, Manfred Weber as she arrives to deliver her candidacy statement at the European Parliament in Strasbourg, eastern France, on July 18, 2024. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)
Brüsszel mossa kezeit. Fotó: AFP/Frederick Florin

– A néppárti-baloldali nagykoalíció teljes egyetértésben próbálja lefojtani az érdemi vitát erről a sok ezermilliárdos kérdésről. Így megy ez abban az intézményben, amely folyamatosan minősíti a demokrácia állapotát. Már ha nem saját magukról van szó – mondta Dömötör Csaba.

Tettestársak a megszorításokban

Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő szerint az Európai Bizottság agrártámogatásokat érintő javaslatai csőstül szabadítanák rá a bajt a tagországokra. A tényekhez pedig hozzátartozik, hogy ezt az egész, gazdákat sarcoló tervet Magyar Péterék brüsszeli pártja hozta össze. Ursula von der Leyen és Christophe Hansen agrárbiztos is a néppártból érkezik. Ők most az EP-ben ülő kollégáikkal együtt bábozzák el, hogy minden megoldódott, nincs már semmi látnivaló.

Dömötör szerint már tényleg csak azzal lenne kerek a történet, ha Magyar Péter letagadná ezeket a gazdasarcoló terveket, úgy, ahogy az elmúlt hónapokban folyamatosan tette. Kijelentette, hogy a Fidesz álláspontja változatlan: 

a bizottság költségvetési javaslata botrányos és elfogadhatatlan, ezért vissza kell vonni.

– Azért dolgozunk, hogy ez megtörténjen – fogalmazott a fideszes EP-képviselő.


Fontos híreink

