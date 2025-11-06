Európai BizottságDömötör CsabaTisza-adódokumentumok

Dömötör Csaba: Brüsszel előírja, a Tisza Párt végrehajtja a megszorításokat + videó

„Brüsszel írja, a Tisza párt végrehajtja” – fogalmazott Dömötör Csaba, aki szerint Magyar Péter mozgalma egy brüsszeli megszorítási tervet hajtana végre Magyarországon. A politikus úgy látja, a Tisza programja adóemelést, nyugdíjcsökkentést és a rezsicsökkentés megszüntetését hozná magával.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 15:53
Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Amilyen megszorítási kottát az Európai Bizottság papírra vet, azt a Tisza párt emberei több szólamban éneklik odahaza – mondja legújabb bejegyzésében közzétett videójában Dömötör Csaba, aki szerint Magyar Péter pártjának gazdasági tervei nem függetlenek Brüsszeltől. A politikus úgy véli, a Tisza Párt programja lényegében az uniós megszorítási ajánlások hazai másolata, amely magasabb adókat, nyugdíjcsökkentést és a rezsicsökkentés eltörlését hozná magával.

Videójában Dömötör hangsúlyozza: 

„Magyar Péter és Tarr Zoltán ugyan nem akar ezekről beszélni, de a szakértőik elárulják a részleteket.” Szerinte az elmúlt években született uniós dokumentumok adónövelést, nyugdíjcsökkentést és a családtámogatások lefaragását követelik – ezek pedig „egy nagy brüsszeli–tiszás megszorítócsomaggá állnak össze.”

A politikus szerint Brüsszelben progresszív adózást akarnak, ami a gyakorlatban magasabb jövedelemadót jelent. – A mostani 15 mellé 22 és 33 százalékos adókulcsban is gondolkodnak, amivel már az átlagkeresetűek is rosszabbul járnának. 

Hozzáteszi: –A hivatalos ajánlásokban vagyonadót is akarnak, miközben csökkentenék a multik és a bankok különadóját.

A nyugdíjrendszert illetően Dömötör felidézi: – A 2022-es ajánlásokban az Európai Bizottság azért kritizálta Magyarországot, mert a 13. havi nyugdíjat nem csak ideiglenesen vezette be. Ez teljesen összhangban van a Tisza nyugdíjcsökkentési terveivel.

Úgy látja, a párt szakértői a degresszió jelszavával csökkentenének bizonyos nyugdíjakat, és a Nők40 programot is eltörölnék.

A rezsicsökkentés ügyében Dömötör lopakodó brüsszeli–tiszás megszorításról beszél. Emlékeztet:

  A bizottság 2023-as ajánlásaiban a rezsicsökkentés megszüntetésére szólította fel a magyar kormányt.

Hivatkozik Gerzsenyi Gabriella korábbi brüsszeli tisztségviselő kijelentésére is: –Hivatalos jelentésben leírtuk, hogy ebben a formában nem támogatható ez a rendszer. A többes szám a tiszás képviselőre és az Európai Bizottságra vonatkozik, és ez is sokatmondó.

A politikus szerint az uniós energiaimport-korlátozások, amelyeket a tiszás képviselők is megszavaztak, automatikusan az energiaárak növekedéséhez vezetnének.

A kedvezményes hitelek ügyében Dömötör rámutat:

 – Brüsszel azért kritizálta a magyar kormányt, mert a kamatplafonok terheit a pénzügyi ágazatnak kellett viselnie. 

Hozzáteszi: – Még egy terület, ahol a bankok érdekeiből indulnak ki, nem pedig abból, hogy ezek az intézkedések segítséget jelentenek a magyar családoknak. Nem véletlen, hogy a belga tulajdonú K&H és a bankos világ a Tisza mögé áll be.

A politikus a fiatalok és az édesanyák adómentességének ügyét is felidézi. Szerinte a bizottság a 25 év alattiak és az édesanyák adómentességét is kifogásolta, míg

 a Tisza párt buherálásnak nevezte ezeket az intézkedéseket, és arra tett utalásokat, hogy leépítené őket.

A videó végén Dömötör Csaba így fogalmaz: – Most már legalább tudjuk, hogy a „minden” mit is jelent:

 magasabb jövedelemadót, megkurtított nyugdíjakat, rezsicsökkentés-törlést, magasabb kamatokat és megvont adókedvezményeket.

Zárásként hozzáteszi: – Következményeit tekintve ez pont olyan lenne, mint a Bokros-csomag, csak bajusz nélkül. A választókon múlik, hogy ezt a brutális csomagot be tudják-e Magyarországon vezetni. Mi azon leszünk, hogy ne lehessen.

Borítókép: Dömötör Csaba ( Forrás: MTI/ Vasvári Tamás)


Fontos híreink

