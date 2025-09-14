A Tisza-alelnök bevallotta: mindent alávetne Brüsszelnek

„Azt mondta Tarr »választás után mindent lehet« Zoltán, hogy őket nagyon szeretik Brüsszelben, ők is szeretik a brüsszelieket, ilyen a viszonzott szerelem. Hallgassátok meg a mai felvételt, ha még valaki nem tudta. Ők nagyon szeretik Brüsszelt, és szeretnének ígérni nekik, de még nem tudnak ígérni, mondja Tarr, mert még nem övék a végrehajtó hatalom, vagyis a kormány. De ha az övék lesz, vagy lenne, amit persze nem hagyunk, akkor ők ígérnének és mindent végrehajtanának” – fogalmazott Menczer Tamás a Harcosok Klubja edzőtáborában.

Forrás: Facebook

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint amit a gazdaságról és az adóról, meg az energiáról tudunk, a mellé még hozzátehetjük az Ukrajna-csomagot, a bevándorlás-csomagot, LMBTQ-csomagot. „Von der Leyen asszony a tetejére ráül, Weberrel átkötik, és készen vagyunk. Na, azért csináljuk, hogy mindez ne történjen meg” – mondta.

Mint korábban beszámoltunk róla, Magyar Péter alelnöke a Tisza Párt egyik budapesti fórumán úgy nyilatkozott: „Magyarországnak fel kell adnia a szuverenitása bizonyos részeit az Európai Unióban és ezt örömmel tesszük.”

A szerkesztőségünkhöz eljutott újabb hangfelvételen Tarr Zoltán az uniós tagságunkat egy házassághoz hasonlította és ezzel a párhuzammal indokolta, miért is kell önként korlátoznunk az önrendelkezésünket.

Borítókép: Tarr Zoltán és Ursula von der Leyen (Forrás: Facebook)