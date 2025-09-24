Újabb tüntetéshullámot robbantott ki Brüsszel - kivágta a biztosítékot Ursula von der Leyen

Rendkívüli

Sem kiskorúak, sem miniszterek nem érintettek – nyilvános a Szőlő utcai ügy teljes jelentése

Agrár- és élelmiszerpiacaik védelme érdekében szerveznek országos tüntetést e hét péntekre a francia gazdák. A tiltakozás a Mercosur-megállapodás mellett az Egyesült Államok által kivetett vámokra és a francia piacra beáramló, kevésbé szigorú előírások mellett előállított importtermékek ellen irányul.

2025. 09. 24. 14:04
Az európai gazdák korábban is tiltakoztak a Brüsszeli döntések ellen Fotó: Sylvain Plazy Forrás: MTI/ap
Országos tüntetést tervez szeptember 26-án az FNSEA francia gazdaszervezet– írta a Freshplaza. A megmozdulás az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur országok közötti kereskedelmi megállapodás, az Egyesült Államok által kivetett vámok, valamint a francia termelési szabályozásoknak nem megfelelő importtermékek ellen irányul. Arnaud Rousseau, az FNSEA főtitkára kijelentette, hogy a franciaországitól eltérő szabványok szerint előállított, olcsóbb latin-amerikai termékek belépése károsíthatja a hazai termelést.

Európai Bizottság, francia gazdák, European Union flags are seen in front of the European Comission Berlaymont building in Brussels, Belgium on October 11, 2022. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Az Európai Bizottság döntései ellen tiltakoznak a francia gazdák / Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A tiltakozásra való felhívás a franciaországi politikai feszültségek idején hangzik el, amikor a Nemzetgyűlés nemrégiben eltávolította François Bayrou miniszterelnököt, Emmanuel Macron elnök pedig Sébastien Lecornut nevezte ki utódjává. A gazdák akciói egybeesnek a megszorító intézkedések elleni szélesebb körű utcai tüntetésekkel országszerte.

Az Argentínát, Brazíliát, Paraguayt és Uruguayt magában foglaló EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás a ratifikációs szakaszába lép az Európai Unió tagállamainak parlamentjeiben. 

Több uniós tagállam gazdaszervezetei aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy az importált termékek és más áruk esetleg nem felelnek meg az európai termelési gyakorlatokra vonatkozó szabványoknak.

Az FNSEA tiltakozását e szélesebb körű ellenállás részeként pozicionálta. A szakszervezet azzal érvel, hogy a megállapodás szerinti import, valamint az európai árukra kivetett meglévő amerikai vámok egyenlőtlen versenykörnyezetet teremtenek a francia termelők számára. A szeptember 26-ára tervezett tüntetésre Franciaország több régiójában kerül sor, a megmozdulás pedig így egybeesik az EU-n belüli kereskedelempolitikáról és mezőgazdasági szabványokról folytatott tárgyalásokkal.

A Copa-Cogeca, Európa legnagyobb mezőgazdasági érdekképviseleti szervezete, 2025 júliusában és májusában is tartott gazdatüntetéseket Brüsszelben, az uniós agrárforrások és a Közös Agrárpolitika (KAP) megvonása ellen tiltakozva. Legutóbb több ezer gazda vonul Brüsszelbe a KAP védelméért, július 16-ai tüntetés célja az volt, hogy megőrizzék a kiszámítható uniós agrártámogatásokat. Az érdekvédők szeptemberre is összeurópai demonstrációt szerveznek, amelyen előreláthatóan a magyar érdekképviseletek is részt vesznek majd, mint ahogy a júliusi eseményen is megjelentek.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

