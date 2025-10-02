Védelmi ipar kontra közös agrárpolitika: Brüsszel beáldozná a gazdákat

Számos gazdasági és geopolitikai kihívás között egyensúlyozva terjesztette elő az Európai Bizottság a többéves költségvetési tervezetét – állapítja meg elemzésében Máthé Réka Zsuzsánna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének tudományos munkatársa. Mint felhívja rá a figyelmet, a jelenlegi tervezetben az egyik hagyományosan legfontosabb uniós szakpolitika kerete, a közös agrárpolitika (KAP) nem szerepel kiemelt prioritásként, ellentétben az uniós védelmi ipar fejlesztésével. A KAP és a halászat várhatóan körülbelül 300 milliárd euróval számolhat: 293,7 milliárd euró a gazdálkodók jövedelmének támogatására, 6,3 milliárd euró piaci zavarok esetén lesz elérhető.

A közös agrárpolitika megőrzésén múlik az uniós kistermelők sorsa (Fotó: ANP/Rob Engelaar)

Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a jövő költségvetésének sokkal lényegesebb eleme az európai védelmi ipar megerősítse, mint a KAP támogatása.

A védelmi ipar fejlesztése eközben az előző ciklushoz képest ötször nagyobb keretösszeggel számolhat: a költségvetés egyik prioritása az Európai Védelmi Unió előmozdítása.

A védelem finanszírozása különböző forrásokból származna. Egyik ilyen az Európai Versenyképességi Alap, amelynek teljes keretösszege 409 milliárd euró (beleértve a Horizont Európát), folyó áron jelenleg 130,704 milliárd eurót különít el az ellenállóképesség és biztonság, védelmi ipar és űrkutatás céljára. Az európai hálózatfinanszírozási eszköz közlekedési allokációján belül folyó áron 17,651 milliárd eurót különít el kifejezetten a katonai mobilitás céljára. Ezeken kívül pedig ott van még az európai békekeret, egy költségvetésen kívüli eszköz, 30,499 milliárd euróra bővül, hogy hozzájáruljon a békéhez és a nemzetközi biztonsághoz. Ezeket összevetve, úgy tűnik, hogy szinte minden figyelem és erő az európai védelmi ipar megerősítését szolgálja.

Jól látható, hogy az évtizedek során az EU teljes költségvetésének egyre kevesebb százalékát szánják a politikai döntéshozók a KAP támogatására. A különböző zöldítési és környezetvédelmi programok miatt ugyan részesülnek a gazdák támogatásban – ám a támogatások összege már évek óta nem emelkedett, miközben a szabályok egyre szigorúbbak, így a gazdák egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. Sőt, a támogatások ellenére, az uniós mezőgazdaság nem tudja elérni a kitűzött zöldítési célokat.