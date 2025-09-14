Tisza PártukrajnaTisza-adóMagyar Péter

Kiderült, mire költené a Tisza a magyaroktól elvett többletadót

Újabb részletek derültek ki a Tisza Párt megszorító csomagjáról: a párt nemcsak többkulcsos jövedelemadót, társasági adóemelést és a rezsicsökkentés eltörlését tervezi, hanem az így beszedett pénzeket Ukrajnának adná – írja az Ellenpont. A portál szerint Magyar Péterék Brüsszel utasításait hajtják végre, és a magyar családoktól elvont forrásokat a háború finanszírozására fordítanák, miközben a hazai költségvetés stabil, és semmi nem indokolná a Gyurcsány-korszakot idéző megszorításokat.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 11:46
Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Napok óta a Tisza-adóról, a legnagyobb ellenzéki párt megszorító programjáról derülnek ki újabb és újabb részletek. Eddig még senki nem tette fel a kérdést: miért akar a Tisza Párt komoly összegeket elvonni a magyart családoktól? Kinek kell a pénz? A héten a válasz is kiderült: Ukrajnának akarják adni – írta meg az Ellenpont.

Ursula von der Leyen és a Tisza adópolitikáját kikotyogó Tarr Zoltán (Forrás: Facebook)

Mint írják: a magyar gazdasági helyzet természetesen egyáltalán nem indokolja a Gyurcsány-korszakra emlékeztető drasztikus lépéseket. A magyar költségvetés a háborús helyzet ellenére stabil, a kormány az elmúlt hónapokban több családtámogatási tételt is bevezetett, a GDP-s kilátások pedig a 2026-os évre vonatkozóan kedvezőek. 

A Tisza vezetői próbálták eltitkolni, hogy átverésre készülnek. Elég csak a párt alelnökének, Tarr Zoltánnak az elszólására gondolni: a politikus arról beszélt egy nem sajtónyilvános fórumon, hogy nem mondhat el mindent a terveikről, mert akkor megbuknak.

 

Mindent Ukrajnára tesznek fel

A lap szerint mostanra kitisztult a kép: Magyar Péterék Brüsszel követeléseit teljesítik. Képviselőik innen kapják a havi többmilliós fizetésüket, és több pártrendezvényt is az uniós kasszából fizettek. Ráadásul Magyar Péter a mentelmi jogáért is reszket, hiszen a tavaly ellopott telefon miatt bíróság elé kerülne, ha Ursula von der Leyen és Manfred Weber nem védené meg. 

A Tisza politikusai abban a Európai Néppárti frakcióban (EPP) ülnek, amely Ursula von der Leyen személyében a bizottsági elnököt adja, azaz az uniós irányvonalat meghatározza. A politikában mindig ára van a támogatásnak: a Tisza rendre kénytelen kiszolgálni Von der Leyenék akaratát. A Tisza uniós képviselői ezért feszítettek ukrán pólóban, ezért támogatják különböző trükkökkel Ukrajna uniós tagságát.

Most kiderült: az is feladatuk, hogy minden támogatást megszerezzenek Ukrajnának, még úgy is, hogy a magyar adófizetőktől kell elvenni hozzá a pénzt.  

„Európa harcban áll. Egy egységes kontinensért harcol, ahol béke uralkodik. A szabadságáért és a függetlenségéért. Értékeinkért és demokráciáinkért. ... Ne legyenek kétségeink: a harc tétje a jövőnk.” – adta ki évértékelő beszédében a parancsot az Európai Bizottság elnöke, aki még azt is hozzátette, hogy „Ukrajna szabadsága Európa szabadsága”.

 

Háborús pszichózis

A háborús pszichózisban lévő bizottsági elnök szóba sem hozta az egész kontinenst sújtó gazdasági és rezsiválságot, vagy éppen a szankciós politika hatástalanságát. Helyette egy kemény hangvételű háborús beszédet mondott, és saját legnagyobb problémájának újra Ukrajna katonai konfliktusát nevezte. A beszédben 37-szer említette meg Ukrajnát, vagy Zelenszkij ukrán elnököt.

Senki sem tett Ukrajnáért annyit, mint Európa. Eddig közel 170 milliárd euró összegű katonai és pénzügyi támogatást nyújtottunk. De többre lesz szükség

– mondta ki a lényeget Ursula von der Leyen, aki a közös uniós költségvetésből még az eddigi elképesztő összegnél is több forrást biztosítana Volodimir Zelenszkijnek. 

Európa a szabadságért, a függetlenségért és a demokráciáért küzd, ezért elengedhetetlen, hogy Ukrajna megkapja a szükséges fegyvereket és pénzügyi forrásokat

– ezzel az idézettel foglalható össze Ursula von der Leyen beszéde. 

Az uniós vezető ennek előszeleként már be is jelentette, hogy újabb szankciócsomagot vezetnek be Moszkvával szemben - amivel persze nem Oroszországnak, hanem az uniós országoknak, elsősorban Magyarországnak ártanának. „Putyin üzenete egyértelmű. … Nagyobb nyomást kell gyakorolnunk Oroszországra a tárgyalások megkezdése érdekében. Több szankcióra van szükségünk. … jelenleg a 19. csomagon dolgozunk” – mondta az Európai Bizottság elnöke, aki azt is egyértelművé tette, hogy Ukrajnát az Európai Unióban akarja látni.

 

 

Összeállt a Tisza-csomag

Az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakciója, a jobboldali Patrióták éppen a napokban kezdeményeztek bizalmatlansági indítványt a bizottsági elnök ellen. 

Az érvényben lévő szabályok szerint a képviselők várhatóan októberben vitáznak és szavaznak a kezdeményezésről. 

De addig sem árt más fronton erősítenie Von der Leyennek és a brüsszeli elitnek: érdekükben áll, hogy minél több tagállamot állítsanak a megosztó háborús elképzeléseik mögé. 

Magyarország eddig ellenállt a törekvéseiknek, Orbán Viktor kormányfő több alkalommal is vétózott.

Éppen ezért Brüsszelnek elemi érdeke, hogy Magyarországon egy olyan kormány kerüljön hatalomra, amely hajlandó követni őket a háború kérdésében, és hajlandó lenne anyagilag támogatni Ukrajnát. 

Érdekes része volt Ursula von der Leyen beszédének az is, amikor azt mondta: 

az együtt szavazás, az egyetértés, az egyhangúság béklyóját le kell dobni. 

Ez egyértelműen Orbán Viktorra és a magyar kormányra utalt, ugyanis nélkülük már eddig is minden pénzt megkaphatott volna Ukrajna. A Tisza Pártnak ez is a feladata lenne: lemondani a vétó lehetőségéről, arról, hogy a magyar érdekeket képviseljék. 

Tarr Zoltán éppen a napokban ismerte el, hogy pártjával készek végrehajtani a brüsszeli vezetés akaratát. Az alelnök azt is elárulta, hogy folyamatosan zajlanak az egyeztetések Brüsszel és a Tisza Párt között. 

 

Asztalhoz ülsz, vagy az asztalnál?

„Mi azért vagyunk az európai parlamentben, mert szeretnénk a döntések részesei lenni. Ugye van egy ilyen mondás, ha nem az asztalnál ülsz, akkor az étlapon vagy. Mi az asztalnál szeretnénk ülni, szeretnénk ott lenni, amikor döntések születnek, szeretnénk ott lenni és ezeket a döntéseket befolyásolni” – jelentette ki a politikus, ami felért egy beismerő vallomással – valójában nem a magyar érdekeket akarják képviselni, nem hajlandóak vétózni, csak ott akarnak ülni, amikor a fejük felett döntenek. 

Egy nyilvánosságra került hangfelvételből az is kiderült, hogy a Tisza Párt vezetői rendszeresen egyeztetnek a brüsszeli vezetőkkel – Magyarország érdekei ellen. 

Tarr Zoltán ezt mondja a felvételen: „Arra van szándék, hogy megkeserítsék a kormányzat életét, ami sajnos áttételesen vagy sokszor közvetlenül az országot is érinti. Én most épp a héten beszéltem majdnem minden frakció különböző vezetőivel, hogy az utóbbi hetek, napok kormányzati intézkedéseiről amikor beszélnek az Európai Parlamentben, akkor mi az az irány, amit ne vegyenek, és mi az az irány, amit inkább fölvegyenek.”

A lap szerint ezzel, Ursula von der Leyenék akaratával magyarázható, hogy Magyar Péterék megszorításokat terveznek a választás utánra. De miből is állna a Tisza-csomag? A párt politikusainak és szakértőinek elszólásaiból a következők derültek ki:

  • Jövedelemadó-emelés: Előbb az Index írta meg, hogy a Tisza progresszív, többkulcsos jövedelemadót szeretne bevezetni. Ezt alátámasztotta a Mandiner által az etyeki fórumról nyilvánosságra hozott felvétel is, ahol Dálnoki Áron a párt gazdasági szakértője és Tarr Zoltán alelnök erről értekezett. 
  • Rezsicsökkentés eltörlése: Az Ellenpont számolt be elsőként arról, hogy a szintén a Tisza tanácsadójának állt Surányi György a Rákosmenti Tisza fórumon elmondta, hogy lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést.
  • Anyák adómentességének eltörlése: Surányi György és Petschnig Mária Zita által szorgalmazott lépés, az édesanyák adómentességének eltörlése is. Ahogy az Ellenpont nyilvánosságra hozta, Surányi a fenti rákosmenti fórumon elmondta az anyák adómentességéről, hogy azonnal hozzá kell fognia ennek a szerkezetnek a változtatásához.
  • 13. havi nyugdíj eltörlése: Petschnig Mária Zita, a Tisza másik tanácsadója fejtette ki, hogy nem értenek egyet a 13. havi nyugdíjjal. 
  • Áfacsökkentés elmarad: Dálnoki Áron mondta el a Tisza etyeki rendezvényén, hogy felelőtlenség az áfacsökkentés ígérgetése. De hasonlóan nyilatkozott Surányi György tanácsadó is, aki elmondta, hogy amennyiben megvalósulna az áfacsökkentés, akkor az azoknak a gazdagoknak biztosítana 200-szoros támogatást, akik napi két kiló bélszínt esznek, azokkal szemben, akik csirkefarhátot fogyasztanak. Ez azért érdekes, mert az áfacsökkentésre hivatkozva emelnének más adókat - de még a saját (egyébként értelmetlen és káros) ígéretüket sem akarják betartani.
  • 1000 forintos benzinár: A Századvég számolt be arról, hogy a Tisza energiapolitikai tervei, amelyek a brüsszeli elvárásoknak megfelelően az orosz energiahordozókról való teljes leválást mozdítják elő, 1026 forintos benzinárat, 1051 forintos gázolajárat okoznának.
  • Társasági adó emelése: Az Index írt arról csütörtökön, hogy a Tisza Párt az eddig 9 százalékos társasági adót 16 százalékra szeretné emelni. Emellett háromkulcsos nyereségadót – 20, 30 és 40! százalékos kulcsokkal – vezetne be a Tisza. Ezt a gondolotot erősíti a párt tanácsadójának, és támogatójának, Raskó Györgynek az Ellenpont által nyilvánosságra hozott elszólása, amely szerint a Tisza rejtélyes programja épp a társasági adót érintené az szja mellett.

Borítókép: Magyar Péter és Von der Leyen (Forrás: Magyar Péter Facebook-oldala)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Nagy a baj, Magyar Pétert levehetik a sakktábláról, Brüsszel elégedetlen a teljesítményével

Felhévizy Félix avatarja

Túl lett pumpálva a lufi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu