Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Emmanuel Macron francia elnök a korábbi védelmi minisztert, Sébastien Lecornut választotta ki Franciaország új miniszterelnökének. Macron most rábízza a legnehezebb feladatot: olyan költségvetést kell elfogadtatnia, amely megszorításokat tartalmaz, ugyanakkor konszenzuson alapul. Csütörtökön országos sztrájkok és tüntetések bénították meg Franciaországot, a rendőrség már a reggeli órákban több tucat előállításról számolt be. A tiltakozások hátterében Macron elnök kormányának kudarcai és a vitatott megszorítási tervek állnak. Soós Eszter Petronella válaszolt lapunk kérdéseire.
Új miniszterelnök, régi problémák – mi lesz így Franciaországgal?
A francia elnök Sébastien Lecornut nevezte ki új miniszterelnökének, akinek a legnagyobb feladata a megszorításokat tartalmazó költségvetés elfogadtatása lesz. Az országban sztrájkok és tüntetések bénítják a mindennapokat, miközben az új kormány még nem állt fel. Soós Eszter Petronella Franciaország-szakértő, a Milton Friedman Egyetem adjunktusa válaszolt lapunk kérdéseire.
– Nagyon érdekes pillanatban vagyunk, folyik egy tüntetéssorozat – a csütörtöki egy nagyszabású szakszervezeti mobilizációs nap –, viszont fontos kiemelni, hogy másfél hete van új francia miniszterelnök, de még nincs új kormány – kezdte a szakértő.
Nem tudjuk, hogy milyen pártok fognak részt venni az esetleges koalícióban, nem tudjuk, hogy milyen programmal, nem tudjuk, hogy mi lesz a költségvetési javaslatban – hiszen az előző kormány költségvetési javaslata már láthatóan nem él –, abból maga az új kormányfő vont vissza javaslatokat...
– mondta. Majd azzal folytatta, hogy most részben olyan dolgok miatt van tüntetés, amelyeknek a körvonalai még nem látszódnak. Kitért rá, hogy ez a szakszervezeti nyilatkozatokból is látszódik. Kifejtette, hogy van, aki vinné tovább ezt az akciósorozatot, van, aki azt mondja, hogy érdemes lenne megvárni, mi lesz a kormányzati program.
Elemzőként elmondta, hogy egy átmeneti időszak van Franciaországban és ahogy telik az időt – vélhetően október közepére ki fog tisztulni a kép.
Franciaország jövője bizonytalan
A szakértő hangsúlyozta, hogy akármilyen kormány alakul, kisebbségi kormányzás lesz.
Olyan forgatókönyv nincs, hogy többségi kormány alakuljon, mert ott senkinek nincs többsége. Tehát akármi történik, nem lesz stabil a kormányzás
– emelte ki.
Soós szerint az igazán nagy politikai kérdés az, hogy az ellenzékiek mennyire akarnak új választást, és itt főként a szocialistákra és a Marine Le Pen-féle Nemzeti Tömörülésre gondolt. Eddig az volt az álláspont, hogy ők nem akarnának választásokat tartani. Le Penék viszont most már azon az állásponton vannak, hogy legyen inkább új választás – melynek oka az ő szempontjukból a Marine Le Pen-féle büntetőügy.
Elképzelhető, hogy a Lecornu kormány, húzza valameddig, mondjuk a költségvetés elfogadásáig vagy annak a környékéig.
Az elemző szerint az utolsó időpont, amikor még érdemes lehetne választást tartani Franciaországban, jövő március, mert utána már elnökválasztási kampány lesz, és mindenki másra figyel majd – zárta sorait Soós Eszter Petronella.
Borítókép: Emmanuel Macron és Sébastien Lecornu (Fotó: AFP)
