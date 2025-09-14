Kiderült, mire költené a Tisza a magyaroktól elvett többletadót

Napok óta a Tisza-adóról, a legnagyobb ellenzéki párt megszorító programjáról derülnek ki újabb és újabb részletek. Eddig még senki nem tette fel a kérdést: miért akar a Tisza Párt komoly összegeket elvonni a magyart családoktól? Kinek kell a pénz? A héten a válasz is kiderült: Ukrajnának akarják adni – írta meg az Ellenpont.

Ursula von der Leyen és a Tisza adópolitikáját kikotyogó Tarr Zoltán (Forrás: Facebook)

Mint írják: a magyar gazdasági helyzet természetesen egyáltalán nem indokolja a Gyurcsány-korszakra emlékeztető drasztikus lépéseket. A magyar költségvetés a háborús helyzet ellenére stabil, a kormány az elmúlt hónapokban több családtámogatási tételt is bevezetett, a GDP-s kilátások pedig a 2026-os évre vonatkozóan kedvezőek.

A Tisza vezetői próbálták eltitkolni, hogy átverésre készülnek. Elég csak a párt alelnökének, Tarr Zoltánnak az elszólására gondolni: a politikus arról beszélt egy nem sajtónyilvános fórumon, hogy nem mondhat el mindent a terveikről, mert akkor megbuknak.

Mindent Ukrajnára tesznek fel

A lap szerint mostanra kitisztult a kép: Magyar Péterék Brüsszel követeléseit teljesítik. Képviselőik innen kapják a havi többmilliós fizetésüket, és több pártrendezvényt is az uniós kasszából fizettek. Ráadásul Magyar Péter a mentelmi jogáért is reszket, hiszen a tavaly ellopott telefon miatt bíróság elé kerülne, ha Ursula von der Leyen és Manfred Weber nem védené meg.

A Tisza politikusai abban a Európai Néppárti frakcióban (EPP) ülnek, amely Ursula von der Leyen személyében a bizottsági elnököt adja, azaz az uniós irányvonalat meghatározza. A politikában mindig ára van a támogatásnak: a Tisza rendre kénytelen kiszolgálni Von der Leyenék akaratát. A Tisza uniós képviselői ezért feszítettek ukrán pólóban, ezért támogatják különböző trükkökkel Ukrajna uniós tagságát.

Most kiderült: az is feladatuk, hogy minden támogatást megszerezzenek Ukrajnának, még úgy is, hogy a magyar adófizetőktől kell elvenni hozzá a pénzt.

„Európa harcban áll. Egy egységes kontinensért harcol, ahol béke uralkodik. A szabadságáért és a függetlenségéért. Értékeinkért és demokráciáinkért. ... Ne legyenek kétségeink: a harc tétje a jövőnk.” – adta ki évértékelő beszédében a parancsot az Európai Bizottság elnöke, aki még azt is hozzátette, hogy „Ukrajna szabadsága Európa szabadsága”.