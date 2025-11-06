Dömötör Csaba: Brüsszel előírja, a Tisza Párt végrehajtja a megszorításokat + videó

– Amilyen megszorítási kottát az Európai Bizottság papírra vet, azt a Tisza párt emberei több szólamban éneklik odahaza – mondja legújabb bejegyzésében közzétett videójában Dömötör Csaba, aki szerint Magyar Péter pártjának gazdasági tervei nem függetlenek Brüsszeltől. A politikus úgy véli, a Tisza Párt programja lényegében az uniós megszorítási ajánlások hazai másolata, amely magasabb adókat, nyugdíjcsökkentést és a rezsicsökkentés eltörlését hozná magával.

Videójában Dömötör hangsúlyozza:

„Magyar Péter és Tarr Zoltán ugyan nem akar ezekről beszélni, de a szakértőik elárulják a részleteket.” Szerinte az elmúlt években született uniós dokumentumok adónövelést, nyugdíjcsökkentést és a családtámogatások lefaragását követelik – ezek pedig „egy nagy brüsszeli–tiszás megszorítócsomaggá állnak össze.”

A politikus szerint Brüsszelben progresszív adózást akarnak, ami a gyakorlatban magasabb jövedelemadót jelent. – A mostani 15 mellé 22 és 33 százalékos adókulcsban is gondolkodnak, amivel már az átlagkeresetűek is rosszabbul járnának.

Hozzáteszi: –A hivatalos ajánlásokban vagyonadót is akarnak, miközben csökkentenék a multik és a bankok különadóját.

A nyugdíjrendszert illetően Dömötör felidézi: – A 2022-es ajánlásokban az Európai Bizottság azért kritizálta Magyarországot, mert a 13. havi nyugdíjat nem csak ideiglenesen vezette be. Ez teljesen összhangban van a Tisza nyugdíjcsökkentési terveivel.

Úgy látja, a párt szakértői a degresszió jelszavával csökkentenének bizonyos nyugdíjakat, és a Nők40 programot is eltörölnék.

A rezsicsökkentés ügyében Dömötör lopakodó brüsszeli–tiszás megszorításról beszél. Emlékeztet:

A bizottság 2023-as ajánlásaiban a rezsicsökkentés megszüntetésére szólította fel a magyar kormányt.

Hivatkozik Gerzsenyi Gabriella korábbi brüsszeli tisztségviselő kijelentésére is: –Hivatalos jelentésben leírtuk, hogy ebben a formában nem támogatható ez a rendszer. A többes szám a tiszás képviselőre és az Európai Bizottságra vonatkozik, és ez is sokatmondó.

A politikus szerint az uniós energiaimport-korlátozások, amelyeket a tiszás képviselők is megszavaztak, automatikusan az energiaárak növekedéséhez vezetnének.