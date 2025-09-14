Szentkirályi Alexandra: Csak bátor és patrióta kormány képes megvédeni az országot

Az Egyesült Királyságban történelmi átalakulás zajlik: a kétpárti politikai rendszer összeomlóban van, a britek közül sokan elárulva érzik magukat. A közéletet áthatja a bevándorlás körüli vita, a társadalmi feszültségek pedig egyre nyíltabban jelennek meg az utcákon is. Londonban százezrek tüntettek a bevándorlás ellen, a második legnagyobb városban, Birminghamben pedig mára szintén kisebbségbe kerültek az őshonos britek.

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-frakció vezetője szerint

a szigetország példája azt mutatja, hogy ahol a szólásszabadságot korlátozzák és a médiában elhallgatják a valós problémákat, ott elkerülhetetlenül társadalmi válság következik be.

Hangsúlyozta, hogy

a nemi erőszak, a bandaháborúk, a késelések és a drogproblémák mára mindennapossá váltak az országban.

A politikus emlékeztetett arra is, hogy közeleg a röszkei terrorcselekmény és a Keleti pályaudvari migránstüntetés tizedik évfordulója. Mint mondta, ha akkor nem Orbán Viktor kormánya lett volna hatalmon, Budapestet is hasonló kihívások sújthatnák.

Szentkirályi szerint a tanulság egyértelmű:

csak bátor és patrióta kormány képes megvédeni az országot a bevándorlási válság következményeitől.

„Ilyen időket élünk most is, ilyen döntéseket kell meghozni most is, és ugyanilyen kormánnyal lehet csak sikeres Magyarország most is” – fogalmazott.