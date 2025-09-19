Rendkívüli

Hamarosan interjút ad Orbán Viktor, kövesse nálunk élőben!

FranciaországMacronSébastien Lecornusztrájk

Új miniszterelnök, régi problémák – mi lesz így Franciaországgal?

A francia elnök Sébastien Lecornut nevezte ki új miniszterelnökének, akinek a legnagyobb feladata a megszorításokat tartalmazó költségvetés elfogadtatása lesz. Az országban sztrájkok és tüntetések bénítják a mindennapokat, miközben az új kormány még nem állt fel. Soós Eszter Petronella Franciaország-szakértő, a Milton Friedman Egyetem adjunktusa válaszolt lapunk kérdéseire.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 4:57
Emmanuel Macron és Sébastien Lecornu
Emmanuel Macron és Sébastien Lecornu Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Emmanuel Macron francia elnök a korábbi védelmi minisztert, Sébastien Lecornut választotta ki Franciaország új miniszterelnökének. Macron most rábízza a legnehezebb feladatot: olyan költségvetést kell elfogadtatnia, amely megszorításokat tartalmaz, ugyanakkor konszenzuson alapul. Csütörtökön országos sztrájkok és tüntetések bénították meg Franciaországot, a rendőrség már a reggeli órákban több tucat előállításról számolt be. A tiltakozások hátterében Macron elnök kormányának kudarcai és a vitatott megszorítási tervek állnak. Soós Eszter Petronella válaszolt lapunk kérdéseire.

Új miniszterelnök, régi problémák – mi lesz így Franciaországgal?
Új miniszterelnök, régi problémák – mi lesz így Franciaországgal?
Fotó: FREDERIC SCHEIBER/Hans Lucas

– Nagyon érdekes pillanatban vagyunk, folyik egy tüntetéssorozat – a csütörtöki egy nagyszabású szakszervezeti mobilizációs nap –, viszont fontos kiemelni, hogy másfél hete van új francia miniszterelnök, de még nincs új kormány – kezdte a szakértő.

Nem tudjuk, hogy milyen pártok fognak részt venni az esetleges koalícióban, nem tudjuk, hogy milyen programmal, nem tudjuk, hogy mi lesz a költségvetési javaslatban – hiszen az előző kormány költségvetési javaslata már láthatóan nem él –, abból maga az új kormányfő vont vissza javaslatokat...

– mondta. Majd azzal folytatta, hogy most részben olyan dolgok miatt van tüntetés, amelyeknek a körvonalai még nem látszódnak. Kitért rá, hogy ez a szakszervezeti nyilatkozatokból is látszódik. Kifejtette, hogy van, aki vinné tovább ezt az akciósorozatot, van, aki azt mondja, hogy érdemes lenne megvárni, mi lesz a kormányzati program.

Elemzőként elmondta, hogy egy átmeneti időszak van Franciaországban és ahogy telik az időt – vélhetően október közepére ki fog tisztulni a kép.

Franciaország jövője bizonytalan

A szakértő hangsúlyozta, hogy akármilyen kormány alakul, kisebbségi kormányzás lesz. 

Olyan forgatókönyv nincs, hogy többségi kormány alakuljon, mert ott senkinek nincs többsége. Tehát akármi történik, nem lesz stabil a kormányzás

– emelte ki.

Soós szerint az igazán nagy politikai kérdés az, hogy az ellenzékiek mennyire akarnak új választást, és itt főként a szocialistákra és a Marine Le Pen-féle Nemzeti Tömörülésre gondolt. Eddig az volt az álláspont, hogy ők nem akarnának választásokat tartani. Le Penék viszont most már azon az állásponton vannak, hogy legyen inkább új választás – melynek oka az ő szempontjukból a Marine Le Pen-féle büntetőügy.

Elképzelhető, hogy a Lecornu kormány, húzza valameddig, mondjuk a költségvetés elfogadásáig vagy annak a környékéig. 

Az elemző szerint az utolsó időpont, amikor még érdemes lehetne választást tartani Franciaországban, jövő március, mert utána már elnökválasztási kampány lesz, és mindenki másra figyel majd – zárta sorait Soós Eszter Petronella.

Borítókép: Emmanuel Macron és Sébastien Lecornu (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu