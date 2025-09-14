Menczer TamásVon der LeyenTisza Párt

A Tisza-alelnök bevallotta: mindent alávetne Brüsszelnek

Menczer Tamás szerint Tarr Zoltán nyíltan elismerte, hogy a Tisza Párt Brüsszel igényeit akarja kiszolgálni, és ha kormányra kerülnének, mindent végrehajtanának, amit az uniós vezetők elvárnak. A Fidesz kommunikációs igazgatója Facebook-videójában úgy fogalmazott: a gazdasági és adóemelési tervek mellé Ukrajna-, bevándorlás- és LMBTQ-csomag is járna, Ursula von der Leyen és Manfred Weber támogatásával.

2025. 09. 14. 14:09
Tarr Zoltán és Von der Leyen
„Azt mondta Tarr »választás után mindent lehet« Zoltán, hogy őket nagyon szeretik Brüsszelben, ők is szeretik a brüsszelieket, ilyen a viszonzott szerelem. Hallgassátok meg a mai felvételt, ha még valaki nem tudta. Ők nagyon szeretik Brüsszelt, és szeretnének ígérni nekik, de még nem tudnak ígérni, mondja Tarr, mert még nem övék a végrehajtó hatalom, vagyis a kormány. De ha az övék lesz, vagy lenne, amit persze nem hagyunk, akkor ők ígérnének és mindent végrehajtanának” – fogalmazott Menczer Tamás a Harcosok Klubja edzőtáborában.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint amit a gazdaságról és az adóról, meg az energiáról tudunk, a mellé még hozzátehetjük az Ukrajna-csomagot, a bevándorlás-csomagot, LMBTQ-csomagot. „Von der Leyen asszony a tetejére ráül, Weberrel átkötik, és készen vagyunk. Na, azért csináljuk, hogy mindez ne történjen meg” – mondta.

Mint korábban beszámoltunk róla, Magyar Péter alelnöke a Tisza Párt egyik budapesti fórumán úgy nyilatkozott: „Magyarországnak fel kell adnia a szuverenitása bizonyos részeit az Európai Unióban és ezt örömmel tesszük.”

A szerkesztőségünkhöz eljutott újabb hangfelvételen Tarr Zoltán az uniós tagságunkat egy házassághoz hasonlította és ezzel a párhuzammal indokolta, miért is kell önként korlátoznunk az önrendelkezésünket.

Borítókép: Tarr Zoltán és Ursula von der Leyen (Forrás: Facebook)

 

