Szentkirályi Alexandra: Csak bátor és patrióta kormány képes megvédeni az országot

Londonban hatalmas tömeg demonstrált a bevándorlás ellen, miközben az Egyesült Királyság politikai rendszere megrendülni látszik. Szentkirályi Alexandra szerint a magyar példa bizonyítja, hogy csak határozott vezetés védheti meg egy ország jövőjét.

2025. 09. 14. 16:34
Szentkirályi Alexandra
Fotó: Mirkó István
Az Egyesült Királyságban történelmi átalakulás zajlik: a kétpárti politikai rendszer összeomlóban van, a britek közül sokan elárulva érzik magukat. A közéletet áthatja a bevándorlás körüli vita, a társadalmi feszültségek pedig egyre nyíltabban jelennek meg az utcákon is. Londonban százezrek tüntettek a bevándorlás ellen, a második legnagyobb városban, Birminghamben pedig mára szintén kisebbségbe kerültek az őshonos britek.

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-frakció vezetője szerint 

a szigetország példája azt mutatja, hogy ahol a szólásszabadságot korlátozzák és a médiában elhallgatják a valós problémákat, ott elkerülhetetlenül társadalmi válság következik be. 

Hangsúlyozta, hogy 

a nemi erőszak, a bandaháborúk, a késelések és a drogproblémák mára mindennapossá váltak az országban.

A politikus emlékeztetett arra is, hogy közeleg a röszkei terrorcselekmény és a Keleti pályaudvari migránstüntetés tizedik évfordulója. Mint mondta, ha akkor nem Orbán Viktor kormánya lett volna hatalmon, Budapestet is hasonló kihívások sújthatnák.

Szentkirályi szerint a tanulság egyértelmű: 

csak bátor és patrióta kormány képes megvédeni az országot a bevándorlási válság következményeitől.

 „Ilyen időket élünk most is, ilyen döntéseket kell meghozni most is, és ugyanilyen kormánnyal lehet csak sikeres Magyarország most is” – fogalmazott.

 

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Nagy a baj, Magyar Pétert levehetik a sakktábláról, Brüsszel elégedetlen a teljesítményével

Felhévizy Félix avatarja

Túl lett pumpálva a lufi.

