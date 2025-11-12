Bábszínház és szépségtapasz – Von der Leyenék javaslata botrányos és elfogadhatatlan

„Rég láttam ilyen hazug bábszínházat. Az európai és részben a magyar sajtóban is szépen megfutott az a megnyugtatónak ható hír, hogy megmenekül az uniós mezőgazdasági politika, az Európai Parlament nagykoalíciós pártjai visszavonják a költségvetéssel szembeni fenyegetésüket, mert fontos garanciákat kaptak. A megnyugtató álpirula fő forrása természetesen most is a Politico” – mutat rá Facebook posztjában Dömötör Csaba. Az Origo tudósítása szerint a fideszes európai parlamenti képviselő felidézi, hogy a vita alapja az új hétéves költségvetési tervezet, amelyet nyáron hozott nyilvánosságra az Európai Bizottság, és amely hosszú távra kőbe vési, hogy mire fog költeni az Európai Unió.

Az Európai Bizottság költségvetési javaslata botrányos és elfogadhatatlan, ezért vissza kell vonni. Fotó: AFP

Az Európai Bizottság valódi megoldás helyett szépségtapaszt használ

Az Európai Bizottság valóban módosított valamicskét a költségvetési előterjesztésen, de egyáltalán nem azokon a pontokon, amelyekkel a legnagyobb probléma van. Nem az a fő baj a költségvetési előterjesztéssel, hogy hogyan alakul az Európai Parlament ellenőrzési jogköre vagy éppen a tagállamok eljárási hatásköre – mutatott rá Dömötör Csaba.

Mint írta,

az a baj vele, hogy húsz százalékkal akarják csökkenteni az agrárkasszát, hogy költségvetési helyet csináljanak a hadi kiadásoknak.

Az, hogy az újonnan létrejövő egységes alapból tíz százalékot kell vidékfejlesztésre költeni homályosan megfogalmazott célokra, nem változtat ezen, és egyébként sem jelent új forrásokat – emelte ki az EP-képviselő.

Ezt az egészet Magyar Péterék brüsszeli pártja hozta össze

Az a baj vele, hogy Magyarország esetében is 21 százalékkal akarják csökkenteni a támogatásokat összegét.

Az a baj vele, hogy jelentősen leépítenék a sokak számára jövedelmi biztonsági hálót jelentő területalapú támogatásokat.

Az a baj vele, hogy 65 év fölött megszüntetnék az alaptámogatást.

Az a baj a tervekkel, hogy miközben leépítik a támogatásokat, megnyitják a piacokat az ukrán termékek előtt.

Egyébként Ukrajnában egyes külföldi tulajdonban lévő gazdaságok több százezer hektáron is gazdálkodhatnak. Az erre vonatkozó szabadkereskedelmi megállapodás pár napja, október végén lépett hatályba. Tehát nem az a fő kérdés itt, hogy mekkora lesz az EP-s nagykoalíció beleszólási joga, hanem az a merénylet, ami a szemünk előtt zajlik: elkezdik lebontani a közös mezőgazdasági politikát – tette egyértelművé Dömötör Csaba.