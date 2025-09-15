Szánthó Miklós: Mindenki figyelje a röszkei határátkelőt!

Magyarország tíz éve, a röszkei csata óta védi az ország és Európa külső határait az illegális migrációval szemben, azonban ha nem vigyázunk, ez egy pillanat alatt megváltozhat – figyelmeztetett a közösségi médiában Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.
Ez itt ugye egy kerítés, és egy ilyet vagy ennél azért egy picit nagyobbat rohamoztak meg a migránshordák tíz évvel ezelőtt Röszkénél, de Magyarország megvédte és azóta is megvédi a határait
– kezdte videóját az Alapjogokért Központ főigazgatója.
És most mindenki gondoljon bele abba, hogy milyen lenne az, hogyha napi egymillió forint bírságot kellene csak azért fizetnie, mert kerítést húz fel a ház elé. Ugyanis Magyarországot Brüsszel a mai napig egymillió euróra bírságolja, csak azért, mert kerítést húzott fel, és ezzel védi a hazát
– hívta fel a figyelmet Szánthó Miklós.
A főigazgató szerint azonban ez még mindig „bőven megéri”. A migráció miatt Nyugat-Európa ugyanis elesett, Magyarország viszont biztonságos hely – mutatott rá.
Holnap, szeptember 16-án a röszkei csata tízéves évfordulóján újra mindenki figyelje a röszkei határátkelőt
– zárta bejegyzését Szánthó Miklós.
Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)