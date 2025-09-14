Szentkirályi Alexandra: Csak bátor és patrióta kormány képes megvédeni az országot

Az Egyesült Királyságban történelmi átalakulás zajlik: a kétpárti politikai rendszer összeomlóban van, a britek közül sokan elárulva érzik magukat. A közéletet áthatja a bevándorlás körüli vita, a társadalmi feszültségek pedig egyre nyíltabban jelennek meg az utcákon is. Londonban százezrek tüntettek a bevándorlás ellen, a második legnagyobb városban, Birminghamben pedig mára szintén kisebbségbe kerültek az őshonos britek.
Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-frakció vezetője szerint
a szigetország példája azt mutatja, hogy ahol a szólásszabadságot korlátozzák és a médiában elhallgatják a valós problémákat, ott elkerülhetetlenül társadalmi válság következik be.
Hangsúlyozta, hogy
a nemi erőszak, a bandaháborúk, a késelések és a drogproblémák mára mindennapossá váltak az országban.
A politikus emlékeztetett arra is, hogy közeleg a röszkei terrorcselekmény és a Keleti pályaudvari migránstüntetés tizedik évfordulója. Mint mondta, ha akkor nem Orbán Viktor kormánya lett volna hatalmon, Budapestet is hasonló kihívások sújthatnák.
Szentkirályi szerint a tanulság egyértelmű:
csak bátor és patrióta kormány képes megvédeni az országot a bevándorlási válság következményeitől.
„Ilyen időket élünk most is, ilyen döntéseket kell meghozni most is, és ugyanilyen kormánnyal lehet csak sikeres Magyarország most is” – fogalmazott.