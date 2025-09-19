Új miniszterelnök, régi problémák – mi lesz így Franciaországgal?

– Nagyon érdekes pillanatban vagyunk, folyik egy tüntetéssorozat – a csütörtöki egy nagyszabású szakszervezeti mobilizációs nap –, viszont fontos kiemelni, hogy másfél hete van új francia miniszterelnök, de még nincs új kormány – kezdte a szakértő.

Nem tudjuk, hogy milyen pártok fognak részt venni az esetleges koalícióban, nem tudjuk, hogy milyen programmal, nem tudjuk, hogy mi lesz a költségvetési javaslatban – hiszen az előző kormány költségvetési javaslata már láthatóan nem él –, abból maga az új kormányfő vont vissza javaslatokat...

– mondta. Majd azzal folytatta, hogy most részben olyan dolgok miatt van tüntetés, amelyeknek a körvonalai még nem látszódnak. Kitért rá, hogy ez a szakszervezeti nyilatkozatokból is látszódik. Kifejtette, hogy van, aki vinné tovább ezt az akciósorozatot, van, aki azt mondja, hogy érdemes lenne megvárni, mi lesz a kormányzati program.

Elemzőként elmondta, hogy egy átmeneti időszak van Franciaországban és ahogy telik az időt – vélhetően október közepére ki fog tisztulni a kép.

Franciaország jövője bizonytalan

A szakértő hangsúlyozta, hogy akármilyen kormány alakul, kisebbségi kormányzás lesz.

Olyan forgatókönyv nincs, hogy többségi kormány alakuljon, mert ott senkinek nincs többsége. Tehát akármi történik, nem lesz stabil a kormányzás

– emelte ki.