„Ha nem teszünk semmit, az Franciaország végét jelenti”

Laurent Wauquiez, a francia Köztársaságiak (LR) párt vezető politikusa vasárnap este bejelentette, hogy aláírta a Philippe de Villiers által kezdeményezett, migrációs népszavazási petíciót – számol be róla a Le Figaro francia napilap. A múlt hétvégén indított szavazási kezdeményezés már több mint 830 ezer aláírást gyűjtött össze, Franciaország társadalma tehát egyértelműen változtatni szeretne a jelenlegi gyakorlaton.

Emmanuel Macron francia elnök és Franciaország új miniszterelnöke, Sebastien Lecornu vékony jégen táncol (Fotó: AFP)

A petíció célja, hogy nyomást gyakoroljon Emmanuel Macron francia elnökre egy országos népszavazás kiírása érdekében a migráció kérdésében.

Változik a népesség összetétele, változik az életmódunk, változik a civilizációnk. Ha nem teszünk semmit, ez Franciaország végét jelenti

– írta a szavazást kezdeményező felhívásában De Villiers.

A kezdeményezés jelentős politikai visszhangot váltott ki, különösen a jobboldali pártok körében. Wauquiez támogatása jelzi, hogy a bevándorlás kérdése továbbra is központi téma a francia politikai életben. Ugyanakkor a petíció technikai problémákba is ütközött: vasárnap este a weboldal, amely a petíciót tárolta, már nem volt elérhető.

A petíció sikerét sokan hasonlítják a Duplomb-törvény elleni korábbi kezdeményezéshez, amely két hónap alatt érte el a 2 milliós aláírásszámot. Fontos különbség azonban, hogy míg a Duplomb-petíció a nemzetgyűlés hivatalos oldalán, szigorú azonosítási eljárással működött, addig De Villiers petíciója magánszerveren fut.

Az illegális migráció kérdésében népszavazást követelő petíciók nem új keletűek a francia politikában. Korábban szinte minden jobboldali párt, a Köztársaságiaktól a Nemzeti Tömörülésig indított hasonló kezdeményezést. Az LR két hónappal ezelőtt még közös kezdeményezésű népszavazást (RIP) is indított, amit azonban az Alkotmánytanács elutasított.

Emmanuel Macron francia elnöknek jelenleg több okból is fájhat a feje. A napokban megbukott elnöksége hatodik kormánya, és nincs rá garancia, hogy a sebtiben kinevezett hetedik miniszterelnök, Sebastien Lecornu volt védelmi miniszter, képes lesz keresztülverni a megosztott francia parlamenten a költségvetési javaslatot. A migrációról szóló szavazás megtagadása pedig valószínűleg nem javítana a kormány amúgy is ingatag népszerűségén.

