Azt hazudja Brüsszel, hogy védelmet hozott, pedig valójában megszorításokat

– Pár színjátékot láttam már ebben a házban, de ennyire álságosat nem – fogalmazott brüsszeli felszólalásában Dömötör Csaba, utalva arra a sajtóban megjelent hírre, miszerint az Európai Néppárt (EPP) és a baloldal közti levélváltás után a nagykoalíció bejelentette: elhárult az akadály a Bizottság hétéves költségvetési terve elől, és sikerült megvédeni a gazdák pénzét. A fideszes EP-képviselő azonban leszögezte, hogy ez színtiszta megtévesztés, ugyanis semmi, de semmi nem változott az eredeti, megszorító javaslatban:





Közel 20 százalékkal akarják megvágni az agrártámogatásokat, össze akarják vonni a meglévő alapokat, hogy a csökkentés mértéke ne látszódjon, ugyanakkor megvágnák a területalapú támogatásokat, amelyek a magyar gazdák számára is létfontosságúak, és a 65 év felettiek alaptámogatását is teljesen megszüntetnék.



Dömötör Csaba szerint ami most Brüsszelben történik, az az agrárpolitika lebontása. „Eddig csak nyesegették, most pedig fejszével esnek neki a törzsének. De ez nemcsak egy gazdasági ágazat törzse, hanem az egész európai együttműködésé is”.

Elbábozzák, hogy minden rendben van

A fideszes politikus élesen bírálta a nagykoalíció eljárását, amely szándékosan próbálja elfojtani az érdemi vitát erről a sok ezermilliárdos kérdésről. Kiemelte:

a költségvetési terveket nyáron szándékosan az utolsó ülésnapon hozták nyilvánosságra, a mostani vitát pedig szándékosan estére rakták, hogy gyér legyen a részvétel.

Brüsszel mossa kezeit. Fotó: AFP/Frederick Florin

– A néppárti-baloldali nagykoalíció teljes egyetértésben próbálja lefojtani az érdemi vitát erről a sok ezermilliárdos kérdésről. Így megy ez abban az intézményben, amely folyamatosan minősíti a demokrácia állapotát. Már ha nem saját magukról van szó – mondta Dömötör Csaba.

Tettestársak a megszorításokban

Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő szerint az Európai Bizottság agrártámogatásokat érintő javaslatai csőstül szabadítanák rá a bajt a tagországokra. A tényekhez pedig hozzátartozik, hogy ezt az egész, gazdákat sarcoló tervet Magyar Péterék brüsszeli pártja hozta össze. Ursula von der Leyen és Christophe Hansen agrárbiztos is a néppártból érkezik. Ők most az EP-ben ülő kollégáikkal együtt bábozzák el, hogy minden megoldódott, nincs már semmi látnivaló.