Franciaországillegális migrációEmmanuel Macron

„Ha nem teszünk semmit, az Franciaország végét jelenti”

Petíciót indított egy francia politikus a bevándorlásról. Franciaország polgárai és politikusai közül egyre többen csatlakoznak a migrációs szavazási kezdeményezéshez.

Munkatársunktól
2025. 09. 15. 11:39
Laurent Wauquiez Fotó: NurPhoto via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Laurent Wauquiez, a francia Köztársaságiak (LR) párt vezető politikusa vasárnap este bejelentette, hogy aláírta a Philippe de Villiers által kezdeményezett, migrációs népszavazási petíciót – számol be róla a Le Figaro francia napilap. A múlt hétvégén indított szavazási kezdeményezés már több mint 830 ezer aláírást gyűjtött össze, Franciaország társadalma tehát egyértelműen változtatni szeretne a jelenlegi gyakorlaton.

Emmanuel Macron francia elnök, és Franciaország új miniszterelnöke, Sebastien Lecornu vékony jégen táncol
Emmanuel Macron francia elnök és Franciaország új miniszterelnöke, Sebastien Lecornu vékony jégen táncol (Fotó: AFP)

A petíció célja, hogy nyomást gyakoroljon Emmanuel Macron francia elnökre egy országos népszavazás kiírása érdekében a migráció kérdésében.

Változik a népesség összetétele, változik az életmódunk, változik a civilizációnk. Ha nem teszünk semmit, ez Franciaország végét jelenti

– írta a szavazást kezdeményező felhívásában De Villiers.

A kezdeményezés jelentős politikai visszhangot váltott ki, különösen a jobboldali pártok körében. Wauquiez támogatása jelzi, hogy a bevándorlás kérdése továbbra is központi téma a francia politikai életben. Ugyanakkor a petíció technikai problémákba is ütközött: vasárnap este a weboldal, amely a petíciót tárolta, már nem volt elérhető.

A petíció sikerét sokan hasonlítják a Duplomb-törvény elleni korábbi kezdeményezéshez, amely két hónap alatt érte el a 2 milliós aláírásszámot. Fontos különbség azonban, hogy míg a Duplomb-petíció a nemzetgyűlés hivatalos oldalán, szigorú azonosítási eljárással működött, addig De Villiers petíciója magánszerveren fut.

Az illegális migráció kérdésében népszavazást követelő petíciók nem új keletűek a francia politikában. Korábban szinte minden jobboldali párt, a Köztársaságiaktól a Nemzeti Tömörülésig indított hasonló kezdeményezést. Az LR két hónappal ezelőtt még közös kezdeményezésű népszavazást (RIP) is indított, amit azonban az Alkotmánytanács elutasított.

Emmanuel Macron francia elnöknek jelenleg több okból is fájhat a feje. A napokban megbukott elnöksége hatodik kormánya, és nincs rá garancia, hogy a sebtiben kinevezett hetedik miniszterelnök, Sebastien Lecornu volt védelmi miniszter, képes lesz keresztülverni a megosztott francia parlamenten a költségvetési javaslatot. A migrációról szóló szavazás megtagadása pedig valószínűleg nem javítana a kormány amúgy is ingatag népszerűségén.

Borítókép: Laurent Wauquiez (Fotó: NurPhoto via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekantifa

Csak nézd!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.