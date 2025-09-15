Rendkívüli

Bayer Zsolt felhívása: Itt az ideje megmutatni, hogy a fehér életek is számítanak

Szánthó MiklósAlapjogokért Központhatárkerítés

Szánthó Miklós: Mindenki figyelje a röszkei határátkelőt!

A migráció miatt Nyugat-Európa elesett, Magyarország viszont biztonságos hely – mondta videójában az Alapjogokért Központ főigazgatója. Szánthó Miklós szerint még Brüsszel bírságát is megéri vállalni a haza védelméért.

2025. 09. 15.
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója
Magyarország tíz éve, a röszkei csata óta védi az ország és Európa külső határait az illegális migrációval szemben, azonban ha nem vigyázunk, ez egy pillanat alatt megváltozhat – figyelmeztetett a közösségi médiában Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Szánthó Miklós szerint a brüsszeli bírság is megéri a haza védelméért (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)
Szánthó Miklós szerint a brüsszeli bírság is megéri a haza védelméért (Illusztráció, forrás:  Anadolu via AFP)

Ez itt ugye egy kerítés, és egy ilyet vagy ennél azért egy picit nagyobbat rohamoztak meg a migránshordák tíz évvel ezelőtt Röszkénél, de Magyarország megvédte és azóta is megvédi a határait

kezdte videóját az Alapjogokért Központ főigazgatója.

És most mindenki gondoljon bele abba, hogy milyen lenne az, hogyha napi egymillió forint bírságot kellene csak azért fizetnie, mert kerítést húz fel a ház elé. Ugyanis Magyarországot Brüsszel a mai napig egymillió euróra bírságolja, csak azért, mert kerítést húzott fel, és ezzel védi a hazát

– hívta fel a figyelmet Szánthó Miklós.

A főigazgató szerint azonban ez még mindig „bőven megéri”. A migráció miatt Nyugat-Európa ugyanis elesett, Magyarország viszont biztonságos hely – mutatott rá. 

Holnap, szeptember 16-án a röszkei csata tízéves évfordulóján újra mindenki figyelje a röszkei határátkelőt

– zárta bejegyzését Szánthó Miklós.

Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

 

